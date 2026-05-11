【JAF愛知】第2回オートメッセin愛知2026にJAFブースを出展します

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）愛知支部（支部長 今枝 実）は、2026年5月16日（土）～5日17（日）に「Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）」（愛知県常滑市）で開催される「第2回オートメッセin愛知2026」にブース出展します。

ブースでは、実際のロードサービス現場で活躍する「ランドクルーザー“250”」を展示。普段は近くで見る機会の少ない車両を間近で体感できるほか、子どもから大人まで楽しめる交通安全コンテンツを実施します。

出展の詳細はこちら :https://jaf.or.jp/common/area/2026/chubu/aichi/local-news/automesse-in-aichi2026?utm_campaign=23prtimes&utm_source=26-004&utm_medium=referral

実際に使われているサービスカーを展示！

家族で楽しめる体験型コンテンツとして、交通安全宣言の書込みや、子ども安全免許証の発行、ちびっ子ロードサービス隊員制服の体験なども実施します。クルマ好きの方はもちろん、ファミリー層や「JAFファン」にも楽しんでいただける内容となっています！

JAF出展コンテンツ

（1）交通安全宣言の書込み（ノベルティ進呈）

（2）SNS投稿キャンペーン（ノベルティ進呈）

（3）JAFオリジナルプルバックカー

（4）子ども安全免許証発行

（5）サービスカー展示

（6）ロードサービス隊員なりきり顔はめパネル

（7）ちびっ子ロードサービス隊員制服

イベント詳細

昨年の様子お子様に大人気の「子ども安全免許証」

■開催日時

5月16日（土） 10:00～18:00

5月17日（日） 10:00～17:00



■会 場

Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）愛知県常滑市セントレア5丁目



■主 催

オートメッセアソシエイション

※「第2回 オートメッセ in 愛知 2026」の最新情報は、” こちら (https://www.automesse.jp/aichi/)”をご覧ください。（「第2回 オートメッセ in 愛知 2026」公式サイトへ移動します。）

■オートメッセとは

日本最大級のカー＆カーパーツ＆カスタマイズカーのモーターショーです。特に毎年2月に開催する「大阪オートメッセ」では、例年20万人以上の来場者で賑わいます。

出展の詳細はこちら :https://jaf.or.jp/common/area/2026/chubu/aichi/local-news/automesse-in-aichi2026?utm_campaign=23prtimes&utm_source=26-004&utm_medium=referral