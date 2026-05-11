【東京工科大学】悪性中皮腫の新たな治療戦略につながる分子機構を発見―原因遺伝子BAP1変異細胞の弱点を同定―

【東京工科大学】悪性中皮腫の新たな治療戦略につながる分子機構を発見―原因遺伝子BAP1変異細胞の弱点を同定―