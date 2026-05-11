ドミノ・ピザ、連休明けのやる気低下を吹き飛ばせ！ピザ1枚+サイドメニュー2品にレッドブル1本無料！「やる気チャージセット！」発売！

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン（代表取締役兼CEO：ディーター・ハーベル、本社：東京都品川区、以下：ドミノ・ピザ）が展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、2026年5月11日（月）～5月24日（日）までの期間限定で、「やる気チャージセット！」を発売いたします。期間中は、お好きなピザ1枚とサイドメニュー2品がセットになった人気のバリューセットをご注文いただくと、レッドブル・エナジードリンク 250mlを1本無料でプレゼントいたします。

ゴールデンウィークが終わり、「なんとなくやる気が出ない」「仕事や学校のペースに戻るのがしんどい」、そんな気分を感じている方も多いのではないでしょうか。“頑張らなきゃいけないけど、無理はしたくない”この時期に、ドミノ・ピザは嬉しい選択肢をご用意しました。お好きなピザ1枚とサイドメニュー2品が楽しめるセットは、お持ち帰りなら1,699円から、デリバリーでも2,099円からと、おトクな価格設定。さらに本キャンペーンでは、レッドブル・エナジードリンク 250mlを1本無料でプレゼント！おいしく食べて、しっかり元気を補給。ドミノ・ピザが、頑張る毎日を応援します！

- アツアツのピザ×レッドブルで、連休明けもスイッチオン！サイドメニューまで揃う、おトクなセット！「やる気チャージセット！」、5月11日（月）より14日間限定販売！

ゴールデンウィークが明けて、そろそろいつもの毎日に戻らなきゃ。そう思いながらも、なんとなく気分が乗らなかったり、もう少し休み気分を引きずっていたかったり。そんな時期だからこそ、食事の時間くらいは、気分まで上がるおいしいものを楽しんでいただきたいという想いから、「やる気チャージセット！」を発売します。

レッドブル・エナジードリンク 250mlは、微炭酸ですっきり飲みやすく、シュワっと爽快な飲み心地が魅力のエナジードリンク。濃厚でアツアツなピザとも相性抜群で、ひと口食べて、ひと口飲んで、また次のひと口へ。そんな止まらない美味しさが、気分までぐっと引き上げてくれます。さらに、サイドメニューを2品選べるので、その日の気分に合わせて自分好みの組み合わせが楽しめます。アツアツのピザを頬ばって、サイドメニューをつまんで、レッドブル・エナジードリンク 250mlでシュワっとエナジーチャージ。ちょっと重たかった気分まで、ふっと軽くなる。そんな“元気が補給できる”セットを、ドミノ・ピザがお届けします。

【おすすめの組み合わせ：「クワトロ・２ハッピー」＋「ポテトフライ」＋「コーンポタージュ」】

今日はどれから食べよう？と迷う時間すらワクワクに変え、気分を上げてくれる「クワトロ・２ハッピー」は1枚で4つの味が楽しめる、よくばりで楽しいクワトロ・ピザです。そこに、定番人気の「ポテトフライ」やお腹も温まる「コーンポタージュ」を組み合わせれば、しっかり満足感がありながら、どこかほっとできるバランス。さらに、シュワっと爽快なレッドブル・エナジードリンク 250mlを合わせれば、食後の気分までぐっと軽やかに。ガッツリ食べて元気を出したい日にも、やさしい味わいで気分を整えたい日にもぴったりの組み合わせです。

＜クワトロ・２ハッピー＞

ぷりぷりのエビとクリーミーなマヨソースが絶妙に絡み合う「マヨシュリンプ」は、思わず笑顔になるやさしい味わい。王道の「マルゲリータ」は、イタリア産ボッコンチーニのミルキーなコクとトマトソースのバランスが際立ち、シンプルながらしっかり満足感のある一品です。さらに、創業当時から愛され続ける「ドミノ・デラックス」は、ジューシーなお肉の旨みと野菜の食感が重なり合う、食べ応え抜群の味わい。そして、テリヤキソースが食欲をぐっと引き上げる「炭火焼チキテリ」は、香ばしく焼き上げたチキンにマヨソースのコクが重なり、最後の一口まで手が止まらない美味しさです。気分もお腹も満たしてくれる一枚です。

＜ポテトフライ＞

サイドメニューの定番といえばこれ。ピザとの相性もばっちりなので、ランキングでも常に上位にランクインしている、人気サイドメニューです。

皮つきのポテトを大きめにカットすることで、外はサクッと、中はほくほくの食感に。じゃがいも本来の味わいをしっかり楽しめる一品です。ケチャップをたっぷりつけて、ついつい手が伸びてしまう美味しさ。

＜コーンポタージュ＞

温かくて甘みのあるコーンポタージュは、ほっとひと息つきたいときにぴったり。つぶつぶとしたコーンの食感がアクセントになり、ピザやサイドメニューと合わせてもバランスよく楽しめます。やさしい味わいで、食事の満足感をやわらかくまとめてくれる一杯です。

- 「やる気チャージセット！」概要

販売期間：2026年5月11日（月）～5月24日（日）まで

内容：お好きなピザ1枚＋お好きなサイドメニュー2品＋レッドブル1本（無料）

価格：

１.デリバリー限定 2,099円～ 【クーポン番号：328204】

２.お持ち帰り限定 1,699円～ 【クーポン番号：782679】

※1回のご注文につき、レッドブル無料は１本までとなります。

※レッドブル無料特典は対象期間中のご注文に限ります。

※本リリース内の価格はすべて税込み表記です。

※その他の割引・クーポン・特典との併用はできません。

※追加トッピング、生地変更による追加料金は、割引対象外です。

※お選びいただいた商品によって追加料金が発生する場合がございます。

※対象商品はピザ全商品、サイドメニュー全商品、レッドブル・エナジードリンク250mlです。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合がございます。

※一部店舗ではご利用いただけない場合がございます。

- 宅配ピザのパイオニア・国内売上No.1

ドミノ・ピザは、日本で最初の宅配ピザチェーンとして、1985年9月30日にその歩みをスタートしました。以来、宅配専用バイク、ネット注文、ピザトラッカー、スマホアプリなどの革新や、1枚で4種類の味が楽しめる「クワトロ・ピザ」をはじめとした新しいピザの提案を続け、宅配ピザチェーン業界を牽引し、2025年9月に創業40周年を迎えました。これからもお客様が幸せを感じる「いい日」を、もっとハッピーにするお手伝いを目指し、一枚一枚想いをこめて焼き上げているピザで、皆さまにしあわせをお届けします。