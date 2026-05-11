丸紅I-DIGIOとGoogle Cloud、Agentic AIによる産業変革に向けた戦略的提携に合意

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

丸紅I-DIGIO グループ（以下、丸紅I-DIGIO）は、このたび、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社（以下、Google Cloud ）と企業のクラウド利用による DX 推進と AI 活用を加速させるための戦略的提携に合意しました。

本提携において、丸紅I-DIGIO は Google Cloud を戦略的パートナーとし、従来の「AIによる業務補助」の次元を超えてAIが自律的に判断しタスクを完結させる「Agentic AI（エージェント型AI）」による産業変革を目指します。

丸紅グループが持つ多角的な事業アセット・現場ナレッジと、 Google Cloud の最先端クラウド技術を融合させ、これまでにないビジネスモデルと顧客体験を創造し、市場に革新をもたらします。

本提携が目指す、市場への提供価値

本提携では、相互信頼に基づく強固な体制を築き、丸紅I-DIGIO が誇るインフラ構築力と、 Google Cloud の AI（ Gemini、 Google Workspace、 Looker 等）をはじめとする先端テクノロジーを結集させます。

最大の特徴は、丸紅I-DIGIO 自らが「クライアントゼロ（第0番目の顧客）」となり、丸紅グループの広大な事業フィールドを巨大な実験場とすることです。そこで実践した成功モデルや失敗の知見を、単なる事例に留めることなく、丸紅グループの顧客をはじめ、あらゆる法人顧客、自治体、文教分野へ、価値あるソリューションとして強力に展開し、日本全体の事業成長に貢献することを使命とします。

（１）クライアントゼロによる「Agentic Workplace」の実践

丸紅I-DIGIOのクライアントゼロでは、Google Workspace や Gemini Enterprise、Looker を駆使し、AI が人の業務を補佐・代行する「 Agentic Workplace 」を推進します。また、生成 AI やデータ分析基盤を活用した「データドリブン経営」および「ビジネスプロセス変革」を自ら実践します。社内実践を通じて導入知見やユースケースを確立することで、顧客の課題・ニーズに対して実体験に基づく具体的な解決策を提供します。

（２）顧客の事業成長を加速させる、セキュアで柔軟なクラウドインフラの実現

丸紅I-DIGIO が強みとするオンプレミス環境からクラウドへの大規模移行に関する豊富な実績を基盤に、世界最高水準のセキュリティとガバナンスを誇る Google Cloud インフラを提供します。ITインフラの設計・構築から24時間365日の運用・保守まで一貫したサポート体制を組み合わせることで、顧客が安心して事業変革に挑み、成長を加速させるための強固で柔軟なデジタル基盤を実現します。

（３）商社ナレッジ × AIによる価値創造

丸紅グループが持つ多角的な事業アセット・現場ナレッジと、 Google Cloud の先進技術。この二つを掛け合わせることで、単なるシステム導入に留まらない、顧客のビジネスに深く根差したソリューションを提供します。さらに、商社特有の交渉力やサプライチェーン管理といった「暗黙知」をデジタル資産化・エージェント化し、特定の業務を自律的に遂行する「Agent Service」として確立します。これは丸紅I-DIGIOの変革に留まらず、あらゆる企業が導入可能な成功モデルとして市場に新たな働き方を提示します。

丸紅I-DIGIOは、本提携から生まれる独自の価値を丸紅グループの広範な顧客ネットワークを最大限に活用して市場へ展開することを目指し、 Google Cloud の販売体制の強化とパートナーシップによる相乗効果で顧客のビジネス成長を強力に後押ししていきます。

<エンドースメント>

丸紅株式会社

情報ソリューション部門長 脇田 英彦

「丸紅グループは今、デジタルの力を使い、既存の商社ビジネスを抜本的にアップデートする転換点にいます 。今回のGoogle Cloud様との提携は、単なるシステムのクラウド移行ではありません。

我々が持つ『現場のリアルな知見』を、最先端のAgentic AIという器に注ぎ込むことで、自律的に動く新たなビジネスの形を産み出す試みです。丸紅I-DIGIOが『クライアントゼロ』としてグループ内で先んじてAIを実装し、そこで得た確信を日本中の、そして世界中のお客様へ価値として還元していくことを期待しています。」

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社

上級執行役員 パートナー事業 兼 法人営業統括 上野 由美

「AIは今、指示を待つツールから、自ら思考し行動する『エージェント』へと進化を遂げる決定的なパラダイムシフトの中にあります。

幅広い産業ドメインで圧倒的なプレゼンスを持つ丸紅グループ様と、 Google Cloud が戦略的提携を結んだことは、Agentic AI市場の社会実装を加速させ市場をけん引していくための極めて重要な一歩となります。丸紅I-DIGIO様と、商社の知見とGoogle Cloud のAI技術を活用し、これまでの想像を超える自律型AIのマーケットを共に創出していけることを、大変心強く感じています。」

【丸紅I-DIGIOグループについて】

丸紅I-DIGIOグループは、丸紅株式会社のICT領域における事業会社グループとして、以下の4事業セグメントに注力し、商社の強みである幅広い顧客基盤とネットワークを生かした成長戦略を推進しています。

製造ソリューションセグメント：製造業向けソリューション

流通・産業ソリューションセグメント：システム開発およびコンタクトセンターソリューション

デジタルソリューションセグメント：ネットワーク・ストレージ・クラウド・セキュリティ領域のソリューション

アドバンストインテグレーションセグメント：IT基盤領域の設計・構築・運用

ホームページ: https://www.marubeni-idigio.com/

＜お問い合わせ先（プレス関係者窓口）＞

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

コーポレートセグメント コーポレート改革推進本部

マーケティング＆コミュニケーション部 広報課

〒112-0004東京都文京区後楽2丁目6番1号 住友不動産飯田橋ファーストタワー

電話：03-4243-4040

＜お問い合わせ先＞

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

アドバンストインテグレーションセグメント DXソリューション事業本部

*Google Cloud、Gemini Enterprise、Google Workspace および Looker は、Google LLC の商標です。

*文中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

*ニュースリリース記載の情報は発表日現在の情報であり、予告なく変更される場合があります。