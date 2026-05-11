【ゲームも充電もこれ1台】145種類のオリジナルゲームを収録したモバイルバッテリー「Neocade PB2」がMakuakeにて先行販売中

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、145種類のオリジナルゲームを収録したゲーム機能付きモバイルバッテリー「Neocade PB2」の先行予約販売を、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて2026年5月11日（月）より開始いたしました。

販売ページ：https://www.makuake.com/project/neocade/(https://www.makuake.com/project/neocade/)

※プロジェクトは「2026年6月27日」までの限定販売となります。

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Neocade PB2は、ゲームができるモバイルバッテリーという新しい発想から生まれたアイテムです。

スマートフォンを充電している間、つい手持ち無沙汰になってスマホを触ってしまい、なかなか充電が進まない。そんな日常のちょっとした不便に着目し、充電しながらゲームを楽しめる一台として企画しました。

商品の主な特徴

☑ 【高画質IPS液晶】明るい場所でも、斜めからでも見やすい美しい画面でゲームが楽しめる

☑ 【145種類のオリジナルゲーム収録】自社開発ならではのこだわりを詰め込んだ多彩なゲームを搭載

☑ 【契約不要・通信不要】届いたその日からすぐ遊べるシンプル設計

☑ 【急速充電対応】有線最大22.5W、ワイヤレス15Wでスマホをしっかり充電

☑ 【本体充電は約90分】短時間でしっかり充電でき、日常使いしやすい

明るい場所でも、斜めからでも見やすい美しい画面でゲームが楽しめる

Neocade PB2には、スマートフォンやパソコンにも使われているIPS液晶を採用しました。一般的な小型ゲーム機に比べても視認性に優れており、明るい場所でも画面が見やすく、

斜めから見ても色味が崩れにくいのが特長です。移動中や外出先など、さまざまな環境で快適にゲームを楽しめます。

自社開発ならではのこだわりを詰め込んだ多彩なゲームを搭載

本製品には、145種類のオリジナルゲームを収録しています。ライセンスゲームではなく自社開発によるオリジナルゲームのみを搭載しているため、著作権面でも安心して楽しめる設計です。

届いたその日からすぐ遊べるシンプル設計

Neocade PB2はアプリのインストール不要、通信料不要、契約不要。本体を購入するだけで、届いたその日からすぐに遊ぶことができます。

Wi-Fi環境のない場所でも使用できるため、飛行機や新幹線での移動中や外出先、待ち時間などでも活躍します。

有線最大22.5W&magsafe充電対応：スマホをしっかり充電

モバイルバッテリーとしての性能にもこだわり、有線充電では最大22.5Wの急速充電に対応。スマートフォンなら、約30分で半分程度まで充電できる想定です。

また、MagSafe充電に対応しており、スマートフォンにピタッと装着して使用できます。

本体充電は約90分：短時間でしっかり充電可能

Neocade PB2本体への充電は、0％から100％まで約90分。充電時間が短いため、使いたい時にすぐ準備しやすく、毎日持ち歩くアイテムとしても便利です。

製品仕様

プロジェクトのリターン

34%オフの2台セット・超超早割プランなどMakuake限定のリターンを用意しています。

プロジェクト概要

【プロジェクト名】：【軽量＆高画質】ネット不要！オリジナルゲーム145種収録×モバ充【退屈時間０へ】

【期間】：2026年5月11日～2026年6月27日

【販売ページ】：https://www.makuake.com/project/neocade/