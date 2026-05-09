高専生による事業創出コンテスト「DCON2026」最優秀賞決定！豊田工業高等専門学校“Kanro AI”が企業評価額5億6000万円で最優秀賞受賞！

一般社団法人日本ディープラーニング協会第7回 全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト2026

DCON実行委員会（日本ディープラーニング協会、全国高等専門学校連合会、NHK、NHKエンタープライズで構成）は、5月8日（金）・9日（土）に渋谷ヒカリエホールにて、高専生の「ものづくり」とディープラーニングを活用した事業創出コンテスト「第7回 全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト2026（以下、DCON2026）」の本選を開催し、最優秀チームおよび各賞を決定しました。今年は、過去最多となる40高専／91チーム／119作品の応募が集まり、本選には10チームが出場しました。

■過去最多119作品から最優秀チームが決定！大臣賞、企業賞も発表

豊田工業高等専門学校（チーム名：Kanro AI）が、自動走行・リアルタイム画像認識・報告書作成可能な下水道の自動点検ロボット（作品名：Pipe Eye）で最優秀賞を受賞し、企業評価額5億6000万円という評価を受けました。

また、2位には企業評価額4億円の評価を受けた沖縄工業高等専門学校（チーム名：Rewave）による、通信途絶下でも安否確認等が可能な被災地を繋ぐ次世代防災通信システム（作品名：通信の空白地帯を消す！AIで被災地を可視化する災害デバイス「アドフォン」）が受賞しました。

3位には、企業評価額3億円の評価を受けた沖縄工業高等専門学校（チーム名：Seesar Labs）による、AIカメラと地上走行型ロボットを用いた、初期消火特化型の次世代消防プラットフォーム（作品名：HIKES）が受賞しました。

また、産業への影響度や将来の期待度が最も高いチームに贈られる「経済産業大臣賞」は、沖縄工業高等専門学校（チーム名：Rewave）、農林水産業の課題解決とした優れたチームに贈られる「農林水産大臣賞」は、舞鶴工業高等専門学校（チーム名：mAIzuru）、技術面で優れたチームに贈られる「文部科学大臣賞」は、神山まるごと高等専門学校（チーム名：codell）が受賞。このほか「企業賞」の発表も行われました。DCON実行委員長 松尾豊も「技術もプレゼンも大変素晴らしいものでした。ただ、勝ったチームも負けたチームも、スタートアップというのは実際にプロダクトを作り、それが社会で成功して初めて価値になります。今日の結果を胸に、ぜひ実際の社会でチャレンジしていただければと思っています。」とコメントしました。

1位：豊田工業高等専門学校（チーム名：Kanro AI）【企業評価額：5億6000万円】

■「DCON2026」 本選結果について第7回 全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト2026

作品名：Pipe Eye

作品概要：自動走行・リアルタイム画像認識・報告書作成可能な下水道の自動点検ロボット

評価コメント：今回の時価総額5億6000万円という数字は、AIの進化に即した「メーター単位の課金」という革新的なビジネスモデルのポテンシャルを正当に評価した結果です。ハードウェアへの初期投資さえ済めば、事業の成長とともに自然と黒字化へ向かう極めて合理的な設計であり、今のAIトレンドにこれほど合致した稀有な事業案は他にありません。「これで終わらせてはもったいない」と確信していますので、一刻も早く起業に踏み切って欲しいです。（審査員・松本真尚）

2位：沖縄工業高等専門学校（チーム名：Rewave）【企業評価額：4億円】

作品名：通信の空白地帯を消す！AIで被災地を可視化する災害デバイス「アドフォン」

作品概要：通信途絶下でも安否確認や情報交換可能な次世代防災通信システム

評価コメント：災害大国日本において、デマに惑わされない正確な情報を「国産」かつ「誰もが手に取れる価格」で届けるという解決策は、特許に裏打ちされたディープテックとしての凄みと高専生らしい発想力が見事に融合しており、心からワクワクさせられました。これほど質の高いチームが、日本の通信インフラの課題に真っ向から挑む姿には大きな価値があり、救える命のために一刻も早い社会実装を期待しています。（審査員・佐藤真希子）

3位：沖縄工業高等専門学校（チーム名：Seesar Labs）【企業評価額：3億円】

作品名：HIKES

作品概要：AIカメラと地上走行型ロボットを用いた、初期消火特化型の次世代消防プラットフォーム

評価コメント：首里城の全焼という強烈な原体験を、初期消火技術という確かなソリューションへ昇華させた着眼点が見事でした。スプリンクラー未設置の倉庫をターゲットに定め、すでに業界大手との対話を進めているビジネス戦略にも非常に説得力があります。アイデア・技術・市場選定のすべてにおいて高い完成度を誇る、極めてバランスの取れたチームであると評価しました。（審査員・関美和）

＜経済産業大臣賞＞沖縄工業高等専門学校（チーム名：Rewave）

作品名：通信の空白地帯を消す！AIで被災地を可視化する災害デバイス「アドフォン」

作品概要：通信途絶下でも安否確認や情報交換可能な次世代防災通信システム

＜農林水産大臣賞＞舞鶴工業高等専門学校（チーム名：mAIzuru）

作品名：ことの葉

作品概要：盆栽と「会話」しながら育成できるAI搭載の次世代IoTデバイス

＜文部科学大臣賞＞神山まるごと高等専門学校（チーム名：codell）

作品名：KiDUKi

作品概要：ARグラスとAI技術を活用し、介護現場で必要な情報や注意点をその場で提示する情報支援ツール

＜企業賞＞

・アクセスネット賞：舞鶴工業高等専門学校（チーム名：mAIzuru）

作品名：ことの葉

・NECソリューションイノベータ賞：沼津工業高等専門学校（チーム名：SOUTA）

作品名：Gourmeet

・セブン銀行賞：沖縄工業高等専門学校（チーム名：Rewave）

作品名：通信の空白地帯を消す！AIで被災地を可視化する災害デバイス「アドフォン」

・トピー工業賞：沖縄工業高等専門学校（チーム名：Seesar Labs）

作品名：HIKES

・トヨタ自動車賞：神山まるごと高等専門学校（チーム名：codell）

作品名：KiDUKi

・フソウ賞：豊田工業高等専門学校（チーム名：Kanro AI）

作品名：Pipe Eye

・ポーラメディカル賞：舞鶴工業高等専門学校（チーム名：mAIzuru）

作品名：ことの葉

■「DCON2026」 本選全チーム評価額「DCON2026」 本選全チーム評価額■DCON実行委員長 松尾 豊コメント

本日、渋谷に集結した163名の高専生による熱意あふれる発表は、どれも非常に素晴らしいものでした。今日という日が、参加した皆さんにとって人生の大きな転機となることを心より願っております。一方で、スタートアップにおける真の「勝利」とは、単なるコンテストの順位ではありません。実際にプロダクトを作り、それが社会で成功して初めて価値になります。今日の結果を一つの糧とし、実際の社会という大きな舞台でチャレンジし続けてください。

昨今、Claudeに代表される生成AIの進化は目覚ましく、プログラミングやセキュリティ、さらには外交や防衛といった国家の根幹を支える領域にまで多大な影響を及ぼしています。同時に、高専生の技術力と極めて親和性の高い「フィジカルAI」の分野も世界中で実用化が進んでおり、国内においてもスタートアップ支援は国の重点方針としてかつてない追い風が吹いています。

「ものづくり」「ディープラーニング」「ビジネス」を融合させるDCONの意義は、今まさに最高潮に達しています。挑戦を続ける高専生たちが、ここから世界へと羽ばたいていけるよう、社会全体でこの若き才能たちを共に支えていきましょう。

■高専生の挑戦を後押しする「特別展示賞」「オーディエンス賞」結果について

本年度より、二次審査（面談選考）を通過できなかったチームを対象に、その挑戦や技術的成果を広く社会に届けるため、新たに「特別展示賞」「オーディエンス賞」を新設しました。

＜特別展示賞＞

1.釧路工業高等専門学校（チーム名：NeuroLogic）

作品名：IntelliTorque

2.一関工業高等専門学校（チーム名：Innodroid）

作品名：Vetra

3.沼津工業高等専門学校（チーム名：アニマルセーフAI）

作品名：びみとん

4.沖縄工業高等専門学校（チーム名：NAKAHI.lab）

作品名：脳に「良い姿勢」を再学習させる行動変容支援デバイス RelaNeck

5.タイ高等専門学校 KOSEN-KMITL（チーム名：th.ai）

作品名：EfficientCool

6.タイ高等専門学校 KOSEN-KMITL（チーム名：DEEPression）

作品名：サインゴ（SignGo）

＜オーディエンス賞＞

1.釧路工業高等専門学校（チーム名：NeuroLogic）

作品名：IntelliTorque

2.群馬工業高等専門学校（チーム名：ぐんまちゃん）

作品名：Dr.Cube -思考を止めない、発想支援ツール-

3.沼津工業高等専門学校（チーム名：アニマルセーフAI）

作品名：びみとん

4.神山まるごと高等専門学校（チーム名：KAUELU）

作品名：Shoppy

■「DCON2026」のアーカイブ配信映像について

「DCON2026」本選の模様は、JDLA公式YouTubeチャンネルで視聴可能です。

視聴URL：https://www.youtube.com/live/5LCJDsg9ejw?si=czlExvXR60bYBcyI

■「DCON2026」概要

主催：日本ディープラーニング協会、全国高等専門学校連合会、NHK、NHKエンタープライズ

後援：内閣府、デジタル庁、文部科学省、農林水産省、経済産業省、環境省、渋谷区、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）、一般財団法人高専人会、株式会社日本経済新聞社

パートナー（※50音順）：

<ゴールドパートナー>

株式会社アクセスネット、NECソリューションイノベータ株式会社、株式会社セブン銀行、トピー工業株式会社、トヨタ自動車株式会社、株式会社フソウ、株式会社ポーラメディカル

<シルバーパートナー>

アイング株式会社、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、NGK株式会社、株式会社QUICK、ソフトバンク株式会社、千代田化工建設株式会社、日本電技株式会社、株式会社ビズリーチ、株式会社ミダスキャピタル、三菱電機エンジニアリング株式会社、株式会社村田製作所

<ブロンズパートナー>

小町 洋

協力：

株式会社iSGSインベストメントワークス、株式会社ABEJA、株式会社イクシス、株式会社Insight Edge、株式会社WiL、一般社団法人AIロボット協会、MPower Partners Fund L.P.、クウジット株式会社、QXLV(クオンタムリープベンチャーズ株式会社)、株式会社クラフター、connectome.design株式会社、さくらインターネット株式会社、CIC Tokyo、株式会社jig.jp、株式会社Shiftall、ストックマーク株式会社、SpiralAI株式会社、株式会社先端技術共創機構(ATAC)、株式会社tiwaki、株式会社ディープコア、東京大学大学院工学系研究科、Tokyo Venture Capital Hub、株式会社ドワンゴ、ニューラルグループ株式会社、HEROZ株式会社、株式会社フォトシンス、富士ソフト株式会社、フラー株式会社、株式会社ブレインパッド、ボストン コンサルティング グループ合同会社、株式会社みらいスタジオ、株式会社MENOU、株式会社モルフォ、株式会社Rist、株式会社Ridge-i、ルーパーツ株式会社、学校法人早稲田大学

概要：

全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト（DCON）は、高専生が日頃培ってきた「ものづくりの技術力」と「ディープラーニング」を掛け合わせ、社会課題の解決や市場創造を見据えた事業アイデアをもとに、その事業性を「企業評価額」という指標で評価する事業創出型コンテストです。高専生ならではの発想力と技術力を活かした多様で新規性の高い作品が多数寄せられており、地域社会や産業分野における課題解決をテーマとした作品も多く見られます。コンテスト出場を契機に、実際に起業・事業化へと至る事例も生まれており、これまでに12社のスタートアップ企業が誕生しています。こうした在学中からの起業・事業化への挑戦を後押しする取り組みを通じて、未来のものづくりを担う人材を発掘するとともに、社会実装につながる人材育成への寄与を目指します。

公式サイト：https://dcon.ai/

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