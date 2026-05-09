【6/27松山】「技術は一流、でも人が育たない」─ ものづくり県・愛媛が抱える組織の矛盾に、イマジナが切り込む経営セミナーを開催

株式会社イマジナ

株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関野吉記）は、2026年6月27日（土）、愛媛県県民文化会館にて「経営者のためのインナーブランディングセミナー」を開催いたします。

愛媛県は、造船・製紙・食品加工・柑橘農業と、四国随一の工業生産を誇るものづくりの県です。にもかかわらず、生産年齢人口の流出は止まらず、「良いものを作っているのに、若者が定着しない」という声が経営者のあいだで後を絶ちません。本セミナーでは、その矛盾の根本原因を「社員が自社を誇れていないこと」と捉え、採用・定着・管理職育成を一気通貫に解決する「インナーブランディング」の実践論を公開します。

■ 問題提起：愛媛の会社は、なぜ「選ばれない」のか

6/27松山セミナー申込 :https://www.imajina.com/seminar/entry/6214

愛媛県内の製造業・農業法人では、技術力・品質・歴史において他地域に引けを取らない企業が数多く存在します。しかしその多くで、こんな声が聞かれます。

- 「社員が自社の強みを言葉にできない」- 「管理職が理念を語れない」- 「若手が3年以内に辞める」

問題は「いい会社かどうか」ではありません。「その良さが、社員自身の誇りになっているかどうか」 です。

総務省の調査では、愛媛県は過去10年間で生産年齢人口（15～64歳）が約8万人減少しており、特に若年層の県外転出が深刻です。この構造を変えるのは、求人媒体でも賃上げでもなく、「ここで働くことの意味」を社員が体感できる組織文化の構築です。

■ なぜ「土曜夕方」なのか─それ自体が、メッセージです

今回のセミナーは、あえて土曜日の夕方に設定しています。企業の経営者が、週末の時間を割いてまで学びに来る理由。それは、「もう月曜日の朝まで待てない」という切迫感の表れです。イマジナは、その切迫感に正面から応えます。

3,000社以上の組織変革に伴走してきたイマジナ代表・関野吉記が、愛媛の地場企業の実情に即した、持ち帰ってすぐ使えるメソッドを余すことなく公開します。

■ セミナーの核心：「スキル」より先に「土台」を整える

イマジナが3,000社の支援を通じて導き出した結論は、明快です。

「どれだけ制度を整えても、社員の"人としての土台"が育っていなければ、組織は機能しない」

本セミナーでお伝えするのは、次の3点です。

■ セミナー開催概要

■ 講師プロフィール

- 理念を「飾るもの」から「行動指針」へ変換する方法：管理職が理念を自分の言葉で語れるようになる具体的ステップ。「壁に貼ってあるだけ」の理念から卒業するための仕掛けを公開。- リーダーEQ（感情知能）で離職の根本原因を断つ：退職理由の大半は「人間関係」です。感情知能（EQ）を管理職に育てることで、指示待ち組織から自走型組織へ。累計60万部の著者が直伝する、管理職アップデートの核心。- 英ケンブリッジ大学提携の科学的診断「OBPI」で適材適所を実現：捏造が不可能な監査尺度4項目と、ビッグファイブを基とした心理特性12項目で個人を可視化。勘に頼った人事から脱却し、次世代リーダーを科学で採用、配属、育成する。- 日時：2026年6月27日（土）16:30～18:00（16:15開場）- 会場：愛媛県県民文化会館 2階 第1会議室（愛媛県松山市道後町2丁目5-1）- 参加費：無料（事前申込制）- 対象：経営者・役員・人事責任者・管理職- 講師：関野 吉記（株式会社イマジナ 代表取締役社長）- 詳細・申込：https://www.imajina.com/seminar/entry/6214- 参加特典：専門コンサルタントによる無料個別相談（理念浸透・採用・教育 等）

関野 吉記（せきの よしき） 株式会社イマジナ 代表取締役社長

15歳で単身渡米、26歳でニューヨークにてイマジナを設立。「世界で活躍する会社は、社員を活かす教育が上手い」という原体験から、インナーブランディングの概念を日本に持ち込んだ第一人者。これまで3,000社以上の組織変革に伴走。

著書シリーズは累計60万部を突破し、最新刊『共感価値の設計図』をはじめ、組織・リーダーシップ・ブランディングをテーマとした著作を多数持つ。英ケンブリッジ大学サイコメトリクスセンターとの提携による心理適性検査「OBPI」を国内で初めて導入。

■ 株式会社イマジナについて

「ブランドはそこで働いている社員によって創られる」という信念のもと、インナーブランディングを軸とした組織変革・人材育成を手がけるブランディング会社。製造・建設・医療・自治体など幅広い業種・業態で3,000社超の実績を持ち、企業の想いを社内に浸透させる独自のメソッドを提供している。

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：青江 美波

TEL：03-3511-5525

FAX：03-3511-8228

MAIL：info@imajina.com