伝説の舞台、83年ぶりに復活！MoN Takanawa開館記念プログラム　バレエ「アレコ」S席鑑賞チケットと「グランドプリンスホテル新高輪」宿泊をセットにした旅へ出かけませんか

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

バレエ「アレコ」

伝説の舞台、83年ぶりに復活！現在、青森県立美術館に展示されている、シャガールがバレエ「アレコ」のために描いた舞台背景画が巨大LEDに蘇り、気鋭のダンサーの身体表現と交錯。時代を越えて再び出会う、シャガールの絵画とバレエの幻想的な共演をお届けします。

グランドプリンスホテル新高輪

JR・京浜急行線「品川駅」高輪口より徒歩約５分！一度は泊まってみたい憧れの「グランドプリンスホテル新高輪」宿泊付き！朝食付きプランでは「コース料理のように楽しめる」をコンセプトとしたライブ感あふれるブッフェをお楽しみいただけます。

～旅行のスタイルに合わせて「列車と宿泊」を組み合わせる「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」で、今話題の高輪ゲートウェイの旅へ！～

ロビー（イメージ）■おすすめポイント

一度は泊まってみたい憧れの「グランドプリンスホテル新高輪」に泊まる！MoN Takanawa開館記念プログラム バレエ「アレコ」Ｓ席鑑賞チケット付の贅沢なプランを発売中

シャガールが描いた舞台背景画とバレエが響き合う幻想的な舞台と高輪の上質なホテルステイを自由にお楽しみください♪

■出発日

2026年6月4日（木）、6月5日（金）

～TAKANAWA GATEWAY CITYまち歩き＆バレエ「アレコ」バックヤード見学付き！１泊２日のパッケージツアー～

JR東日本びゅうダイナミックレールパック :https://www.jre-travel.com/shutoken/詳細・申込はこちらから🔍■おすすめポイント- TAKANAWA GATEWAY CITYまち歩きJR高輪ゲートウェイ駅からMoN Takanawaまで、2025年3月にまちびらきした新しい街「TAKANAWA GATEWAY CITY」をご案内しながら歩きます。- バレエ「アレコ」公演前方10列目までを確約！公演前には、スタッフによるバックヤードツアーをご用意しました。そして、公演後はアフタートーク付き！ご希望のお客さまは、そのままお席よりご鑑賞いただけます。

「TAKANAWA GATEWAY CITY」・バレエ「アレコ」公演の魅力をたっぷりお楽しみください♪

■商品概要

（１）商品名：MoN Takanawa開館記念プログラム バレエ「アレコ」鑑賞と「グランドプリンスホテル新高輪」宿泊／ネット限定

（２）出発日：2026年6月6日（土）1泊2日

（３）最少催行人員：2名

（４）旅行代金（大人1名あたり）：1名1室：52,800円 ２名1室：38,800円

（５）行程

「日本の旅、鉄道の旅」 :https://link.jrview-travel.com/dnnw8ツアーの詳しい内容やお申し込みはこちらから🔎

企画・実施：株式会社 JR 東日本びゅうツーリズム＆セールス

※お申込み状況により満席の場合もございます。予めご了承ください。

※掲載コースは、当書面からのお申込みは承っておりません。

※その他、当ツアーに関する注意事項につきましては、上記ホームページでご確認ください。

※画像はすべてイメージです。

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする 地域と共に新たな価値 と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにす るきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、ＪＲ東日本グループのネット ワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社とし て、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつく り、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきま す。

びゅうサステナブルツーリズムプロジェクト

https://www.jre-vts.com/business/sustainable/