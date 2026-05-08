エアコンプレッサの世界市場：メーカー、地域、タイプ、アプリケーション別、2026-2032年の予測
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Global Info Research（所在地：東京都中央区）はこのたび、エアコンプレッサ市場の産業構造転換を捉えた最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、単なる販売台数や価格推移の定量分析に加え、エネルギー効率規制の強化、脱炭素目標、ユーザー現場における「システム現実」への対応戦略を定性的に深掘り。2021年から2032年までの地域別・製品タイプ別・用途別の成長予測と主要企業の競争優位性を統合的に評価しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1060348/air-compressors
1. 市場背景：「機器調達」から「ユーティリティ管理」へのパラダイムシフト
エアコンプレッサは、電動機・ディーゼルエンジン等の動力を用いて空気を圧縮・加圧し、運動エネルギーとして蓄える装置です。世界の製造現場では、圧縮空気システムが電力・水・ガスと並ぶ「第4のユーティリティ」として位置付けられ、空気圧機器や自動化ラインの基幹動力源として機能しています。しかし近年、エネルギーコスト高とカーボンニュートラルの圧力から、工場は圧縮空気システムをエネルギー管理の重点対象とせざるを得なくなっています。工業施設における圧縮空気発生電力量は、工場全体の電力使用量の有力な割合を占めるためです。
2. リスク構造：「カタログ効率」と「使用時性能」の乖離
業界で見過ごされがちなのは、漏洩・過剰な圧力設定・不適切なエア処理・保全不足といったシステム現実が、機器本来の効率を実使用時点で大きく損なう点です。特に、オイル・水分・微粒子の管理レベルが用途ごとに異なる製造業、石油ガス、エネルギー・発電分野では、ISO純度クラスに基づく明確な空気品質定義がないまま調達すると、コンプライアンス問題や歩留まり低下・生産停止に発展するリスクがあります。
3. 政策・技術トレンド（直近6ヶ月の観察）
2024年後半から2025年前半にかけて、主要国では特定コンプレッサの試験手順と最低エネルギー効率要件が義務化フェーズに移行しました。これを受け、等エントロピー効率の継続的改善、制御アルゴリズムの高度化、適正容量設計へのイノベーションが加速しています。ユーザー現場では以下の導入が拡大：
可変速制御：部分負荷時の消費電力を30％以上削減
状態監視・予知保全：Iotセンサとクラウド診断による故障前対応
廃熱回収システム：圧縮熱を給湯・暖房に転用（エネルギー原単位改善）
システムレベル監査：漏洩率・圧力帯別の可視化により、「圧縮空気コスト」を工学的な削減額に換算
4. 主要企業の市場シェアと競争環境
本レポートで分析対象とする主要プレイヤーは以下の通りです。
Atlas Copco AB、Ingersoll Rand Inc.、KAESER KOMPRESSOREN SE、Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.、Fusheng Industrial Co., Ltd.、AIRMAN CORPORATION、ELGi Equipments Limited、ANEST IWATA Corporation、KOBELCO COMPRESSORS CORPORATION、BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG、IHI Rotating Machinery Engineering Co., Ltd.、Doosan Bobcat Inc.、Mitsui Seiki Kogyo Co., Ltd.、Aerzener Maschinenfabrik GmbH (AERZEN)、Ing. Enea Mattei S.p.A.、J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH (Sauer Compressors)、KAISHAN GROUP CO., LTD.、Zhejiang Hongwuhuan Machinery Co.,Ltd.、Ningbo BaoSi Energy Equipment Co., Ltd.、SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO.,LTD.、Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC、Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd.、ShenGu Group Co., Ltd.
Global Info Research（所在地：東京都中央区）はこのたび、エアコンプレッサ市場の産業構造転換を捉えた最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、単なる販売台数や価格推移の定量分析に加え、エネルギー効率規制の強化、脱炭素目標、ユーザー現場における「システム現実」への対応戦略を定性的に深掘り。2021年から2032年までの地域別・製品タイプ別・用途別の成長予測と主要企業の競争優位性を統合的に評価しています。
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1. 市場背景：「機器調達」から「ユーティリティ管理」へのパラダイムシフト
エアコンプレッサは、電動機・ディーゼルエンジン等の動力を用いて空気を圧縮・加圧し、運動エネルギーとして蓄える装置です。世界の製造現場では、圧縮空気システムが電力・水・ガスと並ぶ「第4のユーティリティ」として位置付けられ、空気圧機器や自動化ラインの基幹動力源として機能しています。しかし近年、エネルギーコスト高とカーボンニュートラルの圧力から、工場は圧縮空気システムをエネルギー管理の重点対象とせざるを得なくなっています。工業施設における圧縮空気発生電力量は、工場全体の電力使用量の有力な割合を占めるためです。
2. リスク構造：「カタログ効率」と「使用時性能」の乖離
業界で見過ごされがちなのは、漏洩・過剰な圧力設定・不適切なエア処理・保全不足といったシステム現実が、機器本来の効率を実使用時点で大きく損なう点です。特に、オイル・水分・微粒子の管理レベルが用途ごとに異なる製造業、石油ガス、エネルギー・発電分野では、ISO純度クラスに基づく明確な空気品質定義がないまま調達すると、コンプライアンス問題や歩留まり低下・生産停止に発展するリスクがあります。
3. 政策・技術トレンド（直近6ヶ月の観察）
2024年後半から2025年前半にかけて、主要国では特定コンプレッサの試験手順と最低エネルギー効率要件が義務化フェーズに移行しました。これを受け、等エントロピー効率の継続的改善、制御アルゴリズムの高度化、適正容量設計へのイノベーションが加速しています。ユーザー現場では以下の導入が拡大：
可変速制御：部分負荷時の消費電力を30％以上削減
状態監視・予知保全：Iotセンサとクラウド診断による故障前対応
廃熱回収システム：圧縮熱を給湯・暖房に転用（エネルギー原単位改善）
システムレベル監査：漏洩率・圧力帯別の可視化により、「圧縮空気コスト」を工学的な削減額に換算
4. 主要企業の市場シェアと競争環境
本レポートで分析対象とする主要プレイヤーは以下の通りです。
Atlas Copco AB、Ingersoll Rand Inc.、KAESER KOMPRESSOREN SE、Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.、Fusheng Industrial Co., Ltd.、AIRMAN CORPORATION、ELGi Equipments Limited、ANEST IWATA Corporation、KOBELCO COMPRESSORS CORPORATION、BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG、IHI Rotating Machinery Engineering Co., Ltd.、Doosan Bobcat Inc.、Mitsui Seiki Kogyo Co., Ltd.、Aerzener Maschinenfabrik GmbH (AERZEN)、Ing. Enea Mattei S.p.A.、J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH (Sauer Compressors)、KAISHAN GROUP CO., LTD.、Zhejiang Hongwuhuan Machinery Co.,Ltd.、Ningbo BaoSi Energy Equipment Co., Ltd.、SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO.,LTD.、Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC、Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd.、ShenGu Group Co., Ltd.