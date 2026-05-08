【イオンリテール】母の日に“ありがとう”を伝える商品を順次展開

イオン株式会社

イオンリテールは２０２６年５月８日（金）から順次※１）、母の日に最適な商品を関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」最大約３５０店舗※２にて展開します。

母の日は、花を贈るだけにとどまらず、家族で食卓を囲んだり、食事やひとときを通して日頃の感謝を伝えたりと、その過ごし方が多様化しています。こうした背景を踏まえ、イオンリテールでは、母の日のさまざまな過ごし方に寄り添い、感謝の気持ちを多彩な形で伝えられる商品提案をします。

ギフトの定番であるフラワーは、色味やデザインにこだわり、世代を問わず選びやすい構成としました。スイーツは、少人数でも無理なく楽しめるサイズ感と、母の日ならではのご褒美感を意識したラインアップを展開します。また総菜では、家族でシェアしやすく、食卓に「ごちそう感」を添えるメニューを取り揃えました。これらの商品を組み合わせてお選びいただくことで、贈り物から家庭での食事まで、母の日の一日を通して楽しめる提案としています。

イオンリテールは、商品を通じて母の日のひとときを支え、感謝の気持ちが自然に伝わる売場づくりを進めてまいります。

【おすすめ商品の一例】

◆想いをやさしく彩る、母の日フラワーギフト

母の日フラワーでは、華やかさと特別感を大切にしたフラワーギフトを展開します。やさしい色合いの花々を組み合わせ、ハートモチーフなど遊び心のあるアクセントを添えたデザインは、見た瞬間に感謝の気持ちが伝わり、写真映えする点も魅力です。飾るだけで母の日の雰囲気が高まり、花束感覚で手渡ししやすく、定番のフラワーギフトに“ひと工夫”を加えた“心に残る贈りもの”を提案します。

■商品名：ＢｉｊｏｌｕＭｏｍブーケ・アレンジ

（上段）本体価格３,０００円のブーケ・アレンジ （下段）本体価格２,０００円のアレンジ・ブーケ

ビジュー（宝石）のような輝きと、お母さんへの感謝の想いを込めてＢｉｊｏｌｕＭｏｍ（ビジュ―マム）と名付けた母の日限定ギフトをご用意しました。贈った瞬間だけではなく手にした時間そのものが宝物になるような気持ちをこめたフラワーギフトです。

※カーネーションの花色は変わる可能性があります。

売価：本体各２,０００円（税込各２,２００円）～本体各３,０００円（税込各３,３００円）

■商品名：シュシュブーケ（アートフラワー フレグランスブーケ）

やさしい想いを形にしたアートフラワーブーケです。淡く透けるオーガンジーに包まれたブーケは、置くだけで空間を華やかに彩ります。花瓶不要で、そのまま飾れる手軽さも特長です。生花のような美しさを長く楽しめるうえ、ほのかに広がる石鹸の香りが心を癒します。感謝の気持ちを上品に伝える、母の日にふさわしいギフトです。

売価：本体各１,９８０円（税込各２,１７８円）

■商品名：カーネーション５号

日ごろ伝えられない「感謝」と「母への愛」を母の日を象徴するカーネーションで伝えます。ボリューム感ある美しい花姿と、贈ったあとも楽しめる育てやすさにこだわり、生産者のもとで丁寧に育てました。

売価：本体各１,９８０円（税込各２,１７８円）

■商品名：アジサイ５号

「家族の和」や「感謝」をあらわすアジサイは、母の日ギフトとして人気が高まっています。初夏らしい華やかさと、花期の長さ、育てやすさを兼ね備え、贈った後も季節を感じながら楽しめます。

売価：本体各２,９８０円（税込各３,２７８円）

◆感謝の気持ちを甘く伝える、母の日限定スイーツ

母の日に向け、特別感のあるケーキやタルトを展開します。苺を贅沢に使用した華やかなケーキや、濃厚な味わいが楽しめるチョコレートタルトなど、見た目の美しさと確かな美味しさを兼ね備えたラインアップです。ご家族で分け合いやすいサイズ感も魅力で、母の日のひとときをやさしく彩ります。感謝の気持ちを“味わい”とともに伝える、母の日にふさわしいスイーツです。

■商品名：母の日苺のケーキ サイズ：３.５号

苺ジャムをサンドし、苺５粒をトッピングした贅沢な苺のケーキです。ホイップクリームと苺風味クリームを使用した母の日限定のオリジナルケーキです。

販売期間：２０２６年５月８日（金）～５月１０日（日）

規格：３.５号

売価：本体１,２８０円（税込１,３８２.４０円）※３

■商品名：ゴディバ監修 ショコラタルト

チョコレート好きのお母さんにきっと喜ばれそうな濃厚チョコレートタルトです。ベルギーチョコレートを使用したオリジナルのタルトとなっています。

販売期間：２０２６年５月８日（金）～５月１０日（日）

規格：５号

売価：本体１,５８０円（税込１,７０６.４０円）※３

◆みんなで分け合う、彩り豊かなクワトロピッツァ

母の日の惣菜では、家族でシェアしやすく、大人も楽しめる味わいのピッツァを提案します。チーズのコクや素材の組み合わせにこだわり、甘いものが苦手な方にも選びやすいメニューとしました。食卓に並べるだけで特別感が生まれ、会話が弾む一品として、母の日のひとときを演出します。気軽に取り入れられる“ごちそう惣菜”としてのピッツァ提案です。

■商品名：クワトロピッツァ（ブリーチーズとベーコン・サーモンアスパラ）

４つの味わいを１枚で楽しめるクワトロピッツァです。ブリーチーズとベーコンのコクのある味わいと、サーモンとアスパラの爽やかな味わいを組み合わせました。家族や友人とシェアしながら、ひと切れごとに違うおいしさを楽しめる、満足感のある一枚です。

販売期間：２０２６年５月９日（土）～５月１０日（日）

売価：本体８８０円（税込９５０.４０円）※３

◆彩りと旨みで楽しむ、母の日のごちそう鮨

母の日のお魚提案では、食卓にごちそう感を添えるサーモン商品を中心に展開します。見た目の華やかさと食べやすさを意識し、家族で囲む母の日の食事に取り入れやすい商品にしました。サーモンならではの彩りと旨みで、特別な日の食卓を演出します。母の日を少し贅沢に楽しめる、お魚売場ならではの提案です。

■商品名：カプレーゼ風サーモンにぎり鮨 ６貫

脂ののったサーモンにモッツァレラチーズを合わせ、バジルソースで仕上げた洋風にぎりです。サーモンのとろける旨みと、チーズのまろやかなコクが一体となり、バジルの爽やかな香りが口いっぱいに広がります。仕上げのレモンが味を引き締め、後味はさっぱり。和と洋が調和した、彩り豊かで新しいおいしさを楽しめます。

販売期間：２０２６年５月９日（土）～５月１０日（日）

売価：本体７９８円（税込８６１.８４円）※３

【販売概要】

販売開始日：２０２６年５月８日（金）～５月１０日（日）※１

展開店舗： 関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」最大約３５０店舗※２

※１：一部店舗にて販売期間が異なる場合があります。

※２：一部取り扱いが無い店舗がございます。また無くなり次第終了となります。

※３：単品で購入の場合、小数点以下が切り捨てになります。