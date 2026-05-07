海外拠点長の心得 - 大手電機メーカー・元拠点長 - | 新講座公開！《グローバル人材育成特化型 INSIGHT ACADEMY Eラーニング》

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」にて、新規講座「海外拠点長の心得 - 大手電機メーカー・元拠点長 -」をリリースしました。

サンプル動画ご視聴 :https://insighta.jp/set/1474

グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」

「海外拠点長の心得 - 大手電機メーカー・元拠点長 -」リリース

この度、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」にて、「海外拠点長の心得 - 大手電機メーカー・元拠点長 -」を公開しました。

海外拠点、とりわけ製造拠点は、これまでの「生産を担う場所」から、事業の競争力を左右する戦略拠点へと変化しています。

それに伴い、拠点長にはより高い視座と経営判断が求められています。



本講座では、製造業における海外拠点の役割変化を踏まえ、 「コスト最適化」「SCM」「エンジニアリング力」という3つの中核機能を軸に、拠点長として押さえるべき判断と実務を体系的に解説します。

さらに、経営管理や人材育成の観点から、持続的に競争力を高める拠点運営のあり方を具体的に学びます。

海外赴任者および製造拠点の運営に関わる方に、ぜひご視聴いただきたい内容です。

サービス問い合わせ/資料請求 :https://client.insighta.co.jp/contactコース構成

EP.1 期待される海外拠点のミッション

・自己紹介

・本講座の内容

・変化してきたミッション

・3つの主要機能



EP.2 コスト最適化生産と拠点長の役割

・原価構造の把握

・他拠点との比較

・コスト改善活動



EP.3 海外拠点のSCM機能の確保と拠点長の役割

・生産計画の把握

・サプライヤーとの協力

・供給リスクの把握



EP.4 エンジニアリング力・開発技術力の強化と拠点長の役割

・エンジニアリング力の強化

・人材育成の方法

・人材育成のポイント

・スタッフの転職



EP.５ 拠点運営を支える経営基盤と拠点長の役割

・経営管理

・人材育成

サンプル動画ご視聴 :https://insighta.jp/set/1474

講師プロフィール

伊藤 敏夫（いとう としお）

元・日系大手電機メーカー フィリピン現地法人社長

1982年、日系大手電機メーカーに入社。OA機器事業の製造部門において、グローバル生産体制の構築に従事。

マレーシア駐在では製造部門責任者として工場運営を担い、中国では新製品立ち上げを主導。

フィリピンでは進出国選定から工場設立までを推進し、現地法人社長として拠点経営を担う。

キャリアの約半分を海外で過ごし、製造・技術・経営の各視点から海外拠点マネジメントを実践。

2022年より海外進出企業の支援業務に従事。

グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」とは

インサイトアカデミーは、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」を提供し、大手上場企業200社以上、10,000名以上のグローバル人材育成を手掛けているグローバル人材育成の専門カンパニーです。

約11,000名の海外ビジネス専門家の知見を集約し、グローバルビジネスで必要となるスキル・マインド・応用力を体系的に強化できるグローバル人材育成専門のプログラム（１.グローバルマインド、２.異文化マネジメント力、３.経営知識、４.海外ビジネス環境理解、５.実務言語力、６.実戦適用力）が、「INSIGHT ACADEMY」の最大の特徴です。

また、「国別に」カスタマイズした研修プログラムを設計することが可能です。

■無料トライアル受付中！

ご担当者様向けに、160講座以上をすべてご視聴いただける「Eラーニングの2週間無料トライアル」をご用意しております。

この機会に、ぜひお試しください！

会社概要

無料トライアルをする :https://client.insighta.co.jp/trialインサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年11月26日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

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