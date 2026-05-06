【そごう千葉店】初夏の北海道物産展

株式会社そごう・西武

■会期：前半：5月8日（金）～17日（日） 後半：5月19日（火）～27日（水）

■会場・時間：6階＝催事場 午前10時～午後８時 ※5月17日（日）・27日（水）は午後5時閉場

●出店舗数：前半 44（うち初出店3）・後半 44（うち初出店１）

ライブ感が食欲をそそる北海道の王道グルメ 会場で作る実演販売

前半 [札幌]札幌蟹工船/道産たらばとかに豪快弁当（1折）3,240円 ★そごう千葉店限定販売

前半 [札幌]札幌豊平館厨房/十勝和牛内モモ昆布熟成ボリュームステーキ弁当（1折）2,916円

後半 [十勝清水町]ドライブインいとう本店/香味ネギ＆2種のお肉の豚丼弁当（1折）2,376円 ※各日限定30折

通期 [森町]いかめし阿部商店/いかめし（2尾入）1,450円

ひんやりスイーツ パフェ・ソフトクリーム

通期 [小樽]小樽洋菓子舗ルタオ/春色パルフェ北海道産苺添え（1杯）1,350円 ★そごう千葉店限定販売

通期［美瑛］週末の牧場 ぱぶる/ミルク餅のしろパフェ（1杯）900円

前半［新ひだか町］Peekaboo/北海道生乳ピスタチオソフトクリーム（1個）648円 ★そごう千葉店限定販売

後半 [広尾町] 菊地ファーム/放牧牛乳ソフトクリーム（1個）501円

北海道の人気店の味を千葉で味わえるお食事スペース ラストオーダー：各日閉場の1時間前まで

スパイシーなカレー味のスープが味噌のコクとマッチ。細かく刻まれたチャーシューとメンマがアクセントに。

前半 [札幌]麺屋 すずらん ★そごう千葉店初登場

スパイシーカレーのラーメン（1杯）1,400円味噌ラーメン（1杯）1,200円

味噌ソムリエが作る白味噌スープ。

後半[札幌]らーめんさかい ★そごう千葉店初登場

現地で人気の新進グルメ

噴火湾産ホタテと特製白味噌のバターコーンラーメン（1杯）1,680円 ※各日限定200杯

たっぷりの具材を包んだ胡椒餅。

前半［札幌］なかよし餃子エリザベス/胡椒餅［豚肉・羊肉］（各1個）各650円 ★そごう千葉店初登場

メインのおかずはもちろん、スイーツのハルマキも。

前半［札幌］ハルマキGALAXY ★そごう千葉店初登場

数量限定のスイーツやパン、惣菜、珍味など

五目GALAXY（1本）350円/海鮮中華（1本）400円/とうきびカスタード（1本）300円※各日限定30本

通期［札幌］ロイズ

ショコナンシェ（1箱、4個入）1,080円 ※数量限定販売生チョコレート ロイヤルミルクティー（1箱、20粒入）1,215円 ※数量限定販売

通期［千歳］morimoto/モォモォバターサンド fromage milk（1箱、3個入）1,561円 ※各日限定30箱

前半［赤井川村］アリスファーム/焼きたてマフィン苺＆ブルーベリー（1個）551円 実演販売

後半［石狩］North.Grand/SNOW MOONアソート（1箱、12枚入）1,296円

通期 ［札幌］プルマンベーカリー/ピザっぽい男爵カレーパン（1個）380円 ※各日限定200個 実演販売

後半 ［旭川］ベーカリーダパス/ゴーターチーズもろこしパン（1個）511円 ※各日限定100個

前半 フロマージュ・ドール/チーズ［こしょう］（1個、100g）1,361円 ※限定100個

前半［北斗］華隆/ふわっと卵の帆立カレー弁当（1折）1,350円 ※各日限定50折 実演販売

後半［札幌］ビストロ南家/プレンチフライ のり塩ガーリック（1パック、125g）601円 実演販売

後半［札幌］味遊たくみや/北海道サーモンバジル（100g）1,296円

後半［森町］森のくんせい屋/紅鮭温くんスライス（100g）1,404円

＜７階＝エスカレーター横特設スペース＞

［赤平市］ 鞄いたがき タンニンなめしのバッグ、革小物など

■5月8日（金）～15日（金）午前10時～午後8時 ※最終日は午後5時まで



亜麻 鞍セカンドショルダー 198,000円（牛革・麻、H220×W290×D95mm）

従来の鞍シリーズに、創業者が再び技術を駆使して開発した鞍セカンドショルダー。

亜麻部分は、細くしなやかな亜麻糸を独自の製法で織りあげる丈夫で通気性の良い天然素材で、タンニンなめしの革との相性も抜群です。

株式会社そごう・西武 そごう千葉店

https://www.sogo-seibu.jp/chiba

営業時間：地階～9階 午前10時～午後8時 10階＝レストラン街 午前11時～午後10時