都市ガスの契約切り替えは、本当に安くなる？実際に都市ガス会社を乗り換えた契約者のうち、〇〇％の契約者が「実際にガス代が安くなった」と回答＆切り替えで高くなった契約者は0人！【セレクトラ独自調査】

セレクトラ・ジャパン株式会社

電気・ガスの専門比較サイト『セレクトラ』を運営するセレクトラ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：グザビエ・ピノン）は、「現在、都市ガスを利用している」と回答した300人を対象に独自アンケートを実施しました。

2017年4月のガス小売全面自由化以降、都市ガス契約者は、既存の大手ガス会社のプラン以外にも、新しいガス会社が提供する様々な料金プランやサービスを自由に選べるようになりました。

都市ガスは、プロパンガス（LPガス）よりもずっと安価なことから、プロパンガスと比べて契約者の満足度が比較的高いと言われています。

セレクトラでは、これら都市ガス契約者のうち、都市ガスの契約切り替えを検討・実行した契約者はどのくらいいるのか、切り替えて実際にどのくらい節約できたか等、契約者の利用状況や行動について詳しく分析しました。

▷調査結果の詳細：https://selectra.jp/energy/citygas

約65%の契約者が、契約中の都市ガス料金に満足している

調査結果まとめ- 都市ガス契約者の満足度調査：契約者300人中194人が現在の料金に満足と回答（64.7%）- ガス代削減のために「都市ガスの契約切り替えを検討した人」は、37.7％- 一方、切り替えを検討した人のうち「実際に契約を切り替えた人」は、46％- 契約を切り替えた人のうち、80.8％が都市ガスの契約切り替えでガス代の削減に成功！- 都市ガス会社を乗り換えた契約者で、ガス代が高くなった契約者は0人

契約中の都市ガス料金に関する満足度調査では、「やや満足」が最多で29.7%（89人）、「満足」22.8%（84人）、「大変満足」7％（21人）で、合計すると「現在のガス料金に満足」している契約者が64.7%（194人）という結果でした。

2025年10月にセレクトラがプロパンガス（LPガス）の契約者を対象に、ガス料金に関する調査を行った際、プロパンガス契約者の58.4%（1524人中889人）が「プロパンガス料金は高い」と不満を感じていた(https://selectra.jp/lpgas/guides/ryokin/citygas-yori-takai)のに対し、都市ガス契約者では、半数以上が満足、という真逆の結果が出ました。

そもそも、都市ガスはプロパンガスと比較して2倍近く安いと言われています。プロパンガスと比べると都市ガス業界全体の料金が安価であることも満足度につながっているものと推測されます。

ガス代削減のために都市ガス契約の切り替えを検討した契約者の割合は？

都市ガス料金を今よりも安くしたい場合、ガス代削減に最も効果的な方法は「都市ガスの契約切り替え」、つまり、「もっと料金が安い都市ガス会社のプランに変更」することです。

実に約65％の契約者が、現在の都市ガス料金に満足している中で、一体どのくらいの契約者がガス契約の切り替えを検討したことがあるか聞いてみたところ、「検討したことがある」と答えた契約者は、37.7%でした。

「現在のガス料金に不満」と回答した契約者の割合が35.3%という回答結果を踏まえると、ガス料金の満足度と契約切り替えへの意欲が密接に関係していることがわかる結果だと言えるでしょう。



また、2017年4月のガス自由化から丸9年経った現在でも、6.7％の契約者が「都市ガスの契約を切り替えられることを知らなかった」と回答しました。一部の契約者には、都市ガス会社が自分で自由に選べる事実が、まだ完全には認知されていないということです。

切り替えを検討した契約者のうち、実際に契約を切り替えた割合は？【46％】

都市ガスの契約者では、「契約切り替えを検討したことがない」「切り替え可能と知らなかった」と回答した方が計62.3%でした。

一方で、残りの37.7%の「契約切り替えを検討したことがある」契約者においては、そのうち約半数近く（46％）が、検討しただけでなく「実際に都市ガス契約を切り替えた」と回答しました。

それでは、都市ガスの契約切り替えで、実際にガス代は節約できるのでしょうか？

切り替えで、実際に都市ガス料金は安くなる？【80.8％がガス代削減に成功！】

都市ガス会社を乗り換えた契約者に、切り替え前後のガス料金の変化を尋ねたところ、実際に80.8％の方が、契約の切り替えでガス代の削減に成功しており、都市ガスの契約切り替えが、ガス代の節約にいかに効果的であるかが実証された結果となりました。

一方で、「あまり変わらない」と回答した契約者も19.2%いるものの、逆に「ガス代が高くなった」契約者は0人という結果に。

上記の結果を踏まえると、都市ガスの契約切り替えにおいては、効果的なガス代の削減が期待でき、切り替えることで逆に損をする（＝ガス代が高くなる）というリスクは限りなく低いと言えます。

切り替えで、都市ガス料金はどのくらい安くなる？

では、ガス代の削減に成功した契約者の、1ヶ月あたりの節約額がどのくらいだったかというと、最も多かった節約額はひと月あたり500円～1,000円未満（27％）で、次に500円未満（19.2％）、1,000円～1,500円未満（17.3％）と続きます。

しかし、中にはひと月あたり2,500円以上のガス代を削減できた契約者も！



ただし、ガス代の削減額は、世帯人数（使用量）に大きく比例する点にご留意ください。

例えば、仮に1ヶ月あたりの節約額が500円でも、一人暮らしや二人暮らしなど使用量が少ない家庭にとっては年間6,000円の大きな削減となります。このように、使用量が少なくガス代が高額ではない契約者ほど、ガスの使い方を工夫して節約するよりも、契約切り替えがガス代削減には最も効果的だと言えるでしょう。

契約を切り替えた契約者は、乗り換え先の都市ガス会社をどうやって決めた？

では、都市ガス会社を乗り換えた契約者は、どのようにして新しい都市ガス会社を決定したのでしょうか。回答を見ると、半数以上（57.7％）の契約者が自分で会社を調べて検討・契約していました。

その次に、セレクトラのような「料金比較サイト」のおすすめやランキングを参考にしてガス会社を決めた回答者が約3割（28.9％）。広告などに惹かれて契約した層も23.1%いました。

一方で、自分で料金比較・検討をすることなく、家族や知人など身近な人の勧めで都市ガス会社を決めた契約者が17.3％、また、訪問営業により契約に至った契約者も19.3%いることがわかりました。

しかし、契約切り替えの目的が「都市ガス料金の削減」の場合、料金比較なしでガス会社を決めることはおすすめできません。なぜなら、ガス料金が安くなるかどうかは、家庭でのガスの使用量やガス機器の種類、ガスの利用状況によって大きく異なるからです。



つまり、友人・知人がおすすめする安くてお得なガス会社のプランが、必ずしも自分にとって安くなるとは限らないのです。

都市ガス契約の切り替えで、切り替え前後のガス代が「あまり変わらない」と回答した契約者は全体の19.2%でした。また、他人の勧めに従って都市ガスを契約した層が合計36.6%もいることを踏まえると、ガス会社を乗り換えたのにガス代があまり変わらなかった、という場合、それは、他人に勧められるがままに契約したプランが、ご自宅のガスの利用状況には適していないプランだった可能性が高いです。

都市ガス会社を乗り換えることでガス代を安くするには？

今よりもガス代を簡単に安くしたいと考えているなら、やはり「都市ガス契約の切り替え」がガス代削減への近道です。

アンケートの結果、ガス契約の切り替えが面倒、と思っていた契約者も多いようですが、実際にガス会社を乗り換えた契約者の約94％が、切り替え手続きは簡単＆スムーズだったと回答しています。

回答内容を細かく見ると、「思っていた以上に簡単＆スムーズだった」30.77％、「思っていたとおり簡単＆スムーズだった」36.54%、「面倒だろうと思っていたが、実際は簡単＆スムーズだった」26.92%で、約94％の契約者が切り替え手続きが「簡単＆スムーズだった」と回答しました。

逆に、「面倒だった」と回答した契約者はわずか3名で全体の5.77%でした。

そして、何よりも、実際に都市ガスの契約切り替えを行った契約者の8割がガス代の削減に成功しています。

一方で、ごく一部の契約者のように、契約を切り替えたのに「あまり変わらなかった」という結果で終わらせないためには、まず、自宅のガスの使用量・使用状況を把握することが最重要です。



また、都市ガス契約の切り替えには、何よりも複数のガス会社の料金比較が必要不可欠。



あまり時間をかけずに都市ガス料金の比較をするなら、セレクトラのような電気・ガスのエキスパートが運営する料金比較サイトの都市ガス料金ランキングを参考にするのも賢明な方法です。



「都市ガス料金が高い」「ガス代をもっと安くしたい」と思っている方は、このような料金比較サイトのランキングなども参考に、家庭のガス使用量や使用状況を踏まえたうえで、複数の都市ガスプランを比較しましょう。現在の都市ガスプランと比べて、契約切り替えでどのくらい節約できるかを事前にシミュレーションしておけると、安心して都市ガス契約を切り替えられます。

アンケート概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126702/table/64_1_a0f28fb886755cd36b181a8ac6e79e2d.jpg?v=202605061151 ]

本調査レポートのご利用について

「都市ガス料金が高い」「ガス代をもっと安くしたい」と感じており、都市ガスの契約切り替えを検討されている方の判断材料のひとつとして本調査レポートをご活用いただければ幸いです。

※本調査の内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

引用元が「セレクトラ・ジャパン株式会社：電気・ガス部門による調査」である旨の記載

アンケート調査結果掲載ページのリンク設置：https://selectra.jp/energy/citygas

過去のアンケート

電気・ガス部門では、定期的に電気・ガス料金プランに関するアンケートを実施しています。

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セレクトラ・ジャパン株式会社／Selectra Japan K.K.について

セレクトラは、電気・都市ガス・LPガス・インターネット・スマホ・自動車保険などの生活インフラサービスに関わる幅広い情報を家庭および法人を対象に提供するフランス発のウェブマーケティング企業です。（※2026年5月現在、計17ヵ国でサービスを展開）

「頑張らなくても一番賢い選択ができる場を提供したい。」をモットーに、消費者が納得のいく選択ができるサービスを目指します。

会社概要

代表者名：代表取締役 グザビエ・ピノン

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東1-27-9 奥山ビル5F

設立日：2016年6月2日

運営サイト：

・料金比較のセレクトラ（https://selectra.jp）

・スマートマネーライフ（https://smart-moneylife.jp）

・電力事業所（https://denryoku-jigyousho.jp）

・電ガススイッチ（https://denryoku-gas.jp）

本件に関するお問い合わせ

セレクトラ・ジャパン株式会社 広報 上村

電話番号：03-6885-9977

お問合せ先：https://selectra.jp/company/contact