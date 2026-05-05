STU48 3期生3周年公演～どこにもいない“私”がいる～『会いたかった』で幕開け！原点と進化を示した3周年公演

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本日5月5日（火・祝）、STU48の3期生が「STU48 3期生3周年公演～どこにもいない“私”がいる～」をSTU48広島劇場（広島CLUB QUATTRO）にて開催した。

STU48の3期生は、2023年4月に行われたSTU48 6周年コンサートで、3期研究生として14名がお披露目。同年5月には初の単独お披露目公演を開催した。それから3年、当時のメンバーから8名が卒業し、今回は6名で迎える節目の公演となった。

夢力

Overtureで幕を開けると、北澤苺の「3期3周年いっくぞ～！」の掛け声を合図に、初お披露目公演時の衣装で登場。オープニングは、同じく当時披露した『会いたかった』（AKB48）からスタートした。続く『出航』では、STU48 6周年コンサートで初めて先輩とともに立ったステージを思い起こさせ、北澤が「私たちのこれまでと、これからも見守ってください」と力強く呼びかける。さらに、オーディション課題曲でもあった『夢力』を披露し、初心を胸に刻むように冒頭3曲を立て続けに届けた。

MCでは、この3年間で成長したことをそれぞれが一言で発表。森末妃奈は「暴飲暴食をやめられました」、奥田唯菜は「MCで話せるようになりました」、石原侑奈は「メンタルが強くなりました」、濱田響は「パフォーマンス力が上がりました」、新井梨杏は「自分に少し自信がつきました」、北澤は「下ばかり見ていたけど、前を向けるようになりました」と、個性あふれる言葉で成長を語った。

となりのバナナ（新井梨杏・森末妃奈）ハートの独占権（石原侑奈・濱田響）友達でいられるなら（北澤苺・奥田唯菜）

ユニットブロックを挟み、後半は森末の「ここからは、私たちにとって特に思い入れのあるSTU48の楽曲をお届けします」という言葉でスタート。

幽体離脱と金縛り

3期生加入後にリリースされたシングルの参加楽曲や、研究生から正規メンバーへ昇格した際にセンターを務めた楽曲など、彼女たちの歩みと重なるセットリストで構成され、進化した表現力を存分に発揮。本編ラストは、3期生にとって初のオリジナル楽曲『幽体離脱と金縛り』で締めくくった。

サングラスデイズ

アンコールは、客席からの「3期っず！3期っず！」という、3期生の愛称を使った大きなコールに包まれ、『サングラスデイズ』からスタート。濱田は「3年で人数は少なくなってしまいましたが、その分、絆は深まったと思います」と語り、奥田は「ステージから見ると、お客様もメンバーもみんな笑顔で、この環境にいられることに改めて感謝しました。STU48っていいな、3期生でよかったなと感じています」と想いを伝えた。

最後に森末が「これからも夢を追いかけ、STU48に必要な存在になれるよう頑張ります。皆さん、ついてきてくれますか？」と呼びかけると、会場は大きな声援に包まれた。

3年間の感謝と未来への覚悟を込めた本公演は、全17曲を披露し幕を閉じた。6人だからこそ生まれる結束と熱量が、次世代の確かな勢いを感じさせるステージとなった。

■ 本日の実施概要 2026年5月5日（火・祝）

会場：STU48広島劇場（広島CLUB QUATTRO）

■STU48 3期生3周年公演～どこにもいない“私”がいる～ ■開場11：30/開演12：00

出演メンバー：新井梨杏・石原侑奈・奥田唯菜・北澤苺・濱田響・森末妃奈

◆本日のセットリスト M１ 会いたかった/AKB48 （ALL）

M２ 出航 （ALL）

M３ 夢力 （ALL）

MC１.

M４ となりのバナナ/AKB48 （新井・森末）

M５ ハートの独占権/NMB48(石原・濱田)

M６ 友達でいられるなら/AKB48（奥田・北澤）

M７ 君は僕だ/AKB48 （濱田）

M８ 鏡の中のジャンヌ・ダルク/AKB48 （新井・石原・奥田・北澤・森末）

MC２.

M９ 月と僕と新しい自分 （ALL）

M10 人の隣を走るな （ALL）

M11 生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ （ALL）

M12 独り言で語るくらいなら （ALL）

M13 好きすぎてな泣く（ALL）

MC３.

M14 幽体離脱と金縛り （ALL）

Encore

EN1 サングラスデイズ （ALL）

EN2 レモンジュース （メロンジュース/HKT48）（ALL）

MC４.

EN3 鬼ごっこ （ALL）

◆STU48 広島劇場（広島CLUB QUATTRO）5月ケジュール 2026年5月6日（水・祝）

■「STU48ファンクラブイベント」 ■開場11：45/開演12：30

出演メンバー：池田裕楽・内海里音・尾崎世里花・甲斐心愛・信濃宙花・清水紗良・蕪竹真奈・坂木叶愛・高村栞里 ■「僕の太陽」 ■開場16：45/開演17：30

出演メンバー：新井梨杏・石原侑奈・岡田あずみ・岡村梨央・奥田唯菜・北澤苺・久留島優果・濱田響・森末妃奈・諸葛望愛

2026年5月16日（土）

■「さあ 未来を探しに行こうか？」 ■開場10：15/開演11：00

■「さあ 未来を探しに行こうか？」 ■開場16：45/開演17：30

◆STU48 9周年コンサート 2026年5月30日（土）

■STU48 9th Anniversary Concert ■開場17：00/開演18：00

会場：東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）

■出演メンバー：

石田千穂・甲斐心愛・谷口茉妃菜・兵頭葵・福田朱里（1期性・5名）

信濃宙花・中村舞（ドラフト3期生・2名）

池田裕楽・内海里音・尾崎世里花・川又優菜・工藤理子・迫姫華・清水紗良・高雄さやか・原田清花・宗雪里香・吉田彩良・渡辺菜月

（2期生・12名）

岡田あずみ・岡村梨央・久留島優果・諸葛望愛（2.5期生・4名）

新井梨杏・石原侑奈・奥田唯菜・北澤苺・曽川咲葵・濱田響・森末妃奈（3期生・7名）

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中菜奈子

道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜（4期研究性・18名）

※出演メンバーは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

◆STU48 9周年コンサート 特設ページ https://sp.stu48.com/feature/9e6f03177780f1519e715d1b4796ca32

◆石田千穂卒業コンサート 2026年5月31日(日)

■STU48石田千穂卒業コンサート ■開場17：00/開演18：00

会場：東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）

■出演メンバー：

石田千穂・甲斐心愛・谷口茉妃菜・兵頭葵・福田朱里（1期性・5名）

信濃宙花・中村舞（ドラフト3期生・2名）

池田裕楽・内海里音・尾崎世里花・川又優菜・工藤理子・迫姫華・清水紗良・高雄さやか・原田清花・宗雪里香・吉田彩良・渡辺菜月（2期生・12名）

岡田あずみ・岡村梨央・久留島優果・諸葛望愛（2.5期生・4名）

新井梨杏・石原侑奈・奥田唯菜・北澤苺・曽川咲葵・濱田響・森末妃奈（3期生・7名）

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中菜奈子道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜（4期研究性・18名）

※出演メンバーは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

◆石田千穂 卒業公演 石田千穂 卒業公演

2026年6月7日（日）広島県・広島県民文化センター

■STU48 Live Tour 2026開催決定 STU48 Live Tour 2026開催決定！

6月26日(金)、27日(土) 香川県・高松festhalleを皮切りに、北は新潟から南は福岡まで、全国各地で開催します。

◆13thシングル「好きすぎて泣く」MUSIC VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=NAE2nHK0qpk(https://www.youtube.com/watch?v=NAE2nHK0qpk)

◆13thシングル「好きすぎて泣く」 Special Edition 13thシングル「好きすぎて泣く」収録全5曲配信

https://lnk.to/gG7KElEw

■石田千穂ソロ曲「未来へ続く者よ」Music Video プレミア公開URL STU48 13th Single c/w『未来へ続く者よ』Music Video

5月5日(火・祝)21:00プレミア公開

https://youtu.be/fzyu07Qa8AM

■STU48公式SNS STU48公式X：https://x.com/STU48_official_

STU48公式HP：https://sp.stu48.com

STU48公式YouTube：https://youtube.com/@stu4858

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