デカボスコアで脱炭素への貢献度を可視化。いつもの買い物で、お客さまの商品選びをサポート

イオン株式会社

ビオセボン・ジャポン株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：八木 盛之、以下「ビオセボン」）は、Earth hacks株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：関根澄人、以下「Earth hacks」）と、２０２６年５月６日（水）より、脱炭素への貢献度を「デカボスコア」を活用して可視化する取り組みを開始します。

ビオセボンは、オーガニックを「特別なもの」ではなく、日々の暮らしの中で、選択肢のひとつとして寄り添える存在でありたいと考え、環境・社会に配慮した商品や売場づくりに取り組んでいます。

そうした取り組みや商品の背景にある価値を、より分かりやすくお伝えするため、このたび「デカボスコア」を導入します。

デカボスコアは、商品がどれだけ脱炭素に貢献しているかを、CO2排出量削減率をもとに数値で示す指標です。環境に配慮した商品やサービスが広がりつつある一方で、その違いや価値が分かりにくいという声も少なくありません。デカボスコアを店内で表示することで、売場や商品選びの際に環境への貢献度をひと目で把握でき、自分の意思で商品を選びやすくなります。日常のお買い物の中で、無理なく、継続的にサステナブルな取り組みに参加できるきっかけを提供していきます。

ビオセボンは、今後もオーガニック商品が日常の中で気軽に楽しくご利用いただける世の中を目指して情報発信に取り組み、お客さまのオーガニックライフを応援してまいります。

■デカボスコアとは？

Earth hacks社が提供する、商品やサービスにおけるCO2排出量*の削減率をスコア化した指標です。従来の素材や手法を用いた商品等と比較し、環境に配慮した工夫によって変化するCO2排出量の削減率を表示し、商品やサービスの環境貢献度をひと目で、わかりやすく伝えます。２０２６年３月時点で、導入企業は３５０社以上、１,８００以上の製品・サービスで採用されています。

*CO2排出量とはCO2e（温室効果ガス相当量）を指します。

■取り組み概要

本取り組みでは、日常的にお使いいただく商品の中から選定し、デカボスコアを表示いたします。

対象商品には店内でPOPを掲示するとともに、オンラインストアでも同様の情報をご覧いただけます。また、バルク（量り売り）については、商品単体ではなく、量り売りという販売形態で測定しています。

□開始時期：２０２６年５月６日（水）～

□対象商品カテゴリー：農産、有機加工品、バルク(量り売り) ※対象は一部商品に限ります

□実施場所：全２４店舗、オンラインストア

■対象商品ピックアップ

●有機 キウイフルーツ（バラ)

ばら売りで提供することで、プラスチック資材の削減に貢献しています。また、日持ちしやすい特性から、食品ロスの削減にもつながります。

□デカボスコア ２４％

●イソラビオ オーガニック オーツミルク

シンプルな原材料でつくられた、イタリアのオーガニック植物性オーツミルク。容器には木材やサトウキビなどの再生可能な原材料を８８％使用し、森林の保全を目的とした「FSC認証(R)」を取得しています。また、製造には１００％グリーンエネルギー※を使用し、持続可能な仕組みで運用されています。

※コージェネレーション４０％、再生エネルギー資源５８％、自社ソーラーパネル発電２％

□デカボスコア ４５％

●バルク（量り売り）

ドライフルーツやナッツ、チョコレートなどを量り売りで購入できるコーナー。紙袋を使用することでプラスチック包装資材の削減に貢献しています。また、必要な分だけ購入できるため、食品ロスの削減にもつながります。

□デカボスコア ５２％

■ビオセボンとは

「オーガニックを日常に」をテーマに品揃えした、パリ発のオーガニック・スーパーマーケット。東京・神奈川に２４店舗と全国発送のオンラインストアを展開しています。

■私たちがめざすもの

おいしいこと、安全安心なこと、心とからだに心地いいこと。

誰かの笑顔につながって、地球にもやさしいこと、

この時代に大切にしたいと思うことが

“オーガニック”には凝縮されている-。

「ビオセボン」が提案するのは、“日常使い”のオーガニック。

“ふだん”の食事に気軽に取り入れられるくらしです。

LE BIO AU QUOTIDIEN オーガニックを日常に。

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