青木源太





カンテレ(本社：大阪府大阪市北区扇町2-1-7、代表取締役社長：岡 宏幸)は、青木源太がMCを務め、生放送でお送りしているお昼のニュース・情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』にて、5月4日(月)から5月8日(金)の5日間“物価高に対抗！とれたてっ！トクするWEEK”と題した特別企画を放送します。





物価高が続く中、お出かけや食事など出費が重なりやすいゴールデンウィーク。

節約レシピ、買い物術、家計の見直し、旅の楽しみ方まで、出費が続く中でも“お得に・賢く・楽しく”暮らすヒントを分かりやすくお伝えします。

番組には、東野幸治をはじめとしたおなじみの豪華スタジオゲストに加え、関西ジュニアのメンバーも5日間日替わりで出演。世代や立場の異なるさまざまな視点から“お金と暮らし”を語り合います。









◆ “物価高に対抗！とれたてっ！トクするWEEK”各日の放送内容

▼5月4日(月)「おトクに作り置き！1週間レシピ」

家族で過ごす時間が増え、食事の準備が負担になりがちなゴールデンウィークに、そのまま使える節約＆作り置きレシピを1週間分まとめて紹介。子育てと社長業を両立するスザンヌと、インスタグラムのフォロワー数90万人超の人気料理研究家・りなてぃが、忙しい時に助かる、手軽でお得な節約レシピを提案する。





▼5月5日(火)「大人気スーパー“オーケー”攻略法」

食品の爆買い動画が人気を博しているギャル曽根と、スーパーマーケット研究家のスギ アカツキ氏が、関東を中心に全国170店舗以上を展開するディスカウントスーパー“オーケー”に潜入。安さの理由から、簡単にマネできる買い物術までを徹底解剖する。





▼5月6日(水)「一問一答！おカネのお悩み答えます」

MCの青木が自ら街頭インタビューを行い、生活者のリアルな疑問を調査。集まった声に対し、ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢氏が一問一答で回答する。





▼5月7日(木)「家計のムダチェック！固定費を見直せ！」

「家計のムダ」に対し、ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢氏がアドバイス。4大固定費(住居費、保険料、通信費、サブスク費)の見直し、ポイ活などの裏技を解説する。





▼5月8日(金)「贅沢(ぜいたく)旅をおトクに楽しめる裏ワザ」

旅行アナリスト・鳥海高太朗氏がゴールデンウィーク明けに費用を抑えながら贅沢(ぜいたく)に旅行を楽しむコツを紹介。鳥海氏がおすすめする、全国展開中の高級温泉旅館へ秦令欧奈アナウンサー(カンテレ)が訪れ、熱海からリポートする。

秦アナウンサーは「物価高の中で、みなさん普段の生活の中では我慢することがたくさんあるはずです。そんな中でもゴールデンウィークなどのお休みは、はじけるところははじけてもいいんじゃないかと僕は思います。“たまには贅沢(ぜいたく)するのも楽しい”と思ってもらえるとうれしいです！」と呼びかけている。









◆ MC・青木源太が街へ 止まらない物価高の中、「リアルな声」を自ら取材





青木源太 街頭インタビューの様子(1)

青木源太 街頭インタビューの様子(2)





MC・青木源太は5日間の企画を通して「物価高のニュースは『とれたてっ！』が始まってから3年ほどずっとお伝えしてきました。仕方ない現実ではありますが、そんな中で迎えるゴールデンウィーク、明るく前向きな気持ちになってもらえるような情報をお届けしたいです」と意気込む。今回、自ら街頭インタビューで家計に関するリアルな悩みに触れた青木。「それぞれのご家庭でいろんな工夫をされているな、とすごく実感しました。お金の使い方は正解が(人によって)違いますが、それぞれの価値観に触れられて何か参考になることが視聴者の皆さんもあると思います」と話す。特に心に残ったのが、おにぎりの価格上昇についての声だったという。「コンビニのおにぎりは100円くらい、という感覚だったのが、いつのまにか倍近い値段になっていることに驚きます。ゴールデンウィークで家族旅行に行くとき、お昼にコンビニのおにぎりをみんなで買うことも多いと思うのですが、そうした出費が増えるのが、本当に大変だと思います」と共感する。









◆ 予定調和に終わらない“自由なスタジオトーク”

青木が聞き取った疑問をファイナンシャルプランナーにぶつけ、スタジオゲストとともに本音で語り合う6日(水)は東野幸治、橋下徹、眞鍋かをり、真弓孟之(AmBitious)、7日(木)には黒田有(メッセンジャー)、岡田結実、石戸諭、浦陸斗(AmBitious)が生出演します。番組の持ち味は、多様なゲストがそれぞれの目線で語り合う、予定調和で終わらない自由なスタジオトーク。青木はゲストとのかけ合いについて「東野さんは物欲がないみたいで、以前“お金を何に使いますか”と尋ねたら“妻が使う服やバッグです”という答えで、ご自身の出費ではないんです。ある種ミニマリストで自然と節約ができていらっしゃるマインドだと思うので、その視点で東野さんの意見を伺いたいです。橋下さんの場合は、お子さんが7人いらっしゃるので家計のやりくりに詳しいでしょうし、黒田さんは豪快ですが、金銭感覚は地に足がついた方。こまめに4大固定費もやりくりしてそうで、現実的な視点をくださると思います。AmBitiousの真弓くん、浦くんは、タイパ・コスパ重視の若い世代なので“ここは節約できますよ”と僕たちが気づかないようなポイントも教えてほしいです」と期待を寄せた。









◆ 関西ジュニアが5日間日替わり出演！





上段左から) 大西風雅、永岡蓮王(AmBitious)、真弓孟之(AmBitious) 下段左から) 浦陸斗(AmBitious)、岡崎彪太郎





5日間、関西ジュニアに所属するメンバーが毎日日替わりでスタジオに登場。4日(月)は大西風雅、5日(火)は永岡蓮王(AmBitious)、6日(水)は真弓孟之(AmBitious)、7日(木)は浦陸斗(AmBitious)、8日(金)は岡崎彪太郎(※1)が生出演します。

青木は彼らとの“縁”について「『まいど！ジャーニィ～』(BSフジ)という番組に僕が出るたび“『とれたてっ！』に出してください！”と言ってくれて、『とれたてっ！』出演権をかけた企画をよくやっていたんです。冗談で僕が“MCの権限で皆さんをキャスティングします！”なんて言いましたが、実際はまったく僕の力じゃない(笑)。でも、僕の力ってことにしときます(笑)」と明かし、ほほ笑んだ。





また『とれたてっ！』はこの春から放送地域を拡大し、北海道文化放送・さくらんぼテレビ・石川テレビの3局での放送がスタート。フジテレビ、福島テレビ、岡山放送、テレビ宮崎など、今年から放送時間が拡大した地域もあり、より多くの方に番組を楽しんでいただける環境が整ってきた。(※エリアによっては5月4日(月)～8日(金)に放送がない日も)

青木は「ゴールデンウィークだから普段お仕事や学校で『とれたてっ！』の放送時間、家にいない人も家にいて見てくださる機会だと思います。元気で明るい番組がお昼にやっているんだよっていうことを1人でも多くの人に知っていただきたいです！」と熱く呼びかけた。









≪番組情報≫

『旬感LIVE とれたてっ！』





【放送日時】

フジテレビ：毎週月曜日～金曜日 午後1時50分～3時42分(生放送)

カンテレ ：毎週月曜日～金曜日 午後1時50分～3時45分(生放送)





【MC】

青木源太





【進行キャスター】

藤本景子アナウンサー(カンテレ)、橋本和花子アナウンサー(カンテレ)





【出演者】

5月4日(月・祝)

［曜日レギュラー］ハイヒール・リンゴ

［コメンテーター］鈴木哲夫、古市憲寿、大西風雅

［専門家］料理研究家りなてぃ

［VTR出演］スザンヌ





5月5日(火・祝)

［曜日レギュラー］吉田敬(ブラックマヨネーズ)

［コメンテーター］岩田明子、藤江萌、永岡蓮王(AmBitious)

［専門家］スーパー研究家スギ アカツキ

［VTR出演］ギャル曽根





5月6日(水・振替休日)

［不定期レギュラー］橋下徹

［コメンテーター］東野幸治、眞鍋かをり、真弓孟之(AmBitious)





5月7日(木)

［曜日レギュラー］黒田有(メッセンジャー)、岡田結実、石戸諭、

浦陸斗(AmBitious)





5月8日(金)

［曜日レギュラー］小籔千豊

［不定期レギュラー］橋下徹

［コメンテーター］北斗晶、風間晋、岡崎彪太郎(※1)

［専門家］鳥海高太朗

［リポーター］秦令欧奈アナウンサー(カンテレ)





※エリアによっては放送がない日があります。

※都合により番組内容および出演者が変更になる場合があります。

※「トクするWEEK」は午後2時30分ごろ放送予定。





※1 「岡崎彪太郎」の「崎」は、たつさきが正式表記。





【番組ホームページ】

https://www.ktv.jp/toretate/

【番組公式X】

https://x.com/toretate__ktv









※注意※

当社からお渡しした番組写真について、当番組の宣伝目的以外での使用は、固くお断りします。