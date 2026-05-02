「届いたら使えなかった」をゼロへ。ジムニー専門店20年の知見が生んだ認定中古カスタムパーツ通販「JIMNY REUSE PARTS by C.L.LINK」開設

■リリース概要

シーエルリンク株式会社

ジムニー専門店として20年、延べ10,000台以上の整備を手掛けてきたシーエルリンク株式会社（広島県東広島市、代表取締役：宮 敬幸）は、ジムニー専用の認定中古カスタムパーツ専門店「JIMNY REUSE PARTS by C.L.LINK」のサービス提供を開始した。

買取から販売まで自社一貫のワンストップ体制のもと、プロによる二重検品・完全状態開示・適合保証・全額返金・6ヶ月保証を全品に標準装備。フリマサイトやネットオークションにはない「専門店ならではの安心」を、ジムニーの中古カスタムパーツ市場に持ち込む。

「届いたパーツが写真と違った」「適合するか不明で購入を諦めた」「ノークレーム・ノーリターンで泣き寝入りした」--ジムニーオーナーが個人売買やフリマで経験しがちなトラブルを、専門店のノウハウと充実した保証体制で根本から解決する。

■サービス開始の背景

ジムニーは根強い人気を誇り、豊富なカスタムパーツ文化が広く根付いている。一方で、コストを抑えるために中古カスタムパーツを探すオーナーが増える中、個人売買・フリマサービスを通じたトラブルも後を絶たない。

実際にオーナーから寄せられた主な声は以下のとおりである。

・届いたパーツが写真と全く異なり、返品もできなかった

・自分の車に適合するか不明で、購入を諦めた／購入後に使えなかった

・付属パーツが欠品しており、結局取り付けができなかった

・出品者と連絡が取れず、発送が遅延し取付予定を組み直す羽目になった

・ノークレーム・ノーリターンを条件にされ、不良品でも泣き寝入りした

こうした課題に対し、ジムニー専門店として長年培ってきた整備・査定ノウハウと保証体制を丸ごとリユース事業に注ぎ込むことで、「中古パーツの常識」を変えるサービスとして本専門店を立ち上げた。

■お客様にお約束する6つの安心

すべての認定中古パーツは、以下6つの独自基準を経て初めて販売される。「ただの中古品」ではなく、ジムニーのプロが品質を保証した「認定中古パーツ」だ。

【01】 ワンストップサービス--中間マージンゼロ、専門スタッフが一貫対応

JIMNY REUSE PARTSでは、パーツの買取・査定から検品・清掃・掲載・販売・アフターサポートまで、すべてを自社スタッフが一貫して担う。一般的な中古パーツ流通では「買取業者→卸業者→販売店」と複数の中間業者を経ることで、不要なマージンが積み上がる。当サービスはこの中間工程を完全に排除し、適正価格でのご提供を実現している。

さらに、ジムニーを知り尽くしたスタッフが対応するため、「このパーツは私の車に付くか」「状態の詳細を教えてほしい」といった専門的な相談にも、購入前から丁寧に答えることができる。

【02】 プロによる二重検品--100項目超のチェックシートで粗悪品を徹底排除

すべてのパーツは「買取時」と「出品前」の計2回、専門スタッフによる厳格な検品を受ける。検品は自社基準をベースに20項目以上のチェックシートに基づいて行われ、目視・触診・動作確認を徹底。以下の観点を中心に状態を精査する。

・ 亀裂・曲がり・欠けなどの構造的ダメージがないか

・ ボルト穴・ネジ山など取付部位の正常性

・ 可動部・スイッチ・電装品のスムーズな動作確認

・ 腐食・劣化・経年変化の有無と程度

基準を満たさないパーツは即座に販売対象から除外。「届いて使えなかった」という事態をゼロにするための最前線の砦となっている。

【03】 徹底清掃--「中古だから汚くて当然」の常識を覆す

中古パーツを購入した際に「汚れていて、そのままでは使えなかった」という経験を持つオーナーは少なくない。JIMNY REUSE PARTSでは、すべてのパーツに対して出荷前の徹底清掃を実施している。

・ 外装パーツ：専用クリーナーで磨き上げ、細部の汚れや油脂分を除去

・ 内装パーツ：除菌・消臭処理を施し、清潔な状態でお届け

「届いた瞬間から、すぐ使える」--それが当サービスのスタンダードだ。手間をかけずに愛車へ取り付けられることは、オーナーの時間と労力を守ることでもある。

【04】 完全な状態開示--小さな傷も隠さず、ありのままをお伝えするホース取付部についた傷（実際の商品ページより）

フリマサービスでよくある「写真ではわからなかった」「説明と実物が違う」というトラブルの原因は、情報開示の不徹底にある。

そこでJIMNY REUSE PARTSでは、すべての商品ページに以下の情報を余さず掲載している。

・ 高精細写真：小さな擦り傷・色褪せ・経年変化まで多角度から撮影

・ 詳細テキスト：傷の位置・大きさ・程度を具体的に文章で記載

・ 付属品の有無：欠品があれば明記し、可能な限り取り寄せに対応（別途見積）

「届いてから、こんなはずじゃなかった」をゼロにする。透明性こそが、信頼の証だと考えている。

【05】 適合保証・全額返金--「付くかどうか」の不安はプロが解消

「JB64用と書いてあったのに、自分のジムニーには付かなかった」--こうした適合トラブルは、ジムニーのパーツ選びで最も多い失敗のひとつだ。JIMNY REUSE PARTSでは、適合問題を以下の3段構えで解消している。

・ 商品ページに適合車種・型式・グレードを明記

・ 購入前の無料適合診断：車検証の情報をLINEや電話で伝えるだけでスタッフが確認

・ 万が一適合しなかった場合は全額返金保証--リスクは完全にゼロ

「購入してみたら付かなかった」という最悪のケースを徹底的に防ぐ体制を整えており、オーナーは安心してパーツ選びに集中できる。

【06】 6ヶ月保証・充実サポート--買った後も、プロが全力でバックアップ

JIMNY REUSE PARTSでは、販売して終わりにしない。すべての認定中古パーツに「6ヶ月間の動作保証」を付帯し、万が一の初期不良にも誠実に対応する。

・ 商品到着後7日以内の初期不良：同等商品への無償交換または全額返金

・ 電話サポート：082-490-0602（月～金 10:00～17:30）

・ メールサポート：info@cl-link.com（24時間受付・翌営業日までに返信）

パーツを受け取ってから愛車に装着されるまで、シーエルリンクが伴走する。

■ 取扱カテゴリー

外装パーツ、内装パーツ、バンパー系、グリル系、タイヤ・ホイール、足回りパーツ、吸排気系パーツ、ライト・ランプ、電装系パーツ、エンジン周辺、アクセサリー、その他--ジムニーカスタムに関わる幅広いカテゴリーを網羅している。

また、不要になったカスタムパーツの買取にも対応。パーツ購入時に既存パーツを下取り（下取りUP査定）することで、カスタムにかかるトータルコストを抑えることができる。買取・販売を循環させるエコシステムが、ジムニーオーナーのカスタムライフを継続的に支える。

■ サービス概要

サービス名

JIMNY REUSE PARTS by C.L.LINK （ジムニーリユースパーツ by シーエルリンク）

サービスURL

https://reuse-cl-link.jp/

対象車種

SUZUKI ジムニー JB64 / シエラ JB74 / ノマド JC74 ほか

取扱カテゴリー

外装・内装・バンパー・グリル・タイヤホイール・足回り・吸排気・ライト・電装・エンジン・アクセサリー 他

保証内容

全品6ヶ月動作保証 / 初期不良は無償交換または全額返金 / 適合しない場合は全額返金

サポート

メール：cl_reuse@cl-link.com（24時間受付） （返信は月～金 10:00～17:30）

買取対応

ジムニー専用カスタムパーツの買取・下取りUP査定

■ 会社概要

シーエルリンクイノベーションラボ【島根県】

会社名：シーエルリンク株式会社

代表取締役：宮 敬幸

所在地：〒739-0046 広島県東広島市西条町馬木564-1

事業内容：自動車用カスタムパーツの企画・製造・販売 / ジムニー専用リユースパーツの買取・販売

ジムニー専門店歴： 約20年 / 整備実績 延べ10,000台以上

コーポレートサイト：https://cllink.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

シーエルリンク株式会社

〒739-0046 広島県東広島市西条町馬木564-1

E-mail：cl_reuse@cl-link.com

URL：https://reuse-cl-link.jp/