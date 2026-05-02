アマゾン 期間限定39%OFFセール POCKAM P10 Pro ｜10.1インチ・120Hz・Android 16＋Gemini AIタブレットが15,900円（税込）に大幅値下げ！

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POCKAMは、10.1インチ高性能Wi-Fiタブレット「POCKAM P10 Pro」の期間限定セールを実施中です。通常価格25,900円（税込）のところ、約39%OFFとなる15,900円（税込） にて特別提供いたします。本製品は、Bluetoothキーボード、Bluetoothマウス、タッチペン、レザーケース、有線イヤホン、ガラスフィルムが同梱されたプレミアムセット版です。在庫がなくなり次第終了となりますので、この機会にぜひお買い求めください。

POCKAM P10 Proイメージ図

【セール概要】

商品ページ：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0GTPH3J4T?th=1

商品名：POCKAM P10 Pro

通常価格：25,900円（税込）

セール価格：15,900円（税込）

割引率：約39%OFF

販売期間：5.1-5.14

同梱特典：Bluetoothキーボード、Bluetoothマウス、タッチペン、レザーケース、有線イヤホン、ガラスフィルム

【POCKAM P10 Pro 主な製品ハイライト】

■10.1インチIPSディスプレイ＋120Hz超高リフレッシュレート

POCKAM P10 Proは、10.1インチのIPS incellディスプレイを搭載。1280×800のHD解像度に加え、120Hzの超高リフレッシュレートに対応しており、動画視聴やWeb閲覧、SNSのスクロール、ゲームプレイが驚くほどなめらかに楽しめます。輝度は350cd/m²、コントラスト比1000:1を実現。16:10のアスペクト比は映画鑑賞や資料閲覧に最適です。

■最新Android 16＋Gemini AI搭載

最新のAndroid 16オペレーティングシステムを採用。Gemini AIに対応しており、AIを活用したスマートな操作が可能です。Google認定のGMS搭載タブレットなので、Google Playストアから安心してアプリをダウンロードできます。また、Widevine L1認証に対応しているため、Netflixなどの動画配信サービスを高画質で楽しめます。

■48GB拡張メモリ＋128GB大容量ストレージ

プロセッサにはUNISOC T7250オクタコアCPUを採用。8GB RAMに加え、最大40GBの拡張RAM機能により、実質48GBの大容量メモリとして動作します。ストレージは128GB ROM、さらに最大2TBのmicroSDカードに対応。アプリやデータ、写真、動画をたっぷり保存できます。LPDDR4X＋UFSの採用でアプリ起動も高速です。

■8,800mAh大バッテリー＆10W充電

8,800mAhの大容量バッテリーを内蔵。長時間の動画再生やリモートワーク、外出先での使用も安心です。10Wの充電に対応。OTGによる5W逆充電機能も備えており、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどの充電にも使えます。安全充放電回数は800回と長寿命です。

■充実のエンタメ機能

デュアルスピーカーを搭載。迫力のあるサウンドで映画や音楽を楽しめます。3.5mmイヤホンジャック、Bluetooth 5.0、Wi-Fi 5（2.4/5GHz）に対応。1080P 60fpsの動画再生・エンコードが可能です。

■GPS＋マルチナビゲーション搭載

GPS、北斗、GLONASS、Galileo、AGPSの5システムに対応。オフラインマップを活用した外出先でのナビゲーションも快適に行えます。

■【POCKAM P10 Pro 詳細スペック】

ディスプレイ：10.1インチ IPS incell、1280×800 HD、120Hz

OS：Android 16（Gemini AI対応）

CPU：UNISOC T7250（T615）オクタコアGPU：Mali-G57

RAM：8GB＋最大40GB拡張

ROM：128GB（microSD最大2TB対応）

認証：Widevine L1認証対応（Netflix高画質再生可能）

バッテリー：8,800mAh

充電：10W充電、Type-C（OTG 5W逆充電対応）

カメラ：前面5MP、背面13MP（AF、F/1.8）

通信：Wi-Fi 5（2.4/5GHz）、Bluetooth 5.0

スピーカー：デュアルスピーカー

ナビゲーション：GPS、北斗、GLONASS、Galileo、AGPS

認証：CE/FCC/IEC62133、UN38.3/MSDS

対応言語：48言語（日本語、英語、中国語簡体字/繁体字など）

本体サイズ：240.5×158.9×8.0mm

重量：485g

カラー：黒、グレー、ブルー

【プレミアムセット同梱内容】

POCKAM P10 Pro本体 ×1

Type-C USBケーブル ×1

充電器 ×1

カート取り出しピン ×1

パッケージボックス ×1

取扱説明書 ×1

保証カード ×1

Bluetoothキーボード ×1

Bluetoothマウス ×1

タッチペン ×1

レザーケース ×1

有線イヤホン（3.5mm） ×1

ガラスフィルム ×1

※キーボード付きタブレット、マウス付きタブレット、ケース付きタブレット、タッチペン付属タブレットとしてすぐにご利用いただけます。

在庫限り、早い者勝ち！