母子手帳アプリ『母子モ』が大阪府河南町で提供を開始！

母子モ株式会社

母子モ株式会社が運営する母子手帳アプリ『母子モ』が大阪府南河内郡河南町にて導入され、『かなん 子育てアプリ』として5月1日（金）より提供を開始します。

河南町では、「みどりのなか、子育てと、子どもの笑顔をつなぐまち」を基本理念とし、豊かな自然の中、子どもたちの元気な声と笑顔があふれる子育てしやすいまちづくりを進めています。

今回、紙の母子健康手帳のデータをデジタルデータとして記録でき、870以上の自治体で導入されている『母子モ』が採用され、こども家庭庁における電子版母子健康手帳の活用や、母子保健DXを推進する方針※1を踏まえ、運用を開始します。

『母子モ』は、予防接種のスケジュールや健診結果の管理、地域の情報配信などをスマートフォンやタブレット端末、PCにて簡単にサポートするアプリです。データはクラウド上に保存されているため、災害などによる母子健康手帳紛失時のバックアップになるほか、他市区町村への転居時や機種変更時の継続利用にも対応しており、安心して使い続けることができます。

◆子どもと保護者の双方に寄り添う多様な施策が魅力の大阪府河南町にて『母子モ』の提供を開始！

河南町では、妊娠・出産や子育てに関する悩みについて、助産師や保健師へ電話・窓口・家庭訪問などで相談できる「妊産婦サポート事業（ママサポ）」が実施されています。さらに、体調や育児に不安がある母親や赤ちゃんを対象に、指定医療機関において育児支援が受けられる「産後ケア事業（かるがもケア）」の提供など、妊娠期から子育て期まで、各世帯の状況に寄り添った切れ目ない施策を通じて、全ての子育て家庭に対して手厚いサポートを行っています。

今回、町の取り組みを子育て世帯にもっと便利に活用してもらうために、子育て情報発信の新たなツールとして、『母子モ』が採用されました。

◆地域密着型の子育てアプリで妊娠・出産・育児をしっかりサポート！

河南町に採用された『かなん 子育てアプリ』は、スマートフォン・タブレット端末・PCに対応したサービスで、妊産婦と子どもの健康データの記録・管理や予防接種のスケジュール管理、出産・育児に関するアドバイスの提供、離れた地域に住む祖父母など家族との共有機能や、町が配信する地域の情報をお知らせするなど、育児や仕事に忙しい母親や父親を助けてくれる便利な機能が充実しています。

育児日記として使用できる「できたよ記念日」は、こども家庭庁の母子健康手帳様式例などを元に作成し、母子健康手帳の「保護者の記録」を含む発達段階や子育てにかかわる記念日を写真やメッセージと共に記録できるだけでなく、子どもの成長・発達の目安としての役割も備えています。

また、感染症などの影響により社会的に環境変化が起こった際にも、アプリを通じて自治体からの注意情報や保健師からのアドバイスといった大切な情報をテキストや動画で必要な人に即時に届けることができるなど、非常時においても安心して出産・子育てができる環境づくりをサポートします。

＜大阪府河南町 森田 昌吾町長からのコメント＞

河南町では、第3期河南町子ども・子育て支援事業計画の「みどりのなか、子育てと、子どもの笑顔をつなぐまち」を目指し、すべての子どもが健やかに育つための環境づくりを実現するため、全ての妊産婦等に寄り添い、妊娠期から出産・子育てへの切れ目のない支援を行うための面談や継続的な情報発信等の支援施策に努めてまいりました。

この度、その一つとして子育て支援情報をお届けする『かなん 子育てアプリ』をスタートいたしました。

電子母子健康手帳機能や予防接種スケジュールの自動作成機能など、お子様の成長記録をご家族で共有することができます。安心して河南町で子どもを生み育てられるようにと思いを込めた『かなん 子育てアプリ』、ぜひご活用ください。

＜『かなん 子育てアプリ』の主な機能＞

【自治体から提供される各種制度・サービスの案内】

●子ども医療費助成制度・児童手当など、妊娠・育児時期にあった各種補助制度の情報や手続き方法の案内

●自治体が配信する各種お知らせ

【記録・管理】

●妊娠中の体調・体重記録（グラフ化）

●胎児や子どもの成長記録（グラフ化）

●身長体重曲線による肥満・やせの程度の確認（グラフ化）

●予防接種 ： 標準接種日の自動表示、接種予定・実績管理、

受け忘れ防止アラート

●健診情報 ： 妊婦や子どもの健康診断データを記録

【情報提供・アドバイス】

●出産・育児に関する基礎情報

●妊娠週数や子どもの月齢に合わせた知識やアドバイス

●沐浴や離乳食の作り方などの動画

●周辺施設の案内（病院、幼稚園・保育園、公園、子育て施設など）

【育児日記：できたよ記念日】

●子どもの成長を、写真と一緒に記録

●記念日には日付と言葉が入った“初めての記念日テンプレート”で写真をアップ（初めての…胎動／キック／寝がえり／おすわり／ハイハイ／ひとり立ち／ひとり歩き など約150項目の記録が可能）

【データ共有】

●子どもの成長記録や健康データを、家族のスマートフォンなどでも閲覧でき、SNSにも投稿可能

当社は、妊娠・子育てに関する摩擦係数をゼロにすることをビジョンとして掲げています。その実現に向け、『子育てDX(R)』※2を通じたさらなる支援領域の拡張・連携（妊産婦健診、予防接種、乳幼児健診など）や、子育てに係るオールワンストップでの申請・手続きの整備、関係機関（医療、保育・教育、専門機関など）との母子保健情報の連携を推進しています。これにより、保護者の“不安や負担”を軽減し、“安心で簡便”な子育て社会を地域と共創することを目指します。

サービス名：かなん 子育てアプリ

月額料金（税込）：無料

アクセス方法

・アプリ：App Store、Google Playで『母子モ』を検索

（対応OS： Android 8.0以上、iOS 15.0以上）

・Webブラウザ：https://www.mchh.jp にアクセス

※対象自治体にお住まいの方以外でもご利用いただけますが、お住まいの自治体の情報などは公式HPの情報をご確認ください。※ご利用いただける機能は、お住まいの市区町村により一部内容が異なります。

※1：こども家庭庁ホームページ「こども政策DXの推進に向けた取組方針2025 参考資料集」

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/6cfab22c-d2bf-4dd1-81ea-49308519ac3a/6f948f38/20250630_councils_kodomo_seisaku_DX_6cfab22c_08.pdf

※2：『子育てDX(R)』サービスの詳細はこちらから https://www.mchh.jp/boshimo-kosodatedx

※『子育てDX』は母子モ株式会社の登録商標です。

※Google Play、Androidは、Google LLC.の商標または登録商標です。

※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。iOSは、米国およびその他の国におけるCisco Systems,Inc.またはその関連会社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。