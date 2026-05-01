SOLO Wellbeing、MIDORI FES. 2026のJTブースにてBREATHERの呼吸体験に表情解析AIを提供

SOLO Wellbeing Ltd.

AIによる表情解析ソリューションを開発・提供するSOLO Wellbeing Ltd.（本社：イスラエル、CEO Roy Tal、以下「SOLO」）は、2026年5月2日（土）から5月4日（月・祝）まで、うめきた公園を中心とするグラングリーン大阪全域で開催される「MIDORI FES. 2026」において、MIDORI PartnerであるJTのブース内特設テントでBREATHER株式会社（以下「BREATHER」）が提供する「深い呼吸によるセルフコンディショニング・リラクゼーション体験」に、SOLOの表情解析AIを提供します。

意識的な深い呼吸の習慣化サポートデバイス「ston s」と呼吸するクッション「fufuly」の体験前後の感情や心理状態の変化を、SOLO Wellbeingの表情解析AIにより可視化取り組みの概要

MIDORI FES. 2026は、来場者が楽しみながら「世界にいいこと」を知り、参加・体験できるイベントです。今回SOLOは、BREATHERが提供する深い呼吸の体験に、非接触型の表情解析AIを組み合わせることで、来場者が自身の変化を直感的に理解できる体験づくりを支援します。

本体験では、まず来場者がチェックイン時に約5秒間の表情解析を行い、気分・覚醒度・ストレスなどの指標を確認します。その後、特設テント内で「ston s（ストンエス）」と「fufuly（フフリー）」を用いた10～20分程度のリラクゼーション体験を行い、チェックアウト時に再度約5秒間の解析を実施します。来場者は体験前後の変化を画面上で確認できます。

SOLO表情解析AIの活用ポイント- リアルタイム可視化：来場者の表情から推定される気分・覚醒度・ストレスの変化を、体験前後で分かりやすく表示します。- 体験価値の向上：リラクゼーションの感覚を、来場者自身が「自分の変化」として確認できる参加型コンテンツにします。- プライバシー配慮：映像データは保存せず、体験結果は、イベント後の分析に用いる場合は匿名集計データとして扱います。- データ活用の可能性：イベント終了後、匿名集計データに基づき、平均変化、人数、時間帯別傾向などの分析を行うことで、ウェルビーイング体験の設計改善に役立てることを想定しています。実施概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/87669/table/6_1_7ef91fd1132c701f40bf81eedbc512ff.jpg?v=202605011051 ]

BREATHERの「ston s（ストンエス）」「fufuly（フフリー）」について

BREATHERは、「日常にもっと深い呼吸を」をコンセプトに、深い呼吸の習慣化を目的としたデバイス「ston s（ストンエス）」ファミリーや、呼吸するクッション「fufuly（フフリー）」の企画・開発等を行っています。今回の体験では、深い呼吸の習慣化をサポートする「ston s（ストンエス）」と、抱きかかえることで自然な深呼吸をサポートする「fufuly（フフリー）」を組み合わせ、来場者が短時間でひと休みの時間を体験できる設計としています。

SOLO Wellbeing Ltd.について

SOLOは、AIによる表情解析ソリューションを開発・提供するイスラエル企業です。カメラを用いた表情解析を通じて、人の感情や心理状態を分析し、解析データを企業の製品やプラットフォームと連携させることで、ウェルビーイング、ヘルスケア、従業員エンゲージメント、体験価値向上など多様な領域での活用を支援しています。

今後の展望

SOLOは今後も、最先端の表情解析AIを通じて、多様なパートナー企業との共創に取り組み、感情・心理状態の可視化による新たな体験価値の創出を目指してまいります。今回のMIDORI FES. 2026での取り組みを通じて、呼吸、リラクゼーション、ウェルビーイングをより身近に感じられる体験設計の可能性を検証していきます。

会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/87669/table/6_2_5701e4b7a23065d2f3b5296bc426563b.jpg?v=202605011051 ]本件に関するお問い合わせ先

SOLO Wellbeing Ltd. 広報担当

E-mail：news@imsolo.ai

URL：https://www.imsolo.ai/japanese/