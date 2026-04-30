Ｔリーグ公式戦使用フロアマット「コネクトマットＴ」がITTF（国際卓球連盟）およびJTTA（日本卓球協会）の公認を取得

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグの男子・女子公式試合において使用されている、東リ株式会社（本社：兵庫県伊丹市、代表取締役社長：永嶋 元博）製の卓球用フロアマット「コネクトマットＴ」が、このたび国際卓球連盟（ITTF）、ならびに、公益財団法人日本卓球協会（JTTA）の公認フロアとして認定されましたことをお知らせいたします 。

これまでＴリーグの熱戦を足元から支えてきた「コネクトマットＴ」が、その高い品質と性能を認められ、国際・国内の両基準を満たす公認フロアとなりました 。これにより、今後はＴリーグのみならず、国際大会や国内のあらゆる競技会での活用が可能となります 。



■ 「コネクトマットＴ」の特長

高い施工性：裏面に採用された特殊吸着フォームにより、試合会場ごとの迅速な施工と撤去が可能です 。

実績：ノジマＴリーグ 2024-2025シーズン、及び、2025-2026シーズンにて

男子・女子公式戦において継続的に使用されています。

公認取得：ITTF（国際卓球連盟）およびJTTA（日本卓球協会）の認定を受けたことで、国際基準の競技環境を提供します 。



■ 今後の展望

Ｔリーグは、本製品の公認取得を機に、より一層質の高い競技環境を追求し、日本卓球界のさらなる発展と普及に貢献してまいります 。



■ 製品概要

・商品名

コネクトマットT

・規格

全厚2.0mm、 寸法900mm×900mm

裏面特殊吸着加工

・アイテム数

1アイテム



【製品に関するお問い合わせ先】

東リ株式会社 特販営業部 特販事業グループ TEL：06-6494-6626