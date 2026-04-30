Ｔリーグ公式戦使用フロアマット「コネクトマットＴ」がITTF（国際卓球連盟）およびJTTA（日本卓球協会）の公認を取得
一般社団法人Ｔリーグ
これまでＴリーグの熱戦を足元から支えてきた「コネクトマットＴ」が、その高い品質と性能を認められ、国際・国内の両基準を満たす公認フロアとなりました 。これにより、今後はＴリーグのみならず、国際大会や国内のあらゆる競技会での活用が可能となります 。
Ｔリーグの男子・女子公式試合において使用されている、東リ株式会社（本社：兵庫県伊丹市、代表取締役社長：永嶋 元博）製の卓球用フロアマット「コネクトマットＴ」が、このたび国際卓球連盟（ITTF）、ならびに、公益財団法人日本卓球協会（JTTA）の公認フロアとして認定されましたことをお知らせいたします 。
これまでＴリーグの熱戦を足元から支えてきた「コネクトマットＴ」が、その高い品質と性能を認められ、国際・国内の両基準を満たす公認フロアとなりました 。これにより、今後はＴリーグのみならず、国際大会や国内のあらゆる競技会での活用が可能となります 。
■ 「コネクトマットＴ」の特長
高い施工性：裏面に採用された特殊吸着フォームにより、試合会場ごとの迅速な施工と撤去が可能です 。
実績：ノジマＴリーグ 2024-2025シーズン、及び、2025-2026シーズンにて
男子・女子公式戦において継続的に使用されています。
公認取得：ITTF（国際卓球連盟）およびJTTA（日本卓球協会）の認定を受けたことで、国際基準の競技環境を提供します 。
■ 今後の展望
Ｔリーグは、本製品の公認取得を機に、より一層質の高い競技環境を追求し、日本卓球界のさらなる発展と普及に貢献してまいります 。
■ 製品概要
・商品名
コネクトマットT
・規格
全厚2.0mm、 寸法900mm×900mm
裏面特殊吸着加工
・アイテム数
1アイテム
【製品に関するお問い合わせ先】
東リ株式会社 特販営業部 特販事業グループ TEL：06-6494-6626