宣伝会議のオンデマンド講座「ブレーンクリエイティブライブラリー レイ・イナモト編」が公開！

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、クリエイティブの専門誌『ブレーン』がプロデュースするオンデマンド講座「ブレーンクリエイティブライブラリー」にて、「クリエイティブライブラリー レイ・イナモト編」を開講しました。本講座は、ブランドを“経営の中心課題”として再定義し、マーケティングファネルから「ブランド・フライホイール」へ、信頼を循環させ、事業成長を生み続けるブランド戦略を体系的に学ぶ講座です。

詳細はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cl-rei_inamoto/

■レイ・イナモト氏 プロフィール

I&CO 共同創業パートナー / クリエイティブ・ディレクター

米Creativity誌「世界で最も影響力のある50人」、米Forbes誌「世界の広告業界で最もクリエイティブな25人」に選出され、ニューヨークを拠点に世界で活躍するクリエイティブ・ディレクター。

アメリカの大手デジタル・エージェンシーR/GAを経て、欧米大手デジタル・エージェンシーAKQAに所属し、ナイキ、アウディ、Xbox、グーグル等、世界を代表するブランドのデジタル戦略とクリエイティブを数多く手がける。2013年と2019年には日本人として初めて、カンヌ国際広告祭モバイル部門、デジタルクラフトの複数部門の審査委員長に抜擢された。2016年にI&COを立ち上げ、2019年7月に東京オフィスを開設。

◆ 講座概要

信頼で選ばれるブランドへ。経営を変えるBrand Shift

AI・テクノロジーの進化により、「本物」と「模倣」の境界が消えつつある時代。これからのブランドは、ストーリーや表現だけでは成長できません。本講座では、I&CO共同創業パートナー レイ・イナモト氏が、世界企業の支援実例をもとに、ブランドを“経営の中心課題”として再定義します。マーケティングファネルから「ブランド・フライホイール」へ。信頼を循環させ、事業成長を生み続けるブランド戦略を体系的に解説します。

◆カリキュラム

1. この講座で伝えたいこと

ブランド＝経営の中心課題新たな定義：信頼による差別化

信頼の循環構造：ブランドのフライホイール

2. ブランドの定義

ブランドとは、人の心の中に構築される「ある特定の種類のストーリー」である／「ブランド」とは、何“ではない”のか？／ブランドの本質ではないものとは／ブランディング、マーケティング、広告の違いは？

3. テクノロジーの進歩とブランドの関係

人間社会の思考OSの進化／印刷からインターネット、AIへと人間社会の情報を扱う「OS」は進化し続ける

4. 「ブランドのフライホイール」

ブランドを経営の視点で捉え直すフレームワーク／ブランドは「伝えるもの」ではなく、自律的に回り続ける「循環構造（フライホイール）」／企業による実装の事例

詳細はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cl-rei_inamoto/

■ブレーンクリエイティブライブラリーとは

～ クリエイティビティを次世代に継承する～

いつの時代においても、優れたクリエイティブは人々の心を捉え、動かしてきた歴史があります。この歴史と一流クリエイターの考えは、これからの未来に継承していくべきものです。

今までは、一部、書籍や専門誌の形で発行し、流通され、また図書館に収集、保管されることで、後進の者が目にし、読むという行為がほとんどでした。それも、お名前や作品に触れる機会があっても、作品以外の知見やお考えに触れる機会がほとんど無く、それが失われることは、未来のクリエイティブのために、大きな損失ではないか、と考えました。

後世にその知見や技術を継承していくために、今回、「ブレーンクリエイティブライブラリー」という名称で、活字や図版だけでは伝えきれないものを映像で残し、クリエイターの肉声に基づき、現在のメディア環境にあった映像コンテンツとして作成し、いつでも、どこでも受講できる講座として未来に向けて配信いたします。

詳細はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cl-rei_inamoto/

■雑誌『ブレーン』について

『ブレーン』はマーケティングの専門誌として1961年に誠文堂新光社より創刊。1999年1月号から宣伝会議が発行元となり、現在のクリエイティブ誌にリニューアルしました。通巻700号（2018年11月号）からは、多様なアイデアやクリエイティブが行き交う雑誌でありたいとの思いから「IDEA AND CREATIVITY」という現在のタグラインに。領域を超えて新たな未来を創造する多様なクリエイターの皆さんと共に、「新しい未来」とクリエイターの役割を考えていくメディアです。

公式X：https://x.com/sdkg_brain

公式Instagram：https://www.instagram.com/brainmag_jp/

公式Facebook：https://www.facebook.com/sdkg.brain/

■宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。