COOLTUREレボリューション：REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL、企業の停滞を打ち破る

世界最大かつ最も急成長している家族経営の不動産大手が、ウォール街が「心と情熱」では太刀打ちできない理由を証明する

カリフォルニア州ラグナニゲル, 2026年5月1日 /PRNewswire/ -- 不動産業界は今、正念場を迎えています。ウォール街のスーツを着た人々や大手複合企業が統合に奔走するなか、Realty ONE Group Internationalは攻勢を強めています。今日、同組織は、世界最大かつ最も急成長している家族経営のグローバル・フランチャイズとしての地位をさらに確固たるものとし、次のような明確なメッセージを発信しています。魂のない規模拡大は何の意味も持たない.

注目されるM&Aや企業再編の潮流は、規模拡大と効率化の推進を示唆しているかもしれませんが、それ以上に重要なのは、不動産の専門家や起業家にとって、独立性、文化、選択肢に関する疑問を提起していることです。

COOLTUREの魔法

創業者兼CEOのKuba Jewgieniewにとって、世界市場での爆発的な成功の秘訣はスプレッドシートの中にあるのではなく、Realty ONE Groupの「COOLTURE（Cool + Culture）」にあります。

「ウォール街は冷徹な取引を扱いますが、私たちは魔法を扱います」と、Jewgieniewは述べています。「この組織の心と魂は、私たちのCOOLTUREです。そのエネルギーが、この業界で最高の人材を惹きつけるのです。これは役員室で作り出すことなどできず、ましてや社内マニュアルに載っているようなものでもありません。COOLTUREこそが、私たちが勝利を収めている理由なのです。」

信頼の遺産35年の歴史を誇るRE/MAX TITAN

強力なリーダーシップチームに加え、Realty ONE Groupは、同社の名誉会長であり、かつてRE/MAXの社長を務めた Vinnie Traceyの数十年にわたる経験と比類なき信頼性を強みとしています。

「この50年間、あらゆる景気循環、あらゆる合併、そしてあらゆる「次なる大ブーム」を見てきました 」とTraceyは述べています。「どんなブランドの成功も、リーダーシップとビジョンにかかっているのです。私たちがCOOLTUREと共にここで築いているのは、未来です。私たちは、何よりも起業家とエージェントを最優先し、彼らが成功するための選択肢と自由を確実に保障します 。」

不動産における変革のパイオニアであるUNBrokerageとして知られるRealty ONE Groupは、現在も家族経営と起業家志向を誇りとしており、世界約30カ国に広がるグローバルな拠点を拡大しています。このブランドは、自由、サポート、100％コミッション、そしてONEファミリーとコミュニティの強い感覚を優先した、大胆でモダンなアプローチで評判を築いてきました。

「不動産業界を知ることは確かに重要ですが、フランチャイザーであることや、キャリアのあらゆる段階でエージェントを引き上げ、サポートする文化にあふれた場所を求める起業家の戦略的ビジネスパートナーであることにはニュアンスがあります」と、Traceyは述べています。「Realty ONE Groupは、将来的において明らかに勝利を収めるでしょう。」

Realty ONE Groupは、統合が進む業界において、より整合性があり、価値観に基づいた選択肢を求める世界中のトップクラスのエージェント、チーム、フランチャイズオーナーを魅了し続けています。

約30の国と地域にわたる450を超える拠点に2万人以上の不動産プロフェッショナルを擁するこのブランドは、不動産を通じて人生を変えるという使命に忠実であり続けながら、世界展開を続けています。

詳しくは https://www.realtyonegroup.com/をご覧ください。

Realty ONE GroupInternationalについて

Realty ONE Group Internationalは、不動産業界で最も急速に成長している、モダンで目的志向のライフスタイル・ブランドの1つであり、一度に1つの家、1つの夢、1つの人生という扉を世界中に開くことを唯一の目的としています。同社は実績のあるビジネスモデル、フルサービスの仲介業務、ダイナミックでクールな社風（COOLTURE）、ONE Universityを通じた優れたビジネスコーチング、卓越したサポート、独自のテクノロジーであるzONEにより、30の国と地域で450を超える拠点に2万人を超える不動産専門家を擁する規模に急速に成長しました。Realty ONE Group Internationalは、3年連続で「Entrepreneur」誌からトップの不動産ブランドに選ばれ、顧客だけでなく、不動産プロフェッショナルやフランチャイズ・オーナーにも門戸を開き、躍進を続けています。詳細については、www.RealtyONEGroup.com をご覧ください。

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/260011/5943573/realty_one_group___logo.jpg

（日本語リリース：クライアント提供）

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