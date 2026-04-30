Chulalongkorn Universityの研究チームは、没入型3D「化学メタバース 」を通じて化学の教育に変革をもたらそうとしています。このプラットフォームは、ゲームと科学的トレーニングを融合させることで、アクセスを拡大し、安全性を向上させ、学習と実社会のスキルとの整合性を高めています。

バンコク、2026年4月29日 /PRNewswire/ -- Metaverse of Academic Nexus for Global Opportunities (MANGOs)の下で開発されたこのプラットフォームにより、学生は同大学理学部のバーチャルな「デジタル・ツイン」に入ることができます。その中では、実験や高度な機器の操作、インタラクティブなシミュレーションを通じて現実世界の問題を解決することができます。



Chula、ゲームを活用した化学メタバースによりサイエンス教育を変革



このアイデアは、准教授の発案によるものです。化学の研究者であり、熱心なゲーマーでもあるChadin Kulsing教授は、仮想世界との関わりを有意義な学習に変える可能性を見出しました。教授（工学部の Lunchakorn Wuttisittikulkij氏）との偶然の出会いがきっかけとなり、この構想が具体化され、化学、電気工学、3Dゲーム開発を融合させた学際的なプロジェクトが実現しました。

コストや設備不足、安全性のリスクに制約がかけられがちな従来の実験室とは異なり、メタバースは、生徒が実世界に影響を及ぼすことなく自由に実験できるリスクのない環境を提供し、安全意識と科学的推論を強化します。

このプラットフォームは、理論的な知識だけでなく、実践的なコンピテンシーに焦点を当てた、成果ベースの教育を中心に構成されています。大学は産業界のパートナーと協力し、複雑な機器の操作や化学プロセスの最適化など、特定のスキルを学生に教育するモジュールを設計することができます。

学習は段階的なシステムを通じてゲーミフィケーションされ、ユーザーは「クエスト」を通じて初心者からプロフェッショナルなレベルへと導かれます。バーチャル滴定の練習から、模擬犯罪を解決するためにDNAサンプルを分析する科学捜査まで、さまざまなモジュールがあります。通常、学部生の多くが利用できないガスクロマトグラフのような高度なツールも、バーチャル環境で利用できます。

このプラットフォームの最も革新的な特徴のひとつは、香りを放つ技術との統合です。これにより、ユーザーは「バーチャルな香り 」を、模擬ハーブ園の植物などのデジタル・オブジェクトとリンクさせて体験することができます。この多感覚アプローチは、エンゲージメントと理解を深めることを目的としています。 メタバースは教育だけでなく、化粧品や香水などの産業をサポートする化学化合物や天然物のデータベースを提供する、バーチャルな研究センターとしても機能しています。

このプロジェクトはすでに国際的な関心を集めており、オーストラリア、イタリア、東南アジアのパートナーが統合を模索しています。開発者によれば、長期的な目標は、バーチャル・キャンパスを接続したグローバル・ネットワークです。

ゲームと科学を融合させることで、化学メタバースは、あらゆるノートPCを研究室に変え、生徒が化学を学ぶ方法を再構築します。

詳細はhttps://www.chula.ac.th/en/highlight/293902/をご覧ください。

メディアのお問い合わせ先：

Pataraporn.r@chula.ac.th

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com