¡ØFate/Grand Order Original Soundtrack Ⅷ¡ÙÉðÆâ¿òÉÁ¤²¼¤í¤· Î¾ÌÌ»ÅÍÍ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È²ò¶Ø¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂå⽥¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò À¾ËÜ½¤ °Ê²¼¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢ 4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡ØFate/Grand Order ¥«¥ë¥Ç¥¢ÊüÁ÷¶ÉSP¡ÖFate/strange Fake¡×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ËëµÇ°ÊüÁ÷¡ÙÆâ¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±FateRPG¡ØFate/Grand Order¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡£¤½¤Î¥·¥êー¥º¤ÎÂè8ÃÆ¡ØFate/Grand Order Original Soundtrack Ⅷ¡Ù¤ÎÉðÆâ¿òÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤Î²ò¶Ø¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØFate/Grand Order Original Soundtrack Ⅷ¡Ù
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¡Ê¸¶²è¡§ÉðÆâ¿ò¡¢ºÌ¿§¡¦»Å¾å¤²¡§¤³¤ä¤Þ¤Ò¤í¤«¤º¡¢ºÌ¿§Êä¡§¼Ê¤¦¤É¤ó¡¢ÇØ·Ê¡§ÃÝÇ·Æâ²ÂÏÂ¡Ë
¢£È¯ÇäÆü ¡§2026Ç¯7·î1Æü(¿å) ¢£²Á³Ê ¡§4,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢£ÉÊÈÖ ¡§SVWC-70758～70760 ¢£»ÅÍÍ ¡§Á´£³ËçÁÈ ¢£½é²ó»ÅÍÍÆÃÅµ ¡§»°ÊýÇØ¥±ー¥¹¡ÊÎ¾ÌÌ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¡Ë ¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÅµ¤ª¤è¤Ó»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢£¾¦ÉÊ¾ðÊóHP ¡§ https://www.fate-go.jp/music/ost8.html ¢£È¯Çä¹ðÃÎTVCM¡§https://youtu.be/UYYIHOuFglshttps://www.fate-go.jp/music/ost8.html YouTubeÆ°²è : https://www.youtube.com/watch?v=UYYIHOuFgls
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±FateRPG¡ØFate/Grand Order¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡£¤½¤Î¥·¥êー¥º¤ÎÂè8ÃÆ¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£ ¡ÖÁÕ¾ÏⅣ ¿ÍÎàºÛ·èË¡Äî ¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£Ž¥¥á¥¿¥È¥í¥Ë¥ª¥¹¡×¡ÖÂè2Éô ½ª¾Ï¡×³Ú¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2025Ç¯¤Î³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥²ー¥à³Ú¶Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Á´3ËçÁÈ¤ÇÈ¯Çä·èÄê¡£ ¤µ¤é¤ËTVCM¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖLet the New You¡×¡ÖProof¡×¡ÖEchoes¡×¡ÖReson8te¡Êfeat.Ï»²Ö¡Ë¡×¡ÖIron Rose¡×¤â¼ýÏ¿Í½Äê¡£ ¢¨»ÅÍÍ¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¹ðÃÎ¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡ÖFate/Grand Order Original Soundtrack Ⅷ¡×¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ ÀèÃå¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¡¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¥À¥ó¥Æ¡¦¥¢¥ê¥®¥¨ー¥ê ¢¡¥²ー¥Þー¥º ¥á¥¿¥È¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ì ¢¡TSUTAYA RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¥¢¥·¥ç¥«²¦ ¢¡Amazon¡Ê¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û¾¦ÉÊ¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡Ë ¥Þ¥·¥å¡¦¥¥ê¥¨¥é¥¤¥È¡Ì¥Ñ¥é¥Ç¥£ー¥ó¡Í ¢¡¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡Ê°ìÉô¥¢¥Ë¥á¥¬Å¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë ¥ê¥ê¥¹ ¢¡¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥¤¥ó¥É¥é ¢¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹(¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÛÉÕ¤¥«ー¥È¤Î¤ßÂÐ¾Ý) £Õ－¥ª¥ë¥¬¥Þ¥êー ¢¡¤È¤é¤Î¤¢¤Ê(ÄÌÈÎ´Þ¤à/ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¤´Í½Ìó¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê) ¥Í¥â¡¿¥Î¥¢ ¢¡¥¢¥Ë¥á¥¤¥È ¥½¥í¥â¥ó ¢¨Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þ±çÅ¹ÊÞÆÃÅµ¡§B2È¯Çä¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿ー
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ HMV¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢Neowing¡¢¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡Ê¥è¥É¥Ð¥·¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à½ü¤¯¡Ë¡¢WonderGOO/¿·À±Æ² ¢¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖFate/Grand Order¡×³µÍ×
¢£¡¡¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Fate/Grand Order(¥Õ¥§¥¤¥È/¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥Àー) ¢£¡¡¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FateRPG(¥Õ¥§¥¤¥ÈRPG)¡¡iOS/Android¤Ë¤Æ¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ ¢£¡¡³«È¯Ž¥±¿±Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Lasengle Inc. (³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥»¥ó¥°¥ë) ¢£¡¡À½ºî¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TYPE-MOON / FGO PROJECT ¢£¡¡²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ðËÜÌµÎÁ(¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê) ¢£¡¡Fate/Grand Order¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡¡ ¡¡¡¡https://www.fate-go.jp/ ¢£¡¡¡¡Fate/Grand Order¸ø¼°X (Twitter)¡¡ ¡¡ ¡÷fgoproject ¢£¡¡Ãøºî¸¢É½µ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ©TYPE-MOON / FGO PROJECT