バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、TVシリーズ放送開始25周年を迎える『仮面ライダーアギト』より、主人公「津上翔一」を可動フィギュア化した『S.H.Figuarts 津上翔一』(11,000円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年4月24日(金)16時に開始いたしました。(発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000247158/?rt=pr





S.H.Figuarts 津上翔一





■商品特長

TVシリーズ放送開始25周年を迎える『仮面ライダーアギト』より、主人公「津上翔一」がフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」に登場！





本物感を追求する「魂のデジタル彩色技術」により、表情や特徴的なジャケットに至るまで「津上翔一」を再現。戦いに挑む真剣な姿のほか、付属の「笑顔」「もぐもぐ顔」の交換用表情パーツにより明るくひょうひょうとした一面も再現可能です。





さらに、「オルタリング」「オルタリングバックル(ドラゴンズネイル)」と組み合わせて変身アクション、「真魚ちゃん弁当」「フライパン」「大根」と組み合わせて日常シーンなど、劇中のさまざまなシーンを再現可能です。





S.H.Figuarts 津上翔一(イメージ1)





■商品概要

・商品名 ：S.H.Figuarts 津上翔一

( https://p-bandai.jp/item/item-1000247158/?rt=pr )

・価格 ：11,000円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容 ：本体、交換用表情パーツ2種、交換用手首パーツ左5種右5種、

腰差し替えパーツ、オルタリング、

オルタリングバックル(ドラゴンズネイル)、

真魚ちゃん弁当、フライパン、大根

・商品サイズ ：全高 約145mm

・商品素材 ：ABS・PVC

・生産エリア ：中国

・販売ルート ：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約受付開始：2026年4月24日(金) 16時

・商品お届け ：2027年1月予定

・発売元 ：株式会社BANDAI SPIRITS





(C)石森プロ・東映





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。









■抽選で50名様にムビチケが当たる！X投稿キャンペーン開催！

映画『アギト－超能力戦争－』公開を記念し、プレミアムバンダイではX(旧Twitter)参加型「プレバン購入品キャンペーン」を実施します。





期間中、プレミアムバンダイで購入した仮面ライダー商品の写真に「映画への期待」と「商品への想い」を添え、ハッシュタグ「#プレバン購入品 #アギト超能力戦争」を付けてXに投稿いただくと、抽選で50名様に映画『アギト－超能力戦争－』で使えるムビチケ鑑賞券(オンライン)が当たります。





名称：映画『アギト－超能力戦争－』公開記念 プレバン購入品キャンペーン

期間：2026年4月24日(金)08:00 ～ 2026年5月6日(水)23:59

賞品：ムビチケ鑑賞券(オンライン) 50名様

参加方法：

1) 「プレミアムバンダイ」公式Xアカウント(@p_bandai)をフォロー

2) プレミアムバンダイで購入した仮面ライダー商品の写真を用意

・到着済み：実物が写った写真

・到着待ち：商品の商品詳細ページまたは注文確認画面のスクリーンショット(個人情報の写り込みにご注意ください)

3) 以下2つのハッシュタグを付け、商品への想い＋映画への期待をXに投稿





#プレバン購入品 #アギト超能力戦争





当選発表：応募受付終了後、2026年5月7日(木)以降、Xダイレクトメッセージにて当選者へご連絡

対象：日本国内在住の方／公開アカウントのみ(非公開アカウントは対象外)

規約：詳細・応募規約はキャンペーンページをご確認ください





https://p-bandai.jp/contents/preban-photo-rider/









■S.H.Figuarts(エス・エイチ・フィギュアーツ)シリーズについて

「可動によるキャラクター表現の追求」をテーマに、「造形」「可動」「彩色」とあらゆるフィギュアの技術を凝縮した手の平サイズのスタンダードフィギュアシリーズです。





S.H.Figuarts BRAND SITE： https://tamashiiweb.com/special/shf/









■魂のデジタル彩色技術について

S.H.Figuartsの誇るアクションフィギュアの「可動」と進化し続ける技術「魂のデジタル彩色技術」が融合したシリーズ。

本物感を追求し、実物の特徴を細密に表現する「デジタル造形」と、本物の皮膚感をリアル再現「デジタル彩色」が約6インチサイズフィギュアのものとは思えないリアリティを生み出す。





最新技術は時代を越え、人々を魅了する伝説の息吹を甦らせる。





デジタル彩色(デジタルサイシキ)の商品一覧： https://tamashiiweb.com/item_brand/digital_technics/









■『仮面ライダーアギト』について

2001年放送開始の平成仮面ライダーシリーズ第2作。

記憶喪失の主人公・津上翔一が「仮面ライダーアギト」に変身して「アンノウン」と呼ばれる未知の怪人と戦う物語。





既に仮面ライダーである男・津上翔一／仮面ライダーアギト、仮面ライダーになろうとする男・氷川誠／仮面ライダーG3、仮面ライダーになってしまった男・葦原涼／仮面ライダーギルス、3人の男たちを軸にそれぞれの背景や思いを描きながら、人類の進化にまつわる「謎」が少しずつ解き明かされていく壮大なストーリーが展開された。





仮面ライダーアギト 仮面ライダーWEB【公式】 東映： https://www.kamen-rider-official.com/riders/2/









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/?rt=pr