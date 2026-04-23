ペット用抗腫瘍薬市場が今注目される3つの理由：成長ドライバーを徹底分析 Global Reports
ペット用抗腫瘍薬世界総市場規模
ペット用抗腫瘍薬とは、犬や猫などの伴侶動物に発生する各種腫瘍（良性・悪性）に対して用いられる医薬品の総称であり、腫瘍細胞の増殖抑制や縮小、転移の抑制を目的として投与されます。ペット用抗腫瘍薬には、細胞分裂を阻害する従来型の化学療法薬に加え、分子標的薬、免疫療法薬などが含まれ、腫瘍の種類や進行度、動物の体調に応じて選択されます。また、人用医薬品を獣医療に応用するケースも多く、安全性と有効性のバランスが重視されます。近年では、副作用の軽減や生活の質（QOL）の維持を重視した治療設計が進んでおり、ペット用抗腫瘍薬は獣医腫瘍学において重要な役割を担っています。
図. ペット用抗腫瘍薬の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347792/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347792/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルペット用抗腫瘍薬市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の487百万米ドルから2032年には813百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは8.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルペット用抗腫瘍薬市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、飼育動物の高齢化の進行
近年、犬や猫などの伴侶動物の寿命延伸に伴い、腫瘍性疾患の発症率が上昇しております。このような背景のもと、がん治療の需要が拡大し、ペット用抗腫瘍薬の市場成長を強力に後押ししています。高齢ペットの増加は、継続的かつ多様な治療ニーズを生み出し、ペット用抗腫瘍薬の開発および普及を促進しています。
2、ペットの家族化による医療支出の増加
ペットを家族の一員とみなす意識の高まりにより、飼い主は高度な医療サービスへの支出を惜しまなくなっています。その結果、専門的ながん治療への需要が拡大し、ペット用抗腫瘍薬の市場規模も拡大傾向にあります。特に都市部を中心に、この傾向は顕著です。
3、ペット保険の普及と制度的支援
ペット保険の加入率上昇により、高額ながん治療に対する経済的負担が軽減されています。この結果、飼い主は積極的に治療を選択するようになり、ペット用抗腫瘍薬の利用機会が増加しています。保険制度の整備は市場拡大において重要な役割を果たしています。
今後の発展チャンス
1、免疫療法の導入拡大
免疫チェックポイント阻害剤やがんワクチンなどの免疫療法は、人医療に続き獣医療分野でも注目を集めています。ペット用抗腫瘍薬として免疫療法製品が普及すれば、従来の化学療法に代わる新たな選択肢が広がり、市場の付加価値向上が期待されます。
2、デジタルヘルスおよび遠隔診療との融合
デジタル技術の発展により、遠隔診療や健康管理プラットフォームが普及しつつあります。これにより、腫瘍の早期発見や治療経過のモニタリングが容易となり、ペット用抗腫瘍薬の適切な使用が促進されます。データ活用による治療最適化も重要な機会です。
3、製薬企業と研究機関の連携強化
産学連携や国際共同研究の進展により、新規作用機序を持つ薬剤の開発が加速しています。特に人医薬品の知見を応用したトランスレーショナルリサーチが、ペット用抗腫瘍薬の革新を支えています。こうした協力体制の強化は、今後の市場拡大において重要な推進力となります。
ペット用抗腫瘍薬とは、犬や猫などの伴侶動物に発生する各種腫瘍（良性・悪性）に対して用いられる医薬品の総称であり、腫瘍細胞の増殖抑制や縮小、転移の抑制を目的として投与されます。ペット用抗腫瘍薬には、細胞分裂を阻害する従来型の化学療法薬に加え、分子標的薬、免疫療法薬などが含まれ、腫瘍の種類や進行度、動物の体調に応じて選択されます。また、人用医薬品を獣医療に応用するケースも多く、安全性と有効性のバランスが重視されます。近年では、副作用の軽減や生活の質（QOL）の維持を重視した治療設計が進んでおり、ペット用抗腫瘍薬は獣医腫瘍学において重要な役割を担っています。
図. ペット用抗腫瘍薬の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347792/images/bodyimage1】
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Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルペット用抗腫瘍薬市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の487百万米ドルから2032年には813百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは8.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルペット用抗腫瘍薬市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、飼育動物の高齢化の進行
近年、犬や猫などの伴侶動物の寿命延伸に伴い、腫瘍性疾患の発症率が上昇しております。このような背景のもと、がん治療の需要が拡大し、ペット用抗腫瘍薬の市場成長を強力に後押ししています。高齢ペットの増加は、継続的かつ多様な治療ニーズを生み出し、ペット用抗腫瘍薬の開発および普及を促進しています。
2、ペットの家族化による医療支出の増加
ペットを家族の一員とみなす意識の高まりにより、飼い主は高度な医療サービスへの支出を惜しまなくなっています。その結果、専門的ながん治療への需要が拡大し、ペット用抗腫瘍薬の市場規模も拡大傾向にあります。特に都市部を中心に、この傾向は顕著です。
3、ペット保険の普及と制度的支援
ペット保険の加入率上昇により、高額ながん治療に対する経済的負担が軽減されています。この結果、飼い主は積極的に治療を選択するようになり、ペット用抗腫瘍薬の利用機会が増加しています。保険制度の整備は市場拡大において重要な役割を果たしています。
今後の発展チャンス
1、免疫療法の導入拡大
免疫チェックポイント阻害剤やがんワクチンなどの免疫療法は、人医療に続き獣医療分野でも注目を集めています。ペット用抗腫瘍薬として免疫療法製品が普及すれば、従来の化学療法に代わる新たな選択肢が広がり、市場の付加価値向上が期待されます。
2、デジタルヘルスおよび遠隔診療との融合
デジタル技術の発展により、遠隔診療や健康管理プラットフォームが普及しつつあります。これにより、腫瘍の早期発見や治療経過のモニタリングが容易となり、ペット用抗腫瘍薬の適切な使用が促進されます。データ活用による治療最適化も重要な機会です。
3、製薬企業と研究機関の連携強化
産学連携や国際共同研究の進展により、新規作用機序を持つ薬剤の開発が加速しています。特に人医薬品の知見を応用したトランスレーショナルリサーチが、ペット用抗腫瘍薬の革新を支えています。こうした協力体制の強化は、今後の市場拡大において重要な推進力となります。