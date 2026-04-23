牛角の「デザート食べ放題」ついに“全店”導入が決定！〜5種のアイス・ケーキ・炙りドーナツまで、充実の食べ放題〜

2026年4月23日(木)より、牛角“全店”＆食べ放題“全コース”に「デザート食べ放題」を拡大コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角は、2026年4月23日（木）より、「デザート食べ放題」を牛角全店の食べ放題全コースに導入いたします。5種のアイスやケーキ、炙って楽しむドーナツなど、各コースに応じたデザートで、焼肉時間をより満足度の高いひとときへと広げます。





















※2026年4月21日時点は約270店舗・一部食べ放題コースでデザート食べ放題を実施。気軽にいろいろ楽しめるプチデザート2025年10月23日に約270店舗で開始した「デザート食べ放題」は、焼肉時間の中でも気軽に楽しめるアイスやケーキを取り揃え、特に女性やファミリー層を中心にご好評をいただいております。こうした反響を受け、2026年4月23日より牛角全店・食べ放題全コースへの導入を決定いたしました。食べ放題のデザートは、5種のアイスや杏仁豆富、スイートポテトケーキなどを、いろいろな味わいを気軽に楽しみやすいプチサイズでご用意しています。ほかにも、「炙ってドーナツアイス」はサッと炙ることで外は香ばしく、中はふんわりとした食感に仕上がり、デザートでありながら焼肉屋ならではの楽しさも感じられる一品です。お好みや気分に合わせて選べるデザートラインナップで、牛角での焼肉時間をより満足度の高いひとときへと広げていきます。※コースによって食べ放題のデザートの品数・内容が異なります。

■「デザート食べ放題」概要











•開始日：2026年4月23日(木)•実施店舗：全国の牛角店舗•対象コース：食べ放題各コース└小学生未満無料/小学生半額/65歳以上550円引き•提供形式 ：オーダーバイキング形式※コースによって食べ放題のデザートの品数・内容が異なります。※上記は「牛角コース」「牛タンコース」「黒毛和牛コース」のデザート例です。







気軽にいろいろ楽しめるプチサイズ！



ー「バニラアイス」「牛角アイスバニラ」「抹茶アイス」「牛角アイス抹茶」「なめらか杏仁豆富」「季節のシャーベット」















しっとりとなめらかな口当たり！



さつまいもの自然な甘みを活かした、やさしい味わいの「スイートポテトケーキ」。























焼肉屋ならではの温×冷スイーツ！



七輪で香ばしく炙ったドーナツに、なめらかなバニラアイスを合わせて楽しむ「炙ってドーナツアイス」。















コーヒーのほろ苦さ＆すっきり後味！



甘くないコーヒーゼリーに、なめらかなホイップクリームを合わせた「大人の珈琲ゼリー」。































■「食べ放題コース」のご紹介





















•商品名：学生グループ限定食べ放題 ※平日限定•価格：お一人様2,500円（税込）※90分制/ ラストオーダー70分•利用方法：「専用画面」と「学生証」をご提示ください※中学生以上の学生グループが対象 ※2名様以上でご利用可能。※一部店舗では実施していません。※他クーポン、優待サービスとの併用不可。※その他利用条件等は専用画面にてご確認ください。▼専用画面URL【会社概要】株式会社レインズインターナショナル代表取締役社長：澄川 浩太牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開本件に関するお問合わせ先【 取材・掲載に関するお問い合わせ 】株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F広報担当 一柳E-mail：pr@reins.co.jpTEL：045-224-7200