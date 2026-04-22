ミニストップは、お客さま自身でまぜて完成させるドリンク「まぜてのむ ほろにがコーヒーゼリー」を発売します。 「北海道ミルクソフト」と、微細氷、コーヒーゼリーを混ぜ合わせることで、フラッペ風に仕上がるミニストップならではのドリンクスイーツです。 今年は、コーヒーエキスの使用量をアップ！しっかりとした苦味を出しながら、コーヒーの旨味を感じられるゼリーになりました。 ミニストップは今後も、見た目・食感ともにお楽しみいただける商品を開発・発売してまいります。

【商品情報】 ●商品名： まぜてのむ ほろにがコーヒーゼリー ●本体価格： ４５０円（税込価格：４８６．００円）※１ ●エネルギー ：２０４ kcal※2 ●発売日： ２０２６年４月２４日（金） ●発売地区： 全国（２０２６年３月末現在：１，７５５店） ●商品特長： ★コーヒーゼリーは、葛粉を使用。葛餅のようなツルンとした食感で、混ぜやすく飲みやすいドリンクスイーツ！ ★しっかりとした苦味のコーヒーエキスと、華やかな香りが特長のモカコーヒーエキスの２種を使用。 ソフトクリームのまろやかさと調和しながら、コーヒーの風味がいっそう引き立つ味わいに仕立てています。 ※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。 イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。 単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 一部取り扱いの無い店舗がございます。 ※2 エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「１食あたり」の値を表示しています。 商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。

【ミニストップアプリでお得！】

ミニストップアプリでは、お得なクーポンを配信します。 ●クーポン対象商品：まぜてのむ ほろにがコーヒーゼリー ●クーポン利用期間：２０２６年４月２４日（金）～５月７日（木） ●クーポン内容：本体価格より３０円引き クーポンご利用には、ミニストップアプリのご登録、クーポン取得・提示が必要です。

【ミニストップアプリ版 モバイルオーダーでお得！】

ミニストップアプリ版 モバイルオーダー限定で、さらにお得にお楽しみいただけます。 ●クーポン対象商品：まぜてのむ ほろにがコーヒーゼリー ●クーポン利用期間：２０２６年４月２４日（金）～４月２６日（日） ●クーポン内容：本体価格より１００円引き ミニストップアプリのご登録後、ミニストップアプリ版 モバイルオーダーにてクーポンをご利用の上、ご注文ください。 モバイルオーダー WEB版では、クーポンをご利用いただけません。

【お店で待たずに、さっと受け取り！ミニストップのモバイルオーダーが便利！※3】

〔モバイルオーダーのご利用について〕 〔ミニストップアプリ版〕※4 ミニストップアプリのご利用には、ミニストップアプリのダウンロード・ご登録が必要です。 ミニストップアプリの画面中央、右下「オーダー」ボタンから注文 〔ミニストップスマートフォン用ホームページ〕 ミニストップスマートフォン用ホームページ 店頭販促物掲載の二次元コードからアクセスし、注文 （会員登録は無。領収書発行の為、メールアドレスの登録は必要となります。） 〔利用可能な決済方法一覧〕 ・ミニストップアプリ版： AEON Pay、PayPay、ｄ払い、ａｕＰＡＹ、楽天Pay、クレジットカード ・ミニストップスマートフォン用ホームページ版： AEON Pay、PayPay、ｄ払い、ａｕＰＡＹ、楽天Pay、クレジットカード 〔利用できるクレジットカード〕 イオンマークのカード、VISA、JCB、MASTER、American Express、Diners Club ※3 ドリンク、チキン、クーポン商品など、一部の商品を除きます。 ※4 ミニストップアプリのご利用には、ミニストップアプリのダウンロード・ご登録が必要となります。