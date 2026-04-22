高周波式乾燥装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（70キロワット以下、75～100キロワット、100キロワット以上）・分析レポートを発表
2026年4月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「高周波式乾燥装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、高周波式乾燥装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、高周波式乾燥装置市場について詳細かつ包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを多角的に評価しています。
2024年時点の市場規模は3.95億米ドルであり、2031年には6.13億米ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は6.6%とされ、産業用途の拡大により着実な成長が見込まれています。
________________________________________
高周波式乾燥装置は、高周波エネルギーを利用して材料内部から加熱し、水分を効率的に除去する工業用乾燥装置です。誘電加熱の原理に基づき、材料内部で直接熱を発生させることで、均一かつ迅速な乾燥を実現します。
この方式により従来の外部加熱方式と比較して乾燥時間の短縮と品質向上が可能となります。
________________________________________
本システムは食品加工、繊維、セラミックス、紙製造など幅広い産業分野で利用されています。特に均一な乾燥が求められる工程において重要な役割を果たしており、生産効率の向上と品質安定化に寄与しています。
これにより、各産業における需要拡大が市場成長を支えています。
________________________________________
市場分析では、製造企業、地域、製品タイプ、用途別に定量および定性の両面から検討が行われています。
2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格の推移が整理されており、市場の需要動向や成長性が明確に示されています。
________________________________________
製品区分では出力別に70以下、75から100、100以上の3つに分類され、用途区分では繊維、食品、紙、医薬品、その他に分けられています。特に食品および繊維分野では品質管理の重要性が高く、高周波乾燥技術の採用が進んでいます。
________________________________________
競争環境においては、RF Systems、Stalam、Radio Frequency、Thermex Thermatron、Monga Strayfield、PSC Cleveland、Sairem、Foshan Jiyuan High Frequency Equipment、立信、Keroneなどの企業が主要プレイヤーとして挙げられます。これらの企業は技術力や製品性能を強みに市場競争力を維持しています。
________________________________________
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分けて分析されています。
特にアジア太平洋地域では製造業の拡大に伴い需要が増加しています。一方で北米や欧州では高付加価値製品への需要が市場を支えています。
________________________________________
市場の成長要因としては、生産効率向上へのニーズ、品質管理の高度化、エネルギー効率改善への関心が挙げられます。一方で設備導入コストや技術的複雑さが制約要因となっています。
また、新技術の開発や自動化の進展は市場における重要な成長機会とされています。
________________________________________
さらに、産業構造の分析では主要原材料や供給業者、流通経路が整理されており、サプライチェーンの全体像が明確にされています。販売チャネルや顧客層の把握により、企業は効果的な市場戦略を策定することが可能です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「高周波式乾燥装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、高周波式乾燥装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、高周波式乾燥装置市場について詳細かつ包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを多角的に評価しています。
2024年時点の市場規模は3.95億米ドルであり、2031年には6.13億米ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は6.6%とされ、産業用途の拡大により着実な成長が見込まれています。
________________________________________
高周波式乾燥装置は、高周波エネルギーを利用して材料内部から加熱し、水分を効率的に除去する工業用乾燥装置です。誘電加熱の原理に基づき、材料内部で直接熱を発生させることで、均一かつ迅速な乾燥を実現します。
この方式により従来の外部加熱方式と比較して乾燥時間の短縮と品質向上が可能となります。
________________________________________
本システムは食品加工、繊維、セラミックス、紙製造など幅広い産業分野で利用されています。特に均一な乾燥が求められる工程において重要な役割を果たしており、生産効率の向上と品質安定化に寄与しています。
これにより、各産業における需要拡大が市場成長を支えています。
________________________________________
市場分析では、製造企業、地域、製品タイプ、用途別に定量および定性の両面から検討が行われています。
2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格の推移が整理されており、市場の需要動向や成長性が明確に示されています。
________________________________________
製品区分では出力別に70以下、75から100、100以上の3つに分類され、用途区分では繊維、食品、紙、医薬品、その他に分けられています。特に食品および繊維分野では品質管理の重要性が高く、高周波乾燥技術の採用が進んでいます。
________________________________________
競争環境においては、RF Systems、Stalam、Radio Frequency、Thermex Thermatron、Monga Strayfield、PSC Cleveland、Sairem、Foshan Jiyuan High Frequency Equipment、立信、Keroneなどの企業が主要プレイヤーとして挙げられます。これらの企業は技術力や製品性能を強みに市場競争力を維持しています。
________________________________________
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分けて分析されています。
特にアジア太平洋地域では製造業の拡大に伴い需要が増加しています。一方で北米や欧州では高付加価値製品への需要が市場を支えています。
________________________________________
市場の成長要因としては、生産効率向上へのニーズ、品質管理の高度化、エネルギー効率改善への関心が挙げられます。一方で設備導入コストや技術的複雑さが制約要因となっています。
また、新技術の開発や自動化の進展は市場における重要な成長機会とされています。
________________________________________
さらに、産業構造の分析では主要原材料や供給業者、流通経路が整理されており、サプライチェーンの全体像が明確にされています。販売チャネルや顧客層の把握により、企業は効果的な市場戦略を策定することが可能です。