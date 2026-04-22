神奈川大学 準硬式野球部のスポンサーに就任 部活動を影から応援

株式会社 杉孝

仮設機材レンタル事業を行う株式会社 杉孝（本社：神奈川県横浜市神奈川区 代表取締役社長：杉山 亮）は、同じく横浜市神奈川区に拠点を置く神奈川大学準硬式野球部への協賛を4月より開始しました。協賛にあたり、4月20日(月)に神奈川大学横浜キャンパスにてスポンサー締結式を執り行いました。

横浜市神奈川区に本社を置くSUGIKOは、創業以来、地域社会への貢献を経営の大切な要素として考えてきました。この度、同じく神奈川区を拠点に活動する、神奈川大学準硬式野球部のチーム理念である“学生主体で日本一を目指す組織づくり”の姿勢に共感し、スポンサーとして支援することを決定いたしました。現在「準硬式」野球部が抱える課題として、競技自体の認知度が高くない中で、部員数の確保や活動費の捻出が困難であることが予測されます。しかし、そのような環境下でありながらも、学生主体で試合スケジュールの調整や練習メニューを考案し、その結果昨年の「清瀬杯 全日本大学選抜準硬式野球大会」という全国の舞台で優勝する等、好成績を収めています。SUGIKOは本スポンサー契約を通じて、学生たちがより部活動に打ち込むための環境をサポートするとともに、部の活躍によって地域の活性化に寄与することを目指しています。

締結式は、4月20日（月）に神奈川大学横浜キャンパス（横浜市神奈川区六角橋）にて行われ、部員や関係者等58名が参加し、熱気あふれる式となりました。弊社代表取締役社長の杉山亮から、『部員の皆様の活躍が日本や地域社会を盛り上げる宝となる。そんな皆様を、我々民間企業が支援やサポートすることは責務であると同時に、SUGIKOの活動に興味を持ってもらい、就職活動の一つの選択肢にしてほしい。』等が伝えられました。神奈川大学準硬式野球部の部活動責任者である品川俊介部長（経済学部 准教授）からは、『創業1953年のSUGIKOと、創部1952年の神奈川大学準硬式野球部は、70年余りの歴史を共に歩んでいることを、この度のご縁で存じ上げるに至った。SUGIKOの経営理念の実践の中に「先取精神」という言葉があり、本学の建学の精神である「積極進取」と深く共鳴している。長い歴史や伝統に安住することなく、時代に合わせて変化を続ける姿勢の「先取精神」「積極進取」を体現しながら、共に成長していきたい。部員の皆さんは、感謝を忘れず、これまで以上に自らを律し、部活動にも学業にも真摯に取り組んでほしい。』とご挨拶をいただきました。最後にユニフォームの贈呈と記念写真撮影を行い、閉会となりました。

SUGIKOは今回の協賛を単純な資金援助に留めず、学生との交流機会をつくり、キャリア支援等も含む深いパートナーシップを築いていきたいと考えています。部活動を応援し、地元の優秀な若手人材が将来この横浜の地で活躍し続けられるよう、支援をしてまいります。

左：品川部長 中：塩原キャプテン 右：杉山社長部員49名と関係者集合写真