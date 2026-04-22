究極の没入感とデスクセットアップの革新。ROGより、最先端のBlackShieldフィルムを採用したタンデムQD-OLEDゲーミングモニターやエルゴノミックアームの3製品の発売日決定

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」より、最先端のモニター技術と接続規格を搭載したゲーミングモニター2機種「ROG Swift OLED PG32UCDM3」「ROG Strix OLED XG27AQDMG」、およびモニターアーム「ROG Ergo Monitor Arm AAS01R」を2026年4月24日（金）より全国の家電量販店およびECサイトで順次発売開始いたします。

ROG Swift OLED PG32UCDM3：タンデムQD-OLEDとDisplayPort 2.1a (UHBR20)が切り拓く新境地

ROG Swift OLED PG32UCDM3

ROG Swift OLED PG32UCDM3は最新の「タンデムQD-OLEDパネル」を搭載した31.5インチの4Kゲーミングモニターです。BLACKSHIELDフィルムを採用し、パネルの硬度を向上、従来のQD-OLEDパネルの2.5倍の耐傷性を実現。DisplayPort 2.1a UHBR20（帯域幅80Gbps）を採用することで、一切の妥協を排した最高峰のゲーミング環境を提供します。

- 革新的なBlackShield フィルム: パネル表面に最先端のBlackShield フィルムを採用。従来のQD-OLEDと比較して耐傷性が2.5倍に向上し、明るい環境下での黒の表現力（視覚コントラスト）も最大40%改善しました。- タンデムQD-OLED技術: 2層構造のタンデム技術により、QD-OLED特有の鮮やかな色彩はそのままに、最高レベルの輝度と長寿命化を実現。- DisplayPort 2.1a (UHBR20) 搭載: 最大80Gbpsの帯域幅を誇る最新規格に対応。4K/240Hzの映像を圧縮なしで転送可能な、将来を見据えたインターフェースを備えています。- 進化したASUS OLED Care Pro: 新搭載の「Neo近接センサー」がユーザーの離席を検知し、自動で画面を暗くすることで焼き付きを防止。よりスマートにパネルを保護します。

製品詳細：https://rog.asus.com/jp/monitors/27-to-31-5-inches/rog-swift-oled-pg32ucdm-gen3-pg32ucdm3/(https://rog.asus.com/jp/monitors/27-to-31-5-inches/rog-swift-oled-pg32ucdm-gen3-pg32ucdm3/?utm_source=PR&utm_medium=Link)

ROG Strix OLED XG27AQWMG：280Hz駆動の高速 タンデムWOLED

26.5インチ QHD（2560 x 1440）解像度のXG27AQWMGは、最新の タンデムWOLEDテクノロジーにより、スピードと輝度、そして耐久性を異次元のレベルで融合させたモデルです。

- タンデムOLEDによる劇的進化: 前世代のWOLEDモニターと比較して、ピーク輝度が15%向上、カラーボリュームが25%拡大。さらに、パネル寿命を60%向上させることに成功しました。- 圧倒的なスピード性能: 280Hzのリフレッシュレートと0.03ms（GTG）の応答速度が、一瞬の差が勝敗を分ける競技シーンにおいて究極の優位性をもたらします。- Neo 近接センサー搭載: 高精度な波長検出によりユーザーとの距離を正確に測定。離席時に自動でブラックスクリーンへ切り替え、パネルの焼き付きを徹底的に防ぎます。- 30%小型化した新型スタンド: 従来の27インチXGシリーズ比で設置面積を30%削減。限られたデスクスペースを有効活用でき、キーボードやマウスの自由な配置を可能にします。- クリエイティブにも対応: DCI-P3 99.5%の広色域とDelta E<2の正確な色再現性を備え、上部には三脚ソケットも装備。ストリーミングや制作活動にも最適です。

製品詳細：https://rog.asus.com/jp/monitors/27-to-31-5-inches/rog-strix-oled-xg27aqdmg/(https://rog.asus.com/jp/monitors/27-to-31-5-inches/rog-strix-oled-xg27aqdmg/?utm_source=PR&utm_medium=Link)

ROG Ergo Monitor Arm AAS01R：プレミアムモニターアーム

ROG Ergo Monitor Arm AAS01Rは、最大39インチまで（重さ：3～13.5kg）*のモニターに対応し、洗練されたデザインと緻密な可動性能を両立したブランド初のモニターアームです。

- サイバーパンクデザイン: ROGらしい美学を反映した外観デザイン。デスク環境をトータルコーディネートし、ゲーミングセットアップをよりプロフェッショナルなものへ昇華させます。- メカニカルスプリング機構: 指先一つの軽い力で、高さ、チルト（上下）、スイベル（左右）、ピボット（回転）の調整が可能。ミリ単位で理想の視聴位置に固定できます。- 洗練されたケーブル管理: アーム内部にケーブルを隠すことができる一体型チャネルを採用。デスク上の配線をスッキリとまとめ、クリーンな環境を実現します。- 強固な汎用性: 100x100mmのVESA規格に対応。最大13.5kg*までの荷重をサポートし、PG32UCDM3のような大型モニターも安定して保持します。*詳細はスペック表の耐荷重をご確認ください。

製品詳細：https://rog.asus.com/jp/monitors/accessories/rog-ergo-monitor-arm-aas01r/(https://rog.asus.com/jp/monitors/accessories/rog-ergo-monitor-arm-aas01r/?utm_source=PR&utm_medium=Link)

Republic of Gamers（ROG）について

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X（旧Twitter） : https://x.com/ASUSROGJP

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan