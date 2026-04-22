【大阪発】宿泊型結婚式「旅婚リゾートin沖縄」誕生
関西エリアで結婚式プロデュースを展開する「Partyup!Wedding produce」（大阪市西区）は、2026年4月、従来の“旅婚”をアップデートした新サービス「旅婚リゾート」シリーズを開始いたします。
本シリーズは「旅婚リゾートin淡路島」「旅婚リゾートin沖縄」の2拠点展開とし、今回新たに沖縄・恩納村での提供をスタートしました。
※【公式ページ】 https://partyup.style/tabikon-okinawawedding/
■「旅婚リゾート in 沖縄」とは ～「式場やホテルではなく、旅そのものが結婚式になる。」
沖縄・恩納村のオーシャンビュー・ヴィラを丸ごと貸切にし2泊3日の滞在すべてを“結婚式”としてデザインする新しいスタイルです。
会場は「La Casa Panacea 沖縄リゾート恩納村」
最大30名が宿泊できる一棟貸しヴィラで、家族や友人と“同じ時間を共有する”ことに価値を置いた結婚式です。
■なぜ今、“旅婚リゾート”なのか
結婚式は今、大きな転換期にあります。
・大規模婚から少人数婚へ
・形式重視から体験重視へ
・「やる/やらない」から「どうやるか」へ
その中で生まれたのが“結婚式＝旅”という新しい体験価値です。
■特徴（＝選ばれる理由）
1.結婚式を“1日イベント”から“人生体験”へ
前夜祭・朝の海散歩・BBQ・ナイトパーティ。滞在時間すべてが思い出になる設計。
2.最大30名宿泊 × 完全貸切ヴィラ
・全室オーシャンビュー
・プライベートプール＆BBQテラス
・徒歩1分でビーチ
前乗りの前撮りから挙式・フォト・パーティすべて自由に実現。
3.持込完全自由＝自由度100%の「本当にやりたい結婚式」
衣装・装花・撮影・演出すべて制限なし。不要なものを削ぎ落とし、価値ある部分に集中。
4.現地に行かずに準備できるので大幅負担減
大阪・東京など全国で準備したうえでそのまま現地に持ち込める。「何度も現地に行く」時間と費用の負担をゼロに。
■モデルスケジュール（2泊3日）
【Day1】
全国から現地到着 → 恩納村 → ウェルカムパーティ or 二人だけでフォトウェディング
【Day2】
海辺の朝 → 挙式・フォト・パーティ → アフターナイトパーティ
【Day3】
朝食 → 余韻共有 → 解散
■料金
・プロデュース料金：99,800円（税別）
・施設使用料（宿泊込）：700,000円～
プラン平均総額：約200万円～
※持込料完全無料 ※宿泊・会場使用料・結婚式料金すべて込み
■代表コメント
「“旅婚”が生まれたのはコロナ禍のこと。家族旅行さえもままならない時期に“結婚式と旅行”をハイブリッド化することにより、家族や友人とより強い結びつきが得られるのでは。そう考えたのがきっかけでした。
家族親族水入らずでも、親しい友人とでも。本当に大切な人だけを招いた結婚式。従来型の結婚式をアップデートさせ、より“体験価値”を充実化させたのがこの“宿泊滞在型結婚式”。旅婚リゾートは、形式ではなく“時間の価値”を最大化する結婚式です。」
■今後の展開
本サービスを通じて「結婚式ができない人をゼロにする」というビジョンの実現を目指し、「従来の結婚式に魅力を感じていない」という新郎新婦様に新しいスタイルの選択肢を提供します。
■施設概要
施設名：「La Casa Panacea 沖縄リゾート恩納村」
所在地：「沖縄県国頭郡恩納村安冨祖1355-1」
アクセス：「那覇空港より約60分」
宿泊：最大30名様/結婚式最大60名様
■取材用写真素材・現地イメージ多数あり/取材撮影歓迎
取材や撮影希望のメディア様には、フォトウェディングや挙式・披露宴イメージなどの写真・動画素材を提供可能です。