関西エリアで結婚式プロデュースを展開する「Partyup!Wedding produce」（大阪市西区）は、2026年4月、従来の“旅婚”をアップデートした新サービス「旅婚リゾート」シリーズを開始いたします。

本シリーズは「旅婚リゾートin淡路島」「旅婚リゾートin沖縄」の2拠点展開とし、今回新たに沖縄・恩納村での提供をスタートしました。

※【公式ページ】 https://partyup.style/tabikon-okinawawedding/

■「旅婚リゾート in 沖縄」とは ～「式場やホテルではなく、旅そのものが結婚式になる。」

沖縄・恩納村のオーシャンビュー・ヴィラを丸ごと貸切にし2泊3日の滞在すべてを“結婚式”としてデザインする新しいスタイルです。

会場は「La Casa Panacea 沖縄リゾート恩納村」

最大30名が宿泊できる一棟貸しヴィラで、家族や友人と“同じ時間を共有する”ことに価値を置いた結婚式です。

■なぜ今、“旅婚リゾート”なのか

結婚式は今、大きな転換期にあります。

・大規模婚から少人数婚へ

・形式重視から体験重視へ

・「やる/やらない」から「どうやるか」へ

その中で生まれたのが“結婚式＝旅”という新しい体験価値です。

■特徴（＝選ばれる理由）

1.結婚式を“1日イベント”から“人生体験”へ

前夜祭・朝の海散歩・BBQ・ナイトパーティ。滞在時間すべてが思い出になる設計。

2.最大30名宿泊 × 完全貸切ヴィラ

・全室オーシャンビュー

・プライベートプール＆BBQテラス

・徒歩1分でビーチ

前乗りの前撮りから挙式・フォト・パーティすべて自由に実現。

3.持込完全自由＝自由度100%の「本当にやりたい結婚式」

衣装・装花・撮影・演出すべて制限なし。不要なものを削ぎ落とし、価値ある部分に集中。

4.現地に行かずに準備できるので大幅負担減

大阪・東京など全国で準備したうえでそのまま現地に持ち込める。「何度も現地に行く」時間と費用の負担をゼロに。

■モデルスケジュール（2泊3日）

【Day1】

全国から現地到着 → 恩納村 → ウェルカムパーティ or 二人だけでフォトウェディング

【Day2】

海辺の朝 → 挙式・フォト・パーティ → アフターナイトパーティ

【Day3】

朝食 → 余韻共有 → 解散

■料金

・プロデュース料金：99,800円（税別）

・施設使用料（宿泊込）：700,000円～

プラン平均総額：約200万円～

※持込料完全無料 ※宿泊・会場使用料・結婚式料金すべて込み





■代表コメント

「“旅婚”が生まれたのはコロナ禍のこと。家族旅行さえもままならない時期に“結婚式と旅行”をハイブリッド化することにより、家族や友人とより強い結びつきが得られるのでは。そう考えたのがきっかけでした。

家族親族水入らずでも、親しい友人とでも。本当に大切な人だけを招いた結婚式。従来型の結婚式をアップデートさせ、より“体験価値”を充実化させたのがこの“宿泊滞在型結婚式”。旅婚リゾートは、形式ではなく“時間の価値”を最大化する結婚式です。」





■今後の展開

本サービスを通じて「結婚式ができない人をゼロにする」というビジョンの実現を目指し、「従来の結婚式に魅力を感じていない」という新郎新婦様に新しいスタイルの選択肢を提供します。

■施設概要

施設名：「La Casa Panacea 沖縄リゾート恩納村」

所在地：「沖縄県国頭郡恩納村安冨祖1355-1」

アクセス：「那覇空港より約60分」

宿泊：最大30名様/結婚式最大60名様

■取材用写真素材・現地イメージ多数あり/取材撮影歓迎

取材や撮影希望のメディア様には、フォトウェディングや挙式・披露宴イメージなどの写真・動画素材を提供可能です。