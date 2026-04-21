ウィルゲート、SEO課題を自動抽出する上位表示支援ツール「TACT SEO」がITreview Grid Award 2026 Springにて23期連続受賞、また21度目のLeaderを受賞

株式会社ウィルゲート

株式会社ウィルゲート（本社：東京都港区、代表取締役：小島 梨揮、以下「ウィルゲート」）が提供するAI×SEOツール「TACT SEO(https://tact-seo.com/)」は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野 源太）が主催する「ITreview Grid Award 2026 Spring」の「SEOツール」部門において、認知度とユーザー満足度が優れているサービスに贈られる「Leader」を受賞したことをお知らせいたします。今回でSEOツール部門は23期連続受賞、「Leader」の受賞は21度目（※1）となります。



（※1）2020Fall～2021WinterでHigh Performerを受賞、2021Spring～2026SpringでLeaderを受賞

■「ITreview Grid Award 2026 Spring」について

ITreviewでは、ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスについて集まったユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid（アイティレビュー グリッド）」を展開しています。

本アワードでは、2026年3月までに集まったレビューをもとに選定をし、同一カテゴリーの中で満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」、満足度が優れた製品を「High Performer」として表彰・バッジを発行しています。

▼ITreview Grid Award 2026 Spring

https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

https://www.itreview.jp/award/2026_spring/seo-tools.html

▼「ITreview」掲載の口コミ評価

https://www.itreview.jp/products/tact-seo/reviews

▼TACT SEOの受賞カテゴリー：SEOツール

https://www.itreview.jp/categories/seo-tools

＜今回の受賞に対するコメント＞

直近では「記事管理機能」「AI画像生成機能」「一括リライト機能」などをリリースしました。

変化の激しいAI業界だからこそ、お客様の「あったらいいな」に向き合い、日々プロダクトのアップデートを重ねております。

今後は「独自性のある情報を加えたAI記事作成機能」の実装も予定しておりますので、乞うご期待ください。

"日本一お客様に愛されるプロダクト"を目指し、お客様の声に耳を傾け、TACT SEOメンバー一丸となって日々プロダクトをブラッシュアップしていきます。

（プロダクト事業部 TACTグループ シニアマネージャー 古谷 勝）

■SEO課題を自動抽出する上位表示支援SEOツール「TACT SEO」について

「TACT SEO」はウィルゲートが3,900社以上のSEOコンサルティングの知見をもとに開発した、狙ったキーワードで上位表示するためのSEOツールです。延べ7,000社のSEO対策に取り組む企業にご利用いただいています。

「簡単SEO記事作成」機能では、検索上位のページ情報を参考にSEOで上位化するために必要な要素を自動で抽出し、記事の見出しから本文までをAIが全て自動で作成します。

直近では会員登録不要で約10秒でAIリライトを体験できる機能もリリースしており、以下より3記事分無料でお試しいただけます。

https://tact-seo.com/rewrite_article/

＜TACT SEO成功事例＞

※以下はTACT SEO全体の導入事例です。

・【事例1】検索ボリューム2万以上のビッグワードで軒並み3位以内達成｜株式会社内田洋行ITソリューションズ様

食品・建設業界を中心に広くITソリューションを提供する同社は、「TACT SEO」活用＋SEO内製化支援プランを導入。

＜成果＞

・検索ボリューム2万以上のビッグワードで軒並み3位以内

・オーガニック流入が大幅増加

・自走できるデジタルマーケティングチームの確立

詳細：https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/uchida-it/

・【事例2】問い合わせが10倍以上に―イベント機材レンタル事業者の躍進｜有限会社グローバルステージ様

イベント機材のレンタル事業を手がける同社は、「TACT SEO」活用＋SEO内製化支援プランを導入し、スピーディーに成果を創出。

＜成果＞

・軒並み検索トップを獲得

・問い合わせ数が10倍以上に増加

・短期間での成果創出を実現

詳細：https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/global-stage/

・【事例3】成約件数とリードの質が大幅アップ｜株式会社イー・コミュニケーションズ様

教育・検定試験事業を手がける同社は、「TACT SEO」のAI機能を駆使して内製化を推進。

＜成果＞

・成約件数が大幅にアップ

・リードの質が向上

・SEOの内製化体制を確立

詳細：https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/e-communications/

■株式会社ウィルゲートについて

2006年に中小企業向けのWebマーケティング支援会社として創業。現在は、ベンチャー・ITに強い完全成功報酬型M&A仲介支援の「M&A事業」、SEOを中心としたWebマーケティングのコンサルティング・コンテンツ制作・SEOの内製化を支援するSaaSを提供する「コンテンツマーケティング事業」、セミナー・SNSによる効率的な営業活動を支援する「セールステック事業」を展開しています 。

▼会社概要

社名 ： 株式会社ウィルゲート

所在地 ： 東京都港区南青山3-8-38 表参道グランビル3F

設立 ： 2006年6月20日

代表者 ： 代表取締役 小島 梨揮

事業内容： M&A事業、コンテンツマーケティング事業、セールステック事業

URL ： https://www.willgate.co.jp/

▼サービス一覧

-ベンチャー・ITに強いM&A仲介サービス「ウィルゲートM&A」( https://www.willgate.co.jp/ma/ )

-SEOの戦略立案から実行支援まで、一気通貫のサービス「SEOコンサルティング」（https://www.willgate.co.jp/promonista/service_list/seoconsulting/）

-戦略的なSEO実施のための分析ツール「TACT SEO」( https://tact-seo.com/ )

-オンライン編集チーム構築サービス「EditorU」( https://client.editoru.jp/ )

-人との繋がりやSNSを活用する営業支援「ソーシャルセリング支援コンサルティング」( https://www.willgate.co.jp/socialselling/ )

-広告費を使わず、会社の資産を活用して成果を出す「セミナー支援コンサルティング」( https://www.willgate.co.jp/webinarconsulting/ )

-マーケティング・セールス領域の業務/人材支援サービス「プロトル」( https://www.willgate.co.jp/protoru/ )