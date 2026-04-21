ヘラルボニー、5月30日（土）からSMBCアース・ガーデンにて展覧会「HERALBONY Art Prize 2026 Exhibition Presented by 東京建物｜Brillia」を開催

株式会社ヘラルボニー

株式会社ヘラルボニー（以下、ヘラルボニー）が主催する国際アートアワード「HERALBONY Art Prize 2026 Presented by 東京建物｜Brillia (ヘラルボニー・アート・プライズ ニーマルニーロク プレゼンティッド バイ トウキョウタテモノ ブリリア)」にて、グランプリをはじめとする各受賞作家と最終審査進出作家、総勢56名による全62点の作品を一堂に展示するアート展「HERALBONY Art Prize 2026 Exhibition Presented by 東京建物｜Brillia」を2026年5月30日（土）より、三井住友銀行東館 1階 アース・ガーデン（住所：東京都千代田区丸の内1-3-2）にて開催いたします。

特設サイト：https://artprize.heralbony.jp/(https://artprize.heralbony.jp/)

▼展示会ティザー映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2epgKJd8fLA ]

グランプリ作品

カー・ハン・ムイ（オランダ）《Zonder titel（無題）》制作年：2023画材：色鉛筆、紙サイズ：704×1030mm

作家プロフィール撮影：嶌村吉祥丸

カー・ハン・ムイ（オランダ）

Kar Hang Mui

絵を描くことに幼いころから関心を示し、寡黙ながらひたむきに制作に向き合うカー・ハンを、両親は温かく支えてきた。当初はパステルや絵の具を用いていたが、ほどなく、自身の制作スタイルには、色鉛筆がより適していることに気づく。描き続けるにつれて作品はさらに洗練され、徐々に抽象性を増していく。大きな白い紙の上に鋭く削った色鉛筆を用いて、幾層にも色を重ねる。何か月にもわたり、深い集中力とエネルギーをもって描き続けることで、作品は次第に鮮やかな輝きを帯びていく。そうして生み出された形象の連なりは、布地や絨毯、あるいは刺繍を思わせる趣を感じさせる。

オープニングイベント

5月30日（土）、展覧会初日にはオープニングイベントを開催！

展覧会初日を記念し、グランプリ受賞作家・カー・ハン・ムイ氏をお招きしてオープニングイベントを開催します。審査員のハリエット・サーモンとヘラルボニースタッフによる、アートを深く味わうアートクルーズなど、多数イベントをご用意しております。

また、HERALBONY CLUB会員の皆様を対象に、ヘラルボニー代表取締役Co-CEO 松田崇弥とスタッフによるアートクルーズも併せて開催いたします。この日のイベントにはすべて手話通訳がつきます。

展覧会の幕開けを飾る特別な日に、皆様のご来場を心よりお待ちしています。

■オープニングイベント

【開催概要】 ※すべて手話通訳あり

5月30日(土)

13:00～13:30 オープニング

13:30～14:00 審査員によるアートクルーズ

その他にも、プログラムを開催予定

会場：三井住友銀行東館1階アース・ガーデン

参加方法：参加費無料／事前申し込み不要／途中入退場自由

■HERALBONY CLUB 設立記念「ART CRUISE SPECIAL」

ヘラルボニーの新しいメンバーシッププログラム「HERALBONY CLUB」の設立を記念し、特別イベント「ART CRUISE SPECIAL」を開催いたします。ヘラルボニー代表取締役Co-CEO 松田崇弥によるアートクルーズをお楽しみいただけるほか、ご参加いただいた方全員にHERALBONY CLUBのマイレージ「BONY」をプレゼントします。皆様のご参加をお待ちしております。

【開催概要】 ※すべて手話通訳あり

日時：5月30日(土)15:30～16:15

内容：ヘラルボニー代表取締役Co-CEO 松田崇弥とヘラルボニースタッフによるアートクルーズ

会場：三井住友銀行東館1階アース・ガーデン

参加方法：参加費無料／事前申し込み不要／途中入退場自由

参加特典：HERALBONY CLUBのマイレージ「BONY」をプレゼント/スタッフによるHERALBONY CLUB会員登録のサポートあり

HERALBONY CLUBについて：https://heralbony.com/pages/heralbonyclub

※本イベントはHERALBONY CLUBの会員・非会員を問わず、どなたでもご参加いただけます。

会期中開催イベント

会期中も、展覧会をより深くお楽しみいただける多彩なイベントを開催いたします。

作家の背景や作品に触れ、来場者同士の対話が生まれる体験を通じて、HERALBONY Art Prizeの世界を味わっていただける内容となっております。

すべてのプログラムは入場無料で、どなたでもご参加いただけます（一部事前申込制）。

※すべてのイベントは予告なく内容・時間が変更となる可能性がございます。最新情報は公式サイトまたはHERALBONY Art Prize公式Instagram(https://www.instagram.com/heralbonyartprize/)（@heralbonyartprize）にてご確認ください。

■アートクルーズ

作家や作品について、ヘラルボニースタッフの解説とともにめぐる、40分間のミニガイドプログラムです。予約不要・参加費無料で、どなたでもご自由にご参加いただけます。

毎週末の開催に加え、毎週水曜日と金曜日に平日の開催もございますので、お仕事帰りにもお立ち寄りいただけます。入退場自由です。

また、アートクルーズの魅力をお届けする公式Instagram(https://www.instagram.com/heralbonyartprize/)でのライブ配信も予定しています。ぜひお楽しみに。

【開催概要】

開催日時：

《水・金》17:20～18:00

《土》6月6日（土）／6月20日（土） 13:00～13:40

6月13日（土）／6月27日（土） 14:00～14:40

《日》14:00～14:40

会場：三井住友銀行東館1階アース・ガーデン

参加方法：参加費無料／事前申し込み不要／途中入退場自由

■手話アートクルーズ

手話での空間の中で、味わう特別なアート体験。ろう者・難聴者はもちろん、手話での会話が可能な聴者もご参加いただけます。

※読み取り通訳はつきませんので、ご了承ください。

開催日時：6月6日(土) 14:00～14:45／6月16日（火）14:00～14:45（各回約45分）

会場：三井住友銀行東館1階アース・ガーデン

参加方法：参加費無料／事前申し込み不要／途中入退場自由

協力：Re; Signing Project

■キッズアートクルーズ（要申込）

小学生以下のお子さま向けのアートクルーズ。感じたことを自由に表現しながら、作品をお楽しみいただけるプログラムです。また、会期中いつでもご参加いただけるクイズラリーもご用意しています（申し込み不要）。参加当日受付時にHERALBONY CLUBのBONYが溜まります。

開催日時：

《土》

6月6日（土）／6月13日（土）／6月27日（土） 11:00～11:30

《日》

5月31日（日）／6月21日（日） 11:00～11:30

会場：三井住友銀行東館1階アース・ガーデン

対象：小学生のお子様とその保護者

定員：各回15名（事前申込制）※定員に達し次第締切となります

参加方法：事前申し込み制／参加費無料／参加でBONYが貯まる

▼参加のお申し込みはこちらから

https://heralbony.com/pages/event-ticket-hap26

■雑談型観賞プログラム（要申込）

ブラインドコミュニケーターとして活動する石井健介氏・川端みき氏・関場理生氏がファシリテーターとなり、「見える世界」と「見えない世界」を繋ぐ、60分の雑談型観賞プログラムです。参加者同士で作品を囲み、感じたことを自由に語り合うことで、他者の視点や対話を楽しみながら観賞いただけます。参加当日受付時にHERALBONY CLUBのBONYが溜まります。

【開催概要】

開催日：全10回

・5月31日（日）13:00～14:00／14:45～15:45

・6月7日（日）11:00～12:00／13:00～14:00／15:00～16:00

・6月13日（土）11:00～12:00／13:00～14:00／15:00～16:00

・6月21日（日）13:00～14:00／14:45～15:45

定員：各回12名（事前申込制）※定員に達し次第締切となります

参加方法：事前申し込み制／参加費無料／参加でBONYが貯まる

▼参加のお申し込みはこちらから

https://heralbony.com/pages/event-ticket-hap26

キャンペーン情報

ヘラルボニーの新しいメンバーシッププログラム「HERALBONY CLUB」 会員限定で来場特典をご用意しました。

すでに登録済みの方も、新規登録していただいた方もお受け取りいただけます。

ぜひこの機会にご利用ください。

特典内容：毎週変わる！受賞作品ポストカードプレゼント

（先着500名ずつ/毎週月曜日に切り替わります）

方法：展覧会会場の受付にて、マイページ画面をスタッフにご提示ください。

HERALBONY CLUB会員登録はこちら：https://heralbony.com/pages/heralbonyclub

■銀座店＆展覧会 連動キャンペーン開催！

展覧会会場とHERALBONY LABORATOLY GINZA（銀座常設店舗）、両方に足をお運びいただいた方限定で、豪華特典が当たる抽選にご参加いただけます！

グランプリ受賞作家 カー・ハン・ムイ氏の受賞作品「Zonder titel（無題）」を起用した非売品の限定スカーフを、抽選で3名様にプレゼント。

会期中展覧会会場でプレゼントしているポストカードを銀座店にお持ちいただくと、抽選にご応募いただけます。

展覧会会場からHERALBONY銀座常設店までは、電車で2駅・徒歩で約25分。

初夏のお散歩にもぴったりです。ぜひこの機会に、両会場を巡ってお楽しみください。

誰もが安心して楽しめる展覧会を目指しての取り組み

ご来場の皆様に楽しく鑑賞していただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お気軽にお声かけください。

■目が見えない・見えにくい方に向けて

各受賞作品にQRコードを設置しており、読み込んでいただきご自身の端末のスクリーンリーダーを使って読み上げていただくことが可能です。QRコードの読み取りの際は会場内スタッフへお声掛けください。会場内はイヤホンをせずに読み上げ機能を使っていただいて問題ありません。その他お困りの際にはスタッフにお声かけください。

■手話語者の方に向けて

展示の解説パネルを手話にした「手話による展覧会解説動画」の配信を行います。

〈ご利用方法〉スタッフにお声掛けいただき、QRコードを読み取っていただき、

お手持ちのスマートフォンやタブレット端末で読み取ってご覧ください。

＊申込不要、会期中いつでもご覧いただけます。

恐れ入りますが、端末の貸し出しは行なっておりません。

手話表現：那須映里

手話監修：Re; Signing Project

■文字情報の理解が難しい方に向けて

「やさしい展覧会ガイド（やさしい日本語や、わかりやすい表現を使ったHERALBONY Art Prizeパンフレット）」をお配りする予定です。

必要な方はスタッフまでお声掛けください。

■感覚過敏のある方に向けて

心を落ち着かせるセンサリートイや、音に敏感な方へ大きな音を軽減するイヤーマフの入った「センサリーフレンドリーバッグ」のレンタルを行います。

会場内でのみの使用となります。

ご利用の際にはスタッフにお声掛けください。

※数量に限りがあります。

協力：乃村工藝社

■英語版の展示解説について

各展示にQRコードを設置しており、読み込んでいただくことで確認いただけます。

■会場のバリアフリーについて

展示は1階のみで行います。

・車椅子でお越しの方へ

永代通り側入口にはスロープがございます。日比谷通り側入口は段差がなくそのままお入りいただけます。また、地下鉄大手町駅C14出口からエレベーターで直接1階へお越しいただけます。

・エレベーター

幅161cm・奥行150cm・間口99cm、耐荷重100kg以内のエレベーターをご利用いただけます。

・多機能トイレ

地下1階にございます。オストメイト水栓、おむつ替え台を完備しています。

・駐車場・駐輪場

会場内に駐車場・駐輪場はございません。お車でお越しの際は、近隣の駐車場をご利用ください。

・補助犬について

介助犬・盲導犬・聴導犬はともにご入館いただけます。

■展覧会概要

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すヘラルボニーが、2024年に創設したHERALBONY Art Prize。世界中の障害のある表現者を対象に、その創作の力を発表する場を提供し、キャリアの芽吹きを後押しすることを目的とした国際アートアワードです。3回目となる今年は、77の国と地域から1,342名の作家が参加し、昨年を大きく上回る2,943作品の応募がありました。その中から選ばれた、グランプリ、企業賞、審査員賞の受賞作品と、ファイナリストの作品を含む62作品を展示します。

展覧会タイトル：「HERALBONY Art Prize 2026 Exhibition Presented by 東京建物｜Brillia」

会期：2026年5月30日（土）～ 6月27日（土）

時間：10:00～18:00 ※一部日程で終了時間が変更になる場合があります。最新情報は公式SNSをご確認ください。

料金：入場無料

会場：三井住友銀行東館 1階 アース・ガーデン（東京都千代田区丸の内1-3-2）

空間施工：株式会社スーパーファクトリー

デザイン：6D

キュレーション：黒澤浩美（ヘラルボニーCAO）

主催：株式会社ヘラルボニー

展覧会「HERALBONY Art Prize 2025 Exhibition Presented by 東京建物｜Brillia」撮影：鈴木 穣蔵

▼展示作品について

グランプリ作品、企業賞受賞作品、審査員特別賞受賞作品および最終審査進出作品として総勢56名の作家による全62作品を展示いたします。

▼出展作家一覧（56名 / 50音順）

Akihito Noro／あゆあい／アレクサンドラ・ソフィー（フランス）／アンジェラ・ストット（イギリス）／稲田 萌子／今村 聖／SR／遠藤 芳彦／オーシャン（アメリカ）／大野 俊壽／岡 邦彦／斧原 由季／カー・ハン・ムイ（オランダ）／カトリーナ・ガーヴィー（オーストラリア）／カミジョウミカ／キム・エドガー（カナダ）／KIYO／熊谷 香希／グレイス・オコナー（アメリカ）／小林 泰寛／桜井忍／佐藤 幸浩／syatyo／ジェローム・ヴァン・ロワ（ベルギー）／jiro／ジョアン・パニェル・フェルナンデス・デ・リエンクレス（スペイン）／島崎 風／Stripe Mary aka タテコ。／Seiyamizu／ソウサイ／千葉 大維／ティニ・ハロン（マレーシア）／デスティニー・ベルグレイヴ（アメリカ）／時永 蒼生／鳥山 シュウ／トリスタン・ボルトン（イギリス）／中井 陽一／中川 耀／中野 道人／ナディア・ユネス（パレスチナ）／二瓶 智仁／野村 倫太郎／ハメド・モロヴァティ（カナダ）／ヒデキ／フェルナンダ・サビーネ（ブラジル）／文次郎／前川 拓哉／村林 丞海／むろはら まい／矢野 琴乃／山本 愛／Yuina／ラファエル・コモディーノ（ドイツ）／ルイス・フェリペ・ダビィラ（コロンビア）／REI／レモコ-レイコ

▼展示作品の作家の在住国（50音順）

アメリカ、イギリス、オーストラリア、オランダ、カナダ、コロンビア、スペイン、ドイツ、日本、パレスチナ、フランス、ブラジル、ベルギー、マレーシア

■パートナー企業一覧

【PLATINUM PARTNER】

東京建物株式会社

【GOLD PARTNERS】

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業

株式会社ジンズ

セイコーエプソン株式会社

株式会社サンゲツ

貝印株式会社

東日本旅客鉄道株式会社

トヨタ自動車株式会社

【SILVER PARTNERS】

株式会社乃村工藝社

株式会社パイロットコーポレーション

アビームコンサルティング株式会社

株式会社LIXIL

【MEDIA PARTNER】

株式会社ヒット

株式会社ハースト婦人画報社

株式会社ニッポン放送

株式会社ニューステクノロジー

【PR / EVENT PARTNER】

株式会社サニーサイドアップ

特設ウェブサイト

日版：https://artprize.heralbony.jp/

英版：https://artprize.heralbony.jp/en/

【株式会社ヘラルボニー概要】

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024年7月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。

会社名：株式会社ヘラルボニー / HERALBONY Co.,Ltd.

所在地：〒020-0026 岩手県盛岡市開運橋通2-38（本社）、

〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目5－16 銀冨ビル3F受付（東京拠点）

代表者：松田 崇弥、松田 文登

コーポレートサイト：https://www.heralbony.jp

オンラインストア：https://store.heralbony.jp/

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