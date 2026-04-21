福山・尾道沿岸部の「鉄粉・煤煙被害」による外干し制限を解消。家事時短を実現するガス衣類乾燥機「乾太くん」のサブスクを4月25日より開始

広島ガス住設株式会社

広島ガス住設株式会社（本社：広島県庄原市、代表取締役社長：池岡 憲司）は、福山市・尾道市の沿岸部で深刻化している「鉄粉や煤煙により洗濯物の外干しが困難」という地域課題の解消を目的として、広島県南東部を中心にガス衣類乾燥機「乾太くん」のサブスクリプションサービスを2026年4月25日より開始いたします。

本サービスでは、ガスの強力な熱源により5kgの洗濯物をわずか約52分で乾燥できるガス衣類乾燥機を、月額4,820円（税込）のガス使い放題プランで利用可能とします。

また、機器については、月額1,450円（税込・10年リース）～で導入が可能です。

【ガス衣類乾燥機「乾太くん」スタンダードタイプ】【写真：乾燥方法による仕上がりの違い】

乾太くんはガスの強力な温風で繊維の根元から立たせて乾燥させるため、

ホテルのタオルのような「ふんわり・やわらか」な仕上がりを実現

■背景・経緯

福山市および尾道市の沿岸部では、製鉄所や工場地帯の影響により、「鉄粉や煤煙が付着するため洗濯物を外に干せない」という課題が長年続いています。

特に福山市南部（川口町・新涯町エリアなど）では子育て世帯が多く、家事負担軽減や時短ニーズが高まっています。

一方で、ガス衣類乾燥機の導入にあたっては、「初期費用」や「ガス料金」に対する不安の声が多く寄せられていました。

こうした背景を受け、当社では

・初期費用の負担を抑える「リース」

・ガス料金の不安を解消する「ガス使い放題プラン」

を組み合わせた、サブスクリプション型サービスを構築しました。

また、オール電化住宅にも対応可能な設計とすることで、より幅広い世帯への普及を目指します。

■サービスの特徴

1．初期費用を抑えた導入

・7年または10年リースに対応

・一括購入プランも選択可能

2．ガス使い放題プラン（当社独自）

・月額4,820円（税込）で利用回数無制限の【ガス使い放題プラン】

・使用しない月は基本料金0円の【スタートプラン】も選択可能。

（従量制：1回191円（税込）～）

3．工事費の明確化

・設置工事費をパッケージ化

屋外設置：22,000円（税込）

屋内設置：33,000円（税込）

■目標・今後の方向性

当社は本サービスを通じて、「オール電化住宅でもガス衣類乾燥機を利用できる」という新たな選択肢を提供するとともに、初期費用やランニングコストに対する不安の解消を図ります。

また、本サービスについては2026年度中に60台の導入を目標とし、順次エリア拡大も視野に入れております。

今後は、鉄粉問題に悩む沿岸地域をはじめ、広島県全域における快適な住環境の実現に貢献してまいります。

＜サービス概要＞

・対象製品：ガス衣類乾燥機 乾太くん

・広島ガス住設(株)LPガス供給エリア（福山市、尾道市 ほか）

・提供開始日：2026年4月25日

・詳細URL：https://hirogas-jyusetsu.jp/kanta

＜会社概要＞

・会社名：広島ガス住設株式会社

・代表者：代表取締役社長 池岡 憲司

・本社所在地：広島県庄原市東城町川西856-1

・事業内容：LPガス販売・管工事・建築/増改築工事・電気工事・不動産業など



＜本件に関するお問い合わせ先＞

・広島ガス住設(株)福山支店 赤井（あかい）、高崎（たかさき）

・電話番号 084-945-4182

・メールアドレス info@hirogas-jyusetsu.jp