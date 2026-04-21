特別用途食品※１（個別評価型）の「ＳＵＮＴＯＲＹ ＤＡＫＡＲＡ経口補水液」が新発売

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリービバレッジ＆フード（株）は、「ＳＵＮＴＯＲＹ ＤＡＫＡＲＡ経口補水液」（特別用途食品（個別評価型））を、６月９日（火）に新発売します。

昨年夏（６―８月）の日本の平均気温は観測史上最高を記録※２し、熱中症での救急搬送者数は過去最多※３となりました。こうした状況を受け、脱水時に素早く水分・電解質を補給できるよう設計されている経口補水液の市場は、過去４年で１.４倍に伸長※４しています。一方で、経口補水液を飲んだことがある方からは、「美味しくないイメージがある」など、味わいに関する改善を求める声もありました。このような背景から、はじめて飲む方や子どもでも飲みやすい、すっきりとした甘さの経口補水液を開発しました。

※１ 特別用途食品（特定保健用食品を除く）は、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品です。

※２ 気象庁ＨＰより（気象庁 ２０２５年夏（６月～８月）の天候）

※３ 消防庁ＨＰより（heatstroke_nenpou_r7.pdf）

※４ 当社調べ

〈「ＳＵＮＴＯＲＹ ＤＡＫＡＲＡ経口補水液」（特別用途食品（個別評価型））について〉

●中味の特長

消費者庁より「特別用途食品（個別評価型）」の許可を取得した経口補水液で、暑い環境下における熱中症・過度の発汗による軽度の脱水時の水分・電解質の補給、維持に適した中味設計となっています。はじめて飲む方や子どもでも飲みやすい味わいを目指し、適正な経口補水液設計でありながら、スポーツドリンクらしい、すっきり甘い口当たりに仕上げました。また、必要な水分・電解質の補給に適しつつ、「低カロリー」※５設計を実現しました。当社で実施した事前の調査※６では、８割以上の方が、「飲みやすい」と評価しました。

※５ １００mlあたり２０kcal以下（飲料の場合）

※６ 対象者：サウナ利用後の２０―６０代男性５９名

設問：「中味を飲んで、お気持ちに最もあてはまるものを１つずつお答えください。」

評価項目：「飲みやすい」７段階評価（１：とても感じる～７：全く感じない）

集計方法：「とても感じる」「感じる」を選択した対象者計

調査機関：株式会社インテージ

●パッケージの特長

機能感・安心感を伝える「ＤＡＫＡＲＡ」ブランドの赤ハートマークを正面に大きく配しました。また、ラベル上部に大きく、「熱中症・過度の発汗時の脱水状態に」と記載することで、はじめて飲む方にも、必要となるシーンが分かりやすく伝わるよう工夫しました。

［許可表示］

本品は、脱水状態のための食事療法（経口補水療法）に用いる経口補水液です。暑い環境下における熱中症・過度の発汗による軽度の脱水時の水分・電解質の補給、維持に適しています。

下記の状態等を原因とした脱水状態の悪化防止・回復、脱水状態の回復後にご利用ください。

●感染性胃腸炎による下痢・嘔吐を伴う脱水状態

●熱中症・過度の発汗による脱水状態

［摂取上の注意］

下記の１日当たり目安量を参考に、脱水状態に合わせて適宜増減してお飲みください。

学童～成人（高齢者を含む） ５００～１０００ml／日

幼児 ３００～６００ml／日

乳児 体重１kg当たり３０～５０ml／日

医師から脱水症の食事療法として指示された場合にお飲みください。医師、管理栄養士などの専門家の指導に基づいてお飲みください。電解質の濃度が高めの清涼飲料水です。ナトリウム、カリウム等の摂取制限がある方は医師などの専門家にご相談ください。本品は、食事療法の素材として適するものであり、多量摂取により疾病が治癒するものではありません。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日

ＳＵＮＴＯＲＹ ＤＡＫＡＲＡ経口補水液 （特別用途食品（個別評価型））

５００ml ペットボトル・２１０円・２４本・６月９日（火）

▼発売地域 全国

▼「ＤＡＫＡＲＡ」ブランド ホームページ

suntory.co.jp/DAKARAORS/ ※情報公開日は６月９日（火）です。

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上