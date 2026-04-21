省スペースで強力除湿を実現したスぺパ特化の除湿機登場！どこでも置けてしっかり乾く、部屋干しもさらっと快適に

タンスのゲン株式会社（コンパクトサイズながらもパワフルな『コンプレッサー式除湿機 8L/日』）

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、幅24cm×奥行18cm×高さ34cmの小さなサイズながら、最大除湿量8L/日の強力な除湿パワーを誇る『コンプレッサー式除湿機 8L/日』を発売いたしました。

本製品は、限られた空間の“スぺパ”を最大化するコンパクトモデルであり、一人暮らしやワンルームのお部屋でも置き場所を選ばず設置が可能です。

梅雨から夏場にかけて高い実力を発揮する「コンプレッサー式」を採用し、1日の最大除湿量は8L、最大20畳までの広範囲をカバーします。

（コンパクトな『コンプレッサー式除湿機 8L/日』）

キャスターと引手付きで持ち運びも自在なため、日々の部屋干しや結露対策など、暮らしのあらゆるシーンをさらっと快適に整えます。また「衣類乾燥モード」や「スリープ機能」など、日常使いに便利な機能も搭載しています。

製品の詳細については以下にて説明いたします。

◇限られたスペースでも設置可能なコンパクト設計（コンパクトなので省スペースで設置可能）（省スペース設置で様々なお部屋で使用可能）

本製品は、幅24cm×奥行18cm×高さ34cmのコンパクトサイズを実現しました。設置面積を抑えた設計により、これまで除湿機の導入を諦めていた狭いスペースや、置き場所に悩むお部屋でも場所を選ばず設置が可能です。限られた住空間の“スぺパ”を最大化し、快適な空気環境を整えます。

スリムなボディを活かすことで、湿気がこもりやすい洗面所やクローゼット、寝室など、家中のさまざまな場所でも活躍します。さらに、デスク上にも設置でき、作業中のパーソナルな除湿対策にも最適です。

（持ちやすい引き手付き）（キャスター付きで楽に移動が可能）

本体重量は約7kgと軽量かつ小型で、持ち運びやすい『引手』と、底面には移動をスムーズにする『キャスター』を備えています。

部屋間の移動や、衣類乾燥時のセッティングもスムーズに行うことができ、必要なときだけサッと取り出して使用するといった、現代の暮らしに寄り添うスマートな使い方を実現しました。

◇強力な「コンプレッサー式」で「8L/日」の除湿力を搭載

本製品は、高温多湿な環境下でも効率よく湿気を除去できる「コンプレッサー式」を採用しています。湿った空気を冷却して水滴に変える仕組みにより、梅雨から夏場にかけて優れた除湿性能を発揮します。

コンパクトな外観ながら、1日の最大除湿量は8Lを実現。最大20畳（鉄筋コンクリート住宅・60Hz時）までの空間に対応し、広範囲を1台でしっかりカバーします。

（パワフルな「コンプレッサー式」を採用）

また、他方式と比較して消費電力を抑えられるため、電気代を抑えながら使用できます。日常的に使いやすい省エネ設計で、電気代を気にせず快適な空間づくりをサポートします。さらに、ヒーターを使用しない構造のため、使用中の室温上昇を抑えながら除湿が可能です。ジメジメとした空気をすっきりと整え、快適な室内環境を実現します。

◇シーンに寄り添う3つの運転モードと多彩な機能を搭載

本製品は、日々のライフスタイルや使用シーンに合わせて最適な空気環境を作る3つの運転モードを搭載しました。除湿効率の追求だけでなく、直感的な操作性と静音性にも配慮した設計により、一年中ストレスフリーで快適な住空間を実現します。

■理想の環境を実現する3つの運転モード

・除湿モード

日常の湿気対策に最適な標準モードです。お部屋の湿度をバランスよく整え、毎日の暮らしをさらっと快適な空間へ導きます。

・自動モード

30％～80％の範囲（5％刻み）で設定した湿度を自動でキープします。

室内環境に応じて運転を調整し、常に最適な湿度環境をスマートに維持します。

・衣類乾燥モード

最大出力で連続運転を行い、洗濯物をスピーディーに乾燥させるモードです。梅雨時期の部屋干しでもしっかり乾かし、生乾きによる嫌なニオイの発生を抑えます。

（自動モード使用イメージ）（衣類乾燥モード使用イメージ）

■快適さを支える充実の多機能設計

・スリープ機能

本モードに設定することで、稼働音を約36dBまで抑え、パネルのライトを消灯します。

就寝中も眠りを妨げることなく、静かに除湿を行います。

・24時間オン/オフタイマー

1時間刻みで最大24時間まで設定可能です。外出時や就寝時の設定により、無駄のない運転をサポートします。

他のモードと併用してご使用いただけます。

・霜取り機能

秋～冬などの16℃以下の低温環境でも安定して運転できるよう、自動で霜取りを行います。

霜取り運転後は自動で通常運転に復帰するため、寒い季節でも安心してご使用いただけます。

・チャイルドロック

「イオン／ロック」ボタンを3秒間長押しすることで、本ボタン以外の操作をロックし、お子様のいたずらを防止します。

・メモリー機能

電源を切った後も前回の設定を記憶し、再度電源を入れると同じ設定で運転を再開します。

毎回設定する手間を省き、スムーズにご使用いただけます。

・2段階風量調節＆ルーバー

使用シーンに応じて風量を「強／弱」の2段階から選択可能です。

本体の向きやルーバーの角度を調整することで、風向きを自在にコントロールできます。

（スリープ機能使用イメージ）（わかりやすい操作パネルを採用）

◇フタは閉めたまま排水可能な1.7Lタンク（一目で水量がわかる窓付タンク）（フタをしたまま排水可能）

本製品は、手入れや排水のしやすさにもこだわり、容量1.7Lのフタ付きタンクを採用しました。排水時はフタを閉めたまま水を捨てられるため、移動時や排水時の水こぼれを防ぎ、安心してご使用いただけます。

また、タンク前面には水量がひと目で確認できる「水位窓」がございます。

フタは取り外し可能なため、お手入れの際も隅々まで洗いやすく、清潔な状態を保てます。

さらに、付属のドレンホースを接続することで連続排水にも対応。お風呂場などに直接排水すれば、タンクの満水を気にせず、梅雨時期の長時間の部屋干しにも便利です。

◇販売情報

今回、発売開始した『コンプレッサー式除湿機 8L/日』はタンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページをご参照ください。

■販売ページ

▼タンスのゲン本店

https://www.tansu-gen.jp/collections/dehumidifier/products/79800021

▼楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/79800021/

▼ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/79800021.html

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/400_1_4cbcdc71c1f6fd93d288c5be94b2366d.jpg?v=202604211051 ]