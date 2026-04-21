来週末開催！「肉祭2026in等々力緑地」見どころをピックアップ！

株式会社アドギルド・ジャパン

2026年5月2(土)～6日(水・振休)＜5日間＞、神奈川県川崎市中原区「等々力緑地～催し物広場～」にて、『肉祭2026in等々力緑地』 を開催いたします。焼き物・揚物・ご飯ものなど、素材に"ひと手間"加えた、彩り豊富な旨い肉料理が集結。クラフトビールやスイーツなどが集まります。公式ソングのライブパフォーマンスやDJなどライブステージも盛りだくさん！昨年大盛況だったダンスコンテストや、ヒーローショーも予定。キッズエリアではエアー遊具（ふわふわ）も登場。ファミリーでもカップルでも友達同士でも楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

■メニューの一部を紹介！！素材に"ひと手間"加えた多彩な肉料理！

焼き物・揚げ物・ご飯ものなど、素材に"ひと手間"加えた、彩り豊かな旨い肉料理が集結。各店舗が工夫を凝らした多彩なメニューがそろい、肉の魅力をさまざまなスタイルでお楽しみいただけます。

その他メニューはこちら：https://www.nikumatsuri.jp/2026todoroki

香りで食べる！鉄板スモーク牛ハラミ

店舗名：黒田

渋谷駅徒歩7分、刺しの入り過ぎた肉より、厳選した柔らかい赤身肉が売りの焼肉屋です。上質な赤身を必ず癖になるニンニクのきいた“脳を揺らす味付け”に加え、自家製の薬味やイベント限定のオリジナルの味付けもご用意。焼き上げた瞬間に広がる香ばしい香りが食欲をかき立てる一品。外は香ばしく、中はやわらかくジューシーに仕上げ、噛むたびに肉の旨みがあふれ出します。燻製の風味をまとわせることで、さらに奥行きのある味わいに。立ちのぼる香りに誘われて思わず手が伸びる、まさに“五感で楽しむ”一品。ひと口食べればやみつきになる、肉好きにはたまらない当店自慢の看板メニューです。

九条ネギと黒煎り七味のハラミステーキ

店舗名：ココロ焦がれ

旨味の濃いハラミを焼き自家製ダレ・九条ネギ・黒煎り七味をトッピングした極上ステーキです。絶対に食べるべき一品です。

若鶏半身揚げ

店舗名：なるとキッチン

北海道の小樽で昭和55年に創業した若鳥半身揚げ専門店の新ブランド「なるとキッチン」です。小樽名物若鶏半身揚げは、鶏皮、もも、むね、ささみあらゆる部位を楽しめる小樽のソウルフード！国産若鳥の半身を伝統のスパイスを絡め、高温で一気に素揚げ！子どもから大人まで楽しめる、本場の味を揚げたてでご賞味ください！

シュラスコ

店舗名：ブラジルグリル

炭火で焼き上げる本場シュラスコを提供する専門店です。自家製のお肉を日本人にも食べやすい味付けで仕上げ、食べログ「アジア・エスニック百名店」に3年連続で選出されています。大きな塊肉を炭火でじっくり焼き上げ、時間をかけて焼くことで余分な脂を落とし、肉の旨みを凝縮させます。ジューシーで香ばしい味わいが魅力。味付けは岩塩のみのシンプルなスタイルで、お肉本来のおいしさを存分に楽しめます。

熟成厚切り牛タン

店舗名：牛タン花楽

厳選した牛タンを厚切りにカットし熟成させました。熟成した香り豊かな牛タンと、付け合わせの南蛮漬けも相性抜群！本場仙台の牛タン焼きを是非ご賞味ください。

チーズステーキサンド

店舗名：D’sチーズステーキ

インスタ等のSNSで最近話題のアメリカフィラデルフィア発祥のソウルフード。フィリーチーズステーキの愛称で親しまれる、アメリカ全土で人気のB級グルメ！！ジューシーに焼き上げた牛肉と玉ねぎがたっぷり濃厚チーズと絡み合う最高に美味い組み合わせ！とろ～りチーズをかけた絶品ステーキサンド。正直飯テロです！！

肉熱！牛ハラミ丼

店舗名：肉丼自慢！食匠なる花

丼グランプリ金賞受賞店の実力派クオリティ!!味・ボリューム・満足感、すべてが主役級。「今日は本気で肉を食べたい」そんなあなたを、全力で満たします！売り切れ御免。是非ご賞味ください。厳選したＵＳ産ブラックアンガス牛を使用。その中でも、一頭からわずか約2kgしか取れない”希少部位”ハラミだけを贅沢に使用した特別な一杯。当店自慢の特製タレと相まってごはんとの相性抜群！是非ご賞味ください。

醤油とんこつらーめん

店舗名：でびっと

『デビット伊東』が店主のらーめん屋です！コクと旨味をいっぱいに詰め込んだ当店人気No.1らーめん！！ぜひご賞味ください！

牛タン串

店舗名：仙台発祥 牛たん処 牛蔵

香ばしく焼き上げた、極上の一本。厳選した牛タンを表面は香ばしく、中はジューシーに焼き上げることで、牛タン本来の旨みと歯ごたえを最大限に引き出しました。噛むほどに広がる濃厚な旨みをご堪能いただけます。

もちもちポテトたっぷり挽肉チリチーズ

店舗名：もちもちポテト

クネクネと長～く伸びる見た目も楽しい「もちもちポテト」！のキッチンカーです。揚げたて熱々でお待ちしております。外はカリッ、中はもちもちの新食感のもちもちポテト。肉祭限定でチリソースの挽肉を特別増量！今だけの食べ応えと旨さをぜひ。

■しろKITCHENで夏にぴったりな焼酎を飲み比べ

「白岳しろ」でおなじみの高橋酒造が、「これまで焼酎を飲まなかった世代方でも毎日カジュアルに楽しめる米焼酎をつくりたい」そんな思いから生まれたのが『白岳KAORU』です。フルーティな香りと、米ならではの甘味とコクが特徴です。レモンサワーやハイボール、緑茶割、ジャスミン割りでご提供しています。ぜひ一度お試しください。

白岳KAORU星空レモンサワー（甘口・辛口）

店舗名：しろKITCHEN

「白岳KAORU星空レモンサワー 辛口」は、レモンの酸味が白岳KAORUの吟醸香を引き立てる、キリっと飲みやすい一杯。「白岳KAORU星空レモンサワー 甘口」は、ほのかな甘みとレモンの酸味が白岳KAORUの吟醸香を引き立てる。焼酎初心者にもおすすめ。

■ゴールデンウィークの暑い季節に、外で飲むクラフトビールは格別！！

肉料理と相性抜群のクラフトビールをご用意。香りやコク、のどごしなど、それぞれ異なる個性を持つクラフトビールがそろい、さまざまな肉メニューとの組み合わせを楽しめるのも魅力のひとつ。お気に入りの一杯を片手に、肉祭ならではの味わいをぜひご堪能ください。

ペコラビール_クラフトビール

ペコラビールは、神奈川県川崎市麻生区にあるクラフトビール醸造所です。ビールの審査員資格を持つ代表自らが醸造を手がけ、クリーンかつ大胆なアメリカンスタイルのビールを中心に展開しています。川崎市麻生区初のブルワリー。お肉料理と相性抜群なクラフトビールをご用意しております。ぜひ飲みに来てください！お店のHPはこちら「https://pecorabeer.com/」

ForestBrewing_木漏れ日のペールエール

宮城県川崎町、蔵王連峰の麓にある自然豊かな環境で醸造をしているブルワリーです。林業に携わり、自社薪製造所の敷地内に醸造所があります。特徴的なのは、薪の端材を熱源として利用し、蔵王連峰の水を仕込み水に使用していることです。ヨーロピアンスタイルを軸にした独自の味わいを追求しつつ、季節限定の独自開発ビールにも力を入れています。柑橘系と軽い酸味を思わせる穏やかなアロマ。すっきりとしつつも甘みを感じさせる柔らかな飲み心地です。イベント当日は他にもたくさんのビアスタイルをご用意しております。

ぜひ飲みに来てください！

信州須坂フルーツブルワリー_フルーツエール シャインマスカット

信州産の旬の果実を詰め込んだ、果樹園にいるようなほんのりと甘い香りと味わいのフルーツエールです。目玉はシャインマスカットエール！絶妙な果汁と麦汁のハーモニーをお楽しみ下さい！お肉料理との相性は抜群です！ぶどうの女王のシャインマスカット果汁をふんだんに使った、爽やかな香りと上品な甘味を活かしたフルーツエール。アルコール分は身体に優しい3％でほろ酔いが楽しめます！HPはこちら「https://suzaka-fa.com/」

■うまい肉を食べて、スイーツを食べたらまた肉が食べられちゃう！？

肉料理を思いきり楽しんだあとに立ち寄りたくなるスイーツも登場します。会場内には、見た目にも華やかで食後にぴったりなスイーツが並び、お子さまから大人まで楽しめるラインアップをご用意。おいしいお肉の余韻を、甘いひとくちで締めくくる“肉祭ならではのご褒美時間”をお楽しみいただけます。

mou×mouミルキーパラダイス KIYOMI店_ASOMILKソフトクリーム

阿蘇のミルクを使用した、濃厚なのに後味さっぱりな、美味しいミルクソフトです。今回、そのソフトクリームに相性抜群な、メープルシロップをかけた、メープルソフトクリーム。とても美味しいソフトクリームを、是非味わって見てください。

西通りプリン_ポシェ

西通りプリンの味の原点であるカスタードプリンの「ポシェ」をはじめ、濃厚ミルクや八女茶、あまおうなど豊富な種類のプリンを取り揃えています。ぜひお気に入りの一品を見つけてください！

佐藤商店_ベビーカステラ

ピンクのキッチンカーと言ったら佐藤商店！お水を使わずたっぷりの卵と牛乳で作ったこだわりのベビーカステラです。

■暑い夏に嬉しい！アサヒスーパードライが"キンキンタンブラー"で楽しめる！！

夏のフードフェスで飲むビールを楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。しかし、暑い時期のビールはすぐにぬるくなってしまう、、そんな時代は終わりです！キンキンタンブラーで最後のひと口まで冷たく、美味しくアサヒ スーパードライをお楽しみいただけます。

※キンキンタンブラー利用店は当日のパンフレットでご確認ください。

■ダンスコンテスト開催！！

特設ステージにて、ダンスキッズのための特別企画『肉祭ダンスコンテスト2026』が”こどもの日”5月5日（火・祝）に開催！ダンスが大好きなキッズたちの熱いパフォーマンスが、お肉の香り漂う会場をさらに盛り上げます！今回のコンテストは、U-12部門・U-15部門・U-18部門の3カテゴリー制で実施。ゲストジャッジには、King&Princeの振付も手がけるATSUSHIと、今大注目のダンサーARU SAKURADAの2名が登場！各部門の優勝チームには記念トロフィーと、副賞として「肉祭で使用できるフードチケット1万円分」をプレゼント！

■「KADOKAWA DREAMS」がスペシャルゲストショーに登場！

川崎を拠点に活動し、圧巻のパフォーマンスで多くのファンを魅了する「KADOKAWA DREAMS」が、ダンスコンテストのステージを盛り上げます。ダイナミックでエネルギッシュなスペシャルショーは、会場の熱気をさらに加速させること間違いなし。肉グルメとともに、川崎が誇るトップクラスのダンスパフォーマンスをぜひ会場でご体感ください。

■肉祭アンバサダー「餅田コシヒカリ」来場！肉祭フォトスポットで撮影しよう！

タレントとして幅広く活躍し、多くの人に親しまれている餅田コシヒカリさんが、肉祭2026 in 等々力緑地のアンバサダーとして登場！イベントの魅力を発信しながら、肉祭をさらに盛り上げていただきます。

さらに、会場には思わず写真を撮りたくなる肉祭で大人気のフォトスポットも登場！来場の記念に家族や友人同士で撮影を楽しめるのはもちろん、イベントならではの一枚をSNSでシェアして楽しむのもおすすめ！おいしいグルメとともに、会場での思い出づくりも満喫できます！

※餅田コシヒカリの出演は5/2(土)、5/3(日)、5/5(火)のみ

■トヨタモビリティ神奈川の人気車種が登場！！

トヨタモビリティ神奈川による人気車種の展示が会場に登場！幅広い世代から注目を集める車両を間近でご覧いただける特別展示として、グルメとあわせてお楽しみいただけます。気になっていたあの車を、おいしい肉料理を味わいながらぜひご覧ください！

■みんなが口ずさむ！肉祭公式テーマソングが生で聴ける！！

ニクマツリ～タベマクリノミマクリ～

作詞・作曲：YOU-10

美味しいお肉とビールで乾杯！"肉ばっかり食べればいい！"

最高の音楽と一緒に楽しもう！毎日13時にステージで披露！

https://linkco.re/gYmpADxP

■子どもに大人気の「キッズエリア」が今年も登場！

トランポリンやスライダー、アクアボールの「ふわふわ遊具」や、ゲームセンターや射的などの縁日。バスケットフリースローや、サッカーストラックアウトなど、"楽しめるコンテンツ”もご用意しております！！

▼開催概要

【イベント名称】肉祭2026in等々力緑地

【ホームページ】https://nikumatsuri.jp(https://nikumatsuri.jp/)

【開催日】5月2日(土)～5月6日(水・降休) 5日間

【開催時間】10:00～18:00

【会場】等々力緑地・催し物広場（神奈川県川崎市中原区）

【入場料】無料（飲食代は別途）

【購入方法】現金／タッチ決済／電子マネー（Suica・iDなど）／二次元バーコード（PayPay、楽天Payなど）

【主催・お問い合わせ】

肉祭実行委員会、川崎とどろきパーク株式会社

Email：info@nikumatsuri.jp TEL：03-6811-1135(#)（平日10時～18時）