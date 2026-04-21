ペット用品通信販売事業を30年以上続けている株式会社PEPPY（大阪府大阪市、代表取締役社長：平尾 泰久）は、犬猫グッズ通販サイト「PEPPY(ペピイ)」にて、「普通のダンボールより楽しいダンボールの小屋」をはじめ、「3階建てラタン キャットハウス」「パカット メッシュキャリーバッグ」など、猫との毎日を楽しく快適にする新商品を2026年4月21日（火）から発売致します。

■のぼったり隠れたり普通のダンボールより楽しいダンボールハウス

【背景】 PEPPYは「人とPETのHAPPYな社会の実現」を企業理念に掲げ、愛犬・愛猫を家族として大切にする飼い主様に向け、日々の暮らしをより快適に、より心地よくする商品開発に取り組んでいます。なかでも猫は、狭い場所に入ることや身を隠すこと、高い場所にのぼって周囲を見渡すことを好む傾向があり、こうした習性に寄り添った住空間づくりが求められています。 そこでPEPPYでは、猫にとって身近で親しみやすいダンボール素材に着目し、一般的な箱よりももっと楽しく遊べくつろげる空間として使える「普通のダンボールより楽しいダンボールの小屋」を企画しました。 【概要】 「普通のダンボールより楽しいダンボールの小屋」は、猫がのぼる・隠れる・通り抜けるといった行動を楽しめる構造のダンボールハウスです。内部には螺旋状に傾斜をつけたスロープを設置し、立体構造を実現。さらに、猫心をくすぐる通り穴を設け、隠れ家としても遊び場としても活躍します。 また、素材はダンボールながらも強化芯の使用、猫が乗る内部のダンボール箇所は2層強化など安定性も重視しました。外観には木目調デザインを採用し、室内インテリアにもなじみやすい仕様です。 猫の遊び心へのこだわりを詰め込みながらも、お手頃価格に設定。ダンボール好きな愛猫をもつ飼い主にとっても嬉しい商品です。

■商品詳細

商品名：普通のダンボールより楽しいダンボールの小屋 販売ページ：https://www.peppynet.com/shop/item/id/664027 価格：2,735円（税込） サイズ（約）：45.5×45.5×55cm 入口サイズ（約）：上部 幅20×高さ14cm、下部 幅20×高さ18.5cm 素材：ダンボール 耐荷重（約）：4kg 重量（約）：1kg 使用標準ペット体重：～5kg

■暑い季節も快適に過ごせる、天然素材の「3階建てラタン キャットハウス」も販売開始

暑い季節を涼やかに過ごせる猫用ハウスとして、「3階建てラタン キャットハウス」も新たに販売します。通気性に優れた天然ラタンを使用した編み込みベッドで、3段のスペースに分かれているため、多頭飼いのご家庭でも使いやすい設計です。熟練の職人がひとつひとつ丁寧に編み上げており、天然素材ならではの風合いと、家具のように空間になじむ佇まいも魅力です。クッション付きで、猫がそれぞれのスペースでゆったりくつろげる仕様となっています。 商品名：3階建てラタン キャットハウス 販売ページ：https://www.peppynet.com/shop/item/id/586221 価格：36,000円（税込） カラー：マホガニー、ブラウン サイズ（約）：50×41.5×60cm 主材：ラタン、クッション 仕様：3階建て構造、クッション付き

■通院やお出かけをもっと快適にする「パカット メッシュキャリーバッグ」も登場

猫との通院やお出かけを快適にする「パカット メッシュキャリーバッグ」も新登場します。全面メッシュ仕様で通気性に優れ、気温の高い時期の移動にも配慮したキャリーバッグです。大きく開く天面は自立するため、猫の出し入れがしやすく、通院時の負担軽減にもつながります。また、前面もオープンできるほか、ショルダーベルト付きで持ち運びやすく、車内ではシートベルトを通して固定することも可能です。飛び出し防止リード付きで、安心感にも配慮しています。 商品名：パカットメッシュキャリーバッグ 販売ページ：https://www.peppynet.com/shop/item/id/21M003 価格：14,960円（税込） 耐荷重目安：約10kg サイズ（約）：50×29×35cm 主材：ポリエステル 仕様：ショルダー対応、車内固定対応、飛び出し防止リード付き

■猫との暮らしを楽しく快適に支えるラインナップを展開

PEPPYでは、猫の習性に寄り添った遊び場やくつろぎ空間、移動時の快適性に配慮したアイテムなど、猫との暮らしを支える商品を多数展開しています。今回発売する新商品も、それぞれ異なる生活シーンに寄り添いながら、愛猫と飼い主様の毎日をより心地よくするラインナップです。 毛色や毛並みに自然と馴染み、愛猫の可愛さを引き立てる上品なリボンがついた「ナットキャット首輪」や、噛むことで歯垢や歯石の蓄積を抑え、お口の臭いを健やかに保つサポートをするデンタルケアおやつ「ウィムズィーズ 猫用」なども新入荷。多数の新入荷製品をご検討いただくための特集ページもご用意しています。 夏の新商品特集ページ： https://www.peppynet.com/campaign/id/1308

■株式会社PEPPYについて

本社 ： 〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道3丁目8-11 代表者 ： 代表取締役社長 平尾 泰久 設立：2025年2月1日 企業サイトURL： https://peppy.co.jp/ ECサイトURL：https://www.peppynet.com/ 事業内容： ペット用品の通信販売、動物病院向けの医療用消耗品及び医療機器の販売、有料老人ホームの経営、前各号に付帯する一切の事業 ■PEPPYとは 創業100年を越える新日本カレンダー株式会社の一事業であったPEPPY（ペピイ）は、2025年2月1日に分社化しました。社名であるPEPPYは「PET＋HAPPY」の造語で、「人とPETのHAPPYな社会の実現」を企業理念に掲げています。今では全国8000軒の動物病院様に年間150万冊以上のカタログを無料配布しており、愛犬・愛猫との快適な暮らしに役立つ情報を獣医師監修・指導のもと、安心・安全・信頼できる情報として発信し、ECサイト「PEPPY」では7000点以上のこだわりの商品ラインナップでお客様のニーズに応えています。