定義不要であらゆる帳票を即データ化　OCRソフト国内シェアNo.1（注1）のPFU、新AI-OCR「PaperStream AI」を販売開始

株式会社PFU

株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）は、帳票入力業務における手入力依存の運用を大幅に効率化するクラウド型AI-OCRサービス 「PaperStream AI」 を、2026年4月21日から販売開始します。（提供開始は5月14日）

「PaperStream AI」は、帳票ごとの定義作業を行うことなく、スキャンするだけで多様な帳票を高精度な構造化データへ変換できるAI-OCRサービスです。これまでAI-OCR導入の障壁となっていた定義作業や初期設定の負担を不要とし、注文書・請求書・領収書など、形式が異なる帳票でも、導入後すぐに業務フローへ組み込んで活用いただけます。

本サービスは、PFUが世界シェアNo.1（注3）のスキャナー「RICOH fi Series」および、国内シェアNo.1（注1）のOCRソフトウェア「DynaEye」で培ってきた画像処理・OCR技術と生成AIを融合しています。帳票全体の構造解析結果と高精度な文字認識結果を統合して総合的に判断する独自技術により、文字認識精度99.99%（注2）を実現しました。

「PaperStream Capture Pro / Capture Pro Premium」を活用し、スキャン、画像確認、帳票仕分け、OCRまでを1つの流れで実行できます。OCR処理自体が高速なことに加え、OCRの進行に合わせて抽出結果の確認・修正を同時に行えるため、一般的なクラウド型AI-OCRサービスと比較して最大約98％の待ち時間短縮（注4）が可能です。

人手不足が深刻化する中、紙帳票を起点とした業務は多くの企業で依然として残り、紙帳票に含まれる情報をAIで扱える構造化データに変換する工程がボトルネックとなっています。

PFUは「PaperStream AI」の提供を通じて、紙情報をAIが扱えるデータへ変換し、業務プロセスの変革を同時に実現してまいります。

背景

多くの企業では、取引先や仕入れ先ごとに形式が異なる注文書や請求書、領収書などが日々発生しており、その内容を目視で確認しながらシステムへ手入力しているのが実情です。加えて、郵送やFAXで届いた紙だけでなく、メール添付で受け取るPDFなど受領形態が混在し、業務部門ごとに取り込み手順やツールが分かれやすいことも、作業負荷や運用のばらつきにつながっています。また、月末や期末には帳票が集中し、残業や入力ミスの要因となっています。

こうしたデータ入力業務の課題を解決する手段としてAI-OCRは注目を集めていますが、帳票ごとの定義設定や運用立ち上げの負担、認識完了を待ってから確認作業に入ることによる待ち時間などが導入・定着のハードルになるケースもあります。

さらに、さまざまな業種・業務において、人手不足が深刻化する中、生産性向上のためにAI活用が欠かせないものとなりつつあります。一方で、AI活用が進むほど、精度向上や適用領域の拡大に必要となる「大量かつ多様なデータ」の確保が新たな課題として顕在化しています。

その解決策として着目すべきは、企業に蓄積されている非構造化データを、AIが扱えるかたち（構造化データ）に変換することです。企業では、紙やFAX、PDFなどの形で日々生まれている重要な情報が、いまなお紙を起点に多く残っています。これらの情報の多くは非構造化データのまま蓄積されており、AIで扱える形（構造化データ）へ変換する工程がボトルネックとなっています。

この課題に対して、スキャナーとAI-OCRにより紙情報をデータ化し、後続の業務へ連携して活用できる状態にすることで、現場の効率化に加え、AI活用の可能性をさらに広げることができます。

PFUは1997年の販売以来、金融・公共のお客様を中心にご導入いただいているオンプレミス型のAI-OCRソフトウェア「DynaEye」と、製造・流通など紙情報が現場に残りやすい領域を含む様々なお客様に向けて、部門・業務単位からスモールスタートしやすく全社展開にも適したクラウド型AI-OCRサービス「PaperStream AI」を両軸に、お客様のニーズに対応し、業務デジタル化とDX推進を力強く後押ししてまいります。

特長

1. 設定いらずで、多様な帳票を即データ化

「PaperStream AI」は、生成AI技術を活用して帳票の記載内容を解析し、取引先や仕入れ先ごとに異なる請求書などの非定型帳票でも、定義設定の手間なく取引先名や日付、金額などの項目を自動抽出します。事前にOCR項目を定義する必要がないため、専門知識がなくてもすぐに運用を開始でき、帳票フォーマットの種類が多い場合や新しい取引先の帳票が追加された場合でも、導入初期から幅広い帳票をスムーズに構造化データへ変換できます。

2. PFU独自技術×生成AIにより、認識精度99.99%（注2）を実現

「PaperStream AI」は、帳票全体の構造把握と高精度な文字認識を掛け合わせ、生成AIで統合・判断する独自技術により、99.99％（注2）の高い認識精度を実現します。

帳票全体の構造や文脈をとらえる解析結果と、PFU独自のOCRエンジンによる文字認識結果という、2つの異なる根拠情報と文書画像を生成AIで突き合わせて解釈・補完することで、項目抽出の確度を高め、最終的な認識結果を確定します。さらに、OCRに適した高品質な画像を生成するRICOH fi Seriesとあわせて使用することで、あらゆる帳票に対して精度の安定性を確保できるほか、実運用の中で蓄積されるユーザーの修正結果を学習・最適化することで、帳票の違いや表記ゆれ、例外的な記載にも対応し、高精度な認識を継続的に維持します。

3. 高速OCR処理と並行して行える確認・修正で、高いトータル作業効率を実現

複数OCRエンジンと生成AIを組み合わせて並列処理を行う独自技術によって、高速なOCR処理が可能です。さらに、一般的なクラウド型AI-OCRサービスのように「OCRの認識が完了するまで待ってから確認する」のではなく、OCRの進行に合わせて確認・修正を同時に行えるため、待ち時間を最小化できます。例えば一定条件下では、約98％の時間短縮（注4）が可能です。これにより、処理量が多い場合でもスキャンから出力までのトータル作業時間を短縮します。

4. 運用時の修正内容を学習し、ライセンス共用で全社最適化を実現

「PaperStream AI」は処理枚数に応じたプランを用意しており、全社で1ライセンスを導入し、複数部門で共用する運用にも対応しています。例えば、営業部門と経理部門でそれぞれスキャナーや「PaperStream Capture Pro / Capture Pro Premium」を利用している場合、それぞれの業務で行われた修正内容が帳票種ごとに蓄積・学習され、部門をまたいで認識精度の向上に活かされます。学習は自社の運用データをもとに行われるため、他企業の影響を受けません。少量の処理のみを行う部門にも展開しやすく、全社で入力業務の効率化と投資効果の最大化を図ることができます。さらに、ダッシュボード機能により、処理枚数やジョブ別の読取状況、オペレーターごとの処理量などを一目で把握可能です。進捗に応じて業務フローの見直しなど、運用改善をタイムリーに行うことができます。

5. 入力形態がバラバラでも同じフロー・同じ操作で完結

「PaperStream Capture Pro / Capture Pro Premium」と「PaperStream AI」の連携により、スキャンから画像確認、帳票仕分け、OCRまでを1つの流れで実行でき、画面や作業の切り替えを減らして効率良く進められます。

そのため、郵送やFAXで届いた紙だけでなく、メール添付（注5）で受け取ったPDFなど入力形態が混在していても同じフローで取り込みからデータ化を行うことができるため、紙とデジタルデータ、どちらのやり取りも発生する現場にも導入しやすく、デジタル活用への移行もスムーズに進められます。

導入から運用までを支援する「PaperStream スタートアップサービス」

導入準備にかかる時間をできる限り短縮したい場合や、社内リソースが限られる中でも確実に立ち上げたいお客様に向けて、当社の専門技術者が初期設定や連携フローの設計から調整、運用定着までをサポートする「PaperStream スタートアップサービス(https://www.pfu.ricoh.com/fi/software/capture-startup/index.html)」もご用意しております。

本サービスでは、OCR結果と基幹システムのマスタ情報（例：取引先コード／取引先名／仕入先コードなど）との照合、および後続システム連携に必要な設計・設定・適用までを当社の専門技術者が担います。個別開発を抑えながら、データ検証の自動化から後続システム連携までを纏めて実装できる環境づくりを支援します。

価格・商品構成

＜クラウドライセンス＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53253/table/208_1_6c180bc9a25c86643949518e1752ed50.jpg?v=202604210551 ]

＜PCライセンス＞

販売開始日

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53253/table/208_2_721e61fdcd542fb077152864402b6234.jpg?v=202604210551 ]

2026年4月21日（提供開始は5月14日）

商標について

・PaperStreamは、株式会社PFUの日本における登録商標です。

・DynaEyeは、株式会社PFUの日本における登録商標です。

・その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

注釈

注1 「OCRパッケージソフトウェア 国内シェアNo.1」は、「DynaEyeシリーズ」を対象とする、富士キメラ総研「ソフトビジネス新市場2025年版」<2024年度（2024年4月1日～2025年3月31日）> （提供形態：パッケージソフトウェア）の日本国内における集計に基づく。

注2 PFU基準帳票（活字）を300dpi・フルカラーでスキャンした画像を対象に、当社にて実施した検証結果です。認識精度は、一部の文字（スペース、カンマ、改行）を評価対象外とし、学習処理後の PaperStream AI の認識結果と当社で作成した検証用正解データを基に算出した実測値です。

注3 ドキュメントスキャナーを対象とする。日本・北米はKEYPOINT INTELLIGENCE社 (InfoTrends)により集計（2024年実績）。 ドキュメントスキャナー集計よりMobile/Microを除く6セグメントの合計マーケットシェア（主に8ppm以上のドキュメントスキャナー全体）。欧州はinfoSource社（2024年実績）の集計に基づく、西欧地区（トルコとギリシャを含む）におけるシェア。

注4 当社にて、A4請求書（活字）を300dpi・フルカラーでスキャンした画像を対象に行った検証結果です。OCR処理時間は、認識処理の開始からPaperStream AIの認識完了までの時間を計測しています。また、スキャンおよび確認・修正時間は、一般的な業務を想定した前提条件に基づく試算値です。帳票内容、業務手順、運用環境により、作業時間短縮効果は異なります。

注5 「ファイルインポート」機能を利用するには、「PaperStream Capture Pro」と「PaperStream AI」のライセンス購入、または、「PaperStream Capture Pro Premium」のライセンス購入が必要です。

注6 1年間の処理量が上限（S：10,000ページ／M：50,000ページ／L：200,000ページ）に達しなかった場合でも、翌年に残数の持ち越しはできません。

注7 複数年契約を行う場合は、同一タイプの基本ライセンスを複数年分購入することで対応します。 認識可能なページ数のカウントは、1年ごとにリセットされます。

注8 1ライセンスあたりの価格です。「PaperStream AI」のライセンスは、「PaperStream Capture Pro 6.0.0」または 「PaperStream Capture Pro Premium 6.0.0」を導入済みの同一法人内であれば、1ライセンスの契約で複数PCから利用可能です。

注9 複数PCで共有して利用する場合、各PCで処理したページ数は同一契約内で合算してカウントされます。

注10 認識可能ページ数は契約期間をまたいで繰り越すことはできません。カウントは1年ごとにリセットされます。基本ライセンスに対して、認識可能ページ数の5％までの超過利用を許容しますが、 超過利用分は次回更新時の認識可能ページ数から差し引かれます。

注11 「PaperStream AI」の利用には、「PaperStream Capture Pro（6.0.0以降）」または「PaperStream Capture Pro Premium（6.0.0以降）」のライセンス購入が必要です。

注12 「PaperStream Capture Pro / Capture Pro Premium（5.0.0以降）」を利用中のお客様は、「PaperStream Capture Pro / Pro Premiumソフトウェアダウンロードページ(https://www.pfu.ricoh.com/fi/dl/)」より、セットアッププログラムを無償でダウンロードしていただくことで、最新バージョンをご利用いただけます。

注13 すべての他社スキャナー / 複合機の動作を保証するものではありません。他社製品で「PaperStream Capture Pro / Capture Pro Premium」をご利用の場合は、導入前に無償評価版(https://www.pfu.ricoh.com/fi/software/capture-pro/trial.html)にて動作確認を行ってください。

関連リンク

PaperStream Capture Pro / Capture Pro Premium / PaperStream AI製品紹介ページ

https://www.pfu.ricoh.com/fi/software/capture-pro/

PaperStream スタートアップサービス製品紹介ページ

https://www.pfu.ricoh.com/fi/software/capture-startup/

お客様お問い合わせ先

株式会社PFU

イメージング サービス＆サポートセンター

https://www.pfu.ricoh.com/imaging/contact.html