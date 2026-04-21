立ったままで測定結果がはっきり見やすい！40mmの大きな文字表示を採用した体組成計を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、測定結果の文字の大きさが40mmで、立ったままでもはっきり見やすい大きな文字表示を採用した体組成計を4月下旬より新発売いたします。



測定項目は大きく見やすいアイコンで表示され、画面を見るだけで測定できる内容がひと目で分かる、使いやすいデザインです。また、スイッチを押すと操作音でお知らせするため、押したことが分かりやすくスムーズに操作できます。電源オンや測定開始・完了時にも音で知らせてくれるため、毎日の測定に便利です。さらに、専用アプリ「ELECOM Healthcare」を活用し、測定データを手入力することで、過去のデータとの比較やグラフ表示などが可能です。

立ったままでも測定結果が見やすく、使いやすい設計

- 測定結果の文字の大きさが40mmで、立ったままでもはっきり見やすい大きな文字表示。視認性が良く、毎日の健康管理がスムーズにできます。- 測定項目を大きく見やすいアイコンで表示。画面を見れば、測れる内容がひと目で分かる使いやすいデザインです。- スイッチを押すと操作音でお知らせ。押したことが分かりやすくスムーズに操作でき、電源オンや測定開始・完了時も音で知らせてくれるため、毎日の測定に便利です。- 暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。

産学連携プロジェクト - 筑波大学 田中 名誉教授と共同研究

生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下～腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。筑波大学大学院 スポーツ医学専攻 田中 喜代次 名誉教授は、減量・体組成の変化と生活習慣病の関係を研究しており、著書に「エクササイズ科学」などがあります。従来はCTで測定されていた内臓脂肪量をMRIで測定、体積をもって計算することで、内臓脂肪レベルの評価の正確性を向上させることを提唱しています。

体の状態をしっかりチェック

- 体重・前回差・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・基礎代謝の7項目が測定可能です。- 50g単位で測定可能なので、細かい体重の変化が分かりやすく、モチベーションの維持ができます。※100kgを超えると100g単位となります。- 乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。足の大きな方でも安心の本体サイズです。

専用アプリ「ELECOM Healthcare」で手入力し、簡単にデータ管理が可能

- 専用アプリ「ELECOM Healthcare」に測定データを"手入力"することで、過去との比較やグラフ表示などができます。「ELECOM Healthcare」ダウンロードはこちら >https://healthcare.elecom.co.jp

アプリでの記録はカンタン3ステップ!

アプリへの手入力による記録は、カンタン3ステップ。

(1)体組成計本体に乗り、体重・体組成を測定

(2)スマホアプリ"ELECOM Healthcare"を開く

(3)アプリホーム画面右下の「+」から測定結果を入力

※ 事前にアプリに基本情報を入力しておくと、体重・体脂肪率のみを入力するだけでOKです。

製品詳細

ELECOM Healthcare 体組成計ホワイト

型番：HCS-FS010LWH

価格：\4,679（店頭実勢価格）\4,254（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/HCS-FS010LWH.html

ELECOM Healthcare 体組成計ネイビー

型番：HCS-FS010LNV

価格：\4,679（店頭実勢価格）\4,254（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/HCS-FS010LNV.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260421-02/

ご購入はこちら

ホワイト 型番：HCS-FS010LWH

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX5RG4L3/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX5RG4L3/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14982894/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550412063.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550412063.html

ネイビー 型番：HCS-FS010LNV

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX5XYBNT/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GX5XYBNT/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14982893/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550412056.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550412056.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一