航空宇宙・防衛分野のCクラス部品市場、着実な拡大へ――2033年までに289億4,000万米ドルに達する見通し

航空宇宙・防衛分野のCクラス部品市場、着実な拡大へ――2033年までに289億4,000万米ドルに達する見通し