株式会社Yoren、社外取締役2名の新たな就任に関するお知らせ

游仁信息科技（上海）有限公司

株式会社Yoren（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：金田修、以下「Yoren」）は、2026年2月開催の臨時株主総会での決議承認を経て、任宜（にん ぎ）氏および前川卓志（まえかわ たくし）氏を社外取締役として新たに選任したことをお知らせいたします。



当社は現在、東京証券取引所への上場（IPO）を目標として掲げており、コーポレートガバナンスの強化と経営管理体制の整備に取り組んでおります。今般の社外取締役選任は、日中両国でのデジタルビジネス経験、金融・資本市場の専門知識、および上場企業の経営実務に精通した両氏の知見を取締役会に取り入れることで、持続的な成長と企業価値向上を実現することを目的としています。

■ 新任社外取締役 任宜（にん ぎ）氏新任社外取締役 任宜（にん ぎ）氏略歴

東京大学工学部化学生命工学科卒業・同修士課程修了。戦略コンサルティングファームのドリームインキュベータ社にて、官庁およびIT・エンタメ・製造業向けコンサルティング業務に従事した後、同社の中国オフィス立ち上げに参画。

その後DeNA社に入社し、DeNA Chinaの立ち上げに参画。副社長として戦略・人事・アライアンス・ゲーム開発などを歴任した後、2014年2月にCEOに就任。DeNA本社のアジア圏担当執行役員も兼任しながら、DeNA Chinaを中国国内有数のモバイルゲームパブリッシャーに育て上げ、黒字化と日本・北米への事業展開を達成。

2019年にスマートニュース株式会社に入社。CSO（人事・戦略・財務・経営管理・新規事業を管掌）を経て、現在はCOOとして全社のビジネス全般を管掌。

選任理由

任氏は、戦略コンサルティング・モバイルゲーム事業・ニュースメディア事業と、日中両国におけるデジタルビジネスの最前線で一貫して経営に携わってこられました。特に、DeNA China副社長・CEOとして中国市場における事業立ち上げから黒字化、さらには日本・北米への展開まで実現された実績は、当社の「日本企業の海外展開支援」というミッションと極めて親和性が高いものです。

また、当社のIPO準備における収益構造の最適化や事業ポートフォリオ戦略の策定においても、貴重な示唆をいただけるものと確信しております。

■ 新任社外取締役 前川卓志（まえかわ たくし）氏

新任社外取締役 前川卓志（まえかわ たくし）氏略歴

東京大学経済学部経済学科卒業。ミシガン大学経営大学院修士課程修了（MBA with High Distinction）。2025年より京都大学経営管理大学院博士後期課程に在籍。日本証券アナリスト協会検定会員、グロービス経営大学院教授。1996年に住友銀行（現三井住友銀行）に入行、市場企画および経営企画業務を歴任。2005年にボストンコンサルティンググループに入社、プロジェクト・マネージャーとして多数のプロジェクトを手掛ける。

2010年に日本初のPEに特化した独立系プレースメントエージェント会社アークオルタナティブアドバイザーズ（現アーク東短オルタナティブ）を設立し、代表取締役として経営に従事。

2013年にアフリカへの投資を手掛ける会社AAICをシンガポールにて設立し、Director & Co-CEOとして東アフリカを中心とした投資に従事。2015年にPEファンド投資先企業トレードの取締役社長に就任。2016年よりFinTechベンチャー企業「お金のデザイン」のシニアアドバイザーおよび子会社MYDCの代表取締役に就任。2018年にPKSHA Technologyに参画し、現在は執行役員経営企画室長を務める傍ら、子会社アイテック代表取締役社長を兼任。

選任理由

前川氏は、金融機関・戦略コンサルティングファーム・プライベートエクイティ・上場企業の経営執行と、企業成長の各ステージにおける豊富な実務経験を有しておられます。独立系プレースメントエージェント会社の創業経験、シンガポールでの投資会社設立、投資先企業への経営参画など、資本政策と事業成長の両面から企業価値創造に取り組んでこられた経歴は、IPOを控える当社にとって極めて有益です。また、グロービス経営大学院での講義の傍ら、現在京都大学経営管理大学院博士後期課程に在籍されるなど、理論と実践の両面からの経営への造詣の深さも特筆すべき点です。

PKSHAにて上場企業の経営企画を統括されているご経験は、当社のIPO準備プロセス、特にガバナンス体制の構築・IR戦略の策定・資本政策の最適化において、専門的かつ実践的な助言をいただけるものと期待しております。

会社概要：株式会社Yoren

Yorenは日本と中国に拠点を構える日中ビジネスのプロフェッショナルです。中国消費市場でローソンを始めとする多様なパートナーの中国マーケティング・Wechatミニプログラム開発・運用を手掛け、7,500万人以上の会員情報を取り扱っています。トレーディングカードゲーム領域においても、グローバルで会員システム・大会運営・コンサルティング支援を行っています。

会社名：株式会社Yoren／游仁信息科技（上海）有限公司

代表者：金田修（代表取締役 CEO）

本社所在地：東京都千代田区麹町2-5-1 半蔵門 PREX South 10F

中国支社所在地：上海市徐滙区中山西路1600号宏滙国際広場A座20F

社員数：212名（2025年12月末現在）

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Yoren

Email：pr@yo-ren.com

URL：https://www.yo-ren.com/jp