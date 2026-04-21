安全性、耐候性、高エネルギー密度および長寿命を兼ね備えた、半固体電池内蔵の防水・防塵仕様ポータブル電源を発売

株式会社 太陽工房

小型太陽電池モジュールおよび独立型太陽光発電システム開発・製造の株式会社 太陽工房（本社：東京都品川区 代表取締役社長：須藤 誠）は、防水・防塵AC出力やスマホアプリによるモニタリングが可能な半固体電池内蔵の各種ポータブル電源を2026年4月21日に発売いたします。

本機は、太陽光または商用電源により充電でき、AC100V、DC12V、DC5V入力機器への防水・防塵給電ができる、保護等級IP67防水・防塵仕様の汎用携帯型太陽光発電システムです。キャンプ用、防災対策用、観測機器・通信機器・照明装置への給電用など、様々な環境下で多彩な用途に長期間活用できます。

可搬式全天候型太陽光発電システム「SG12-M100SPM-B120LIM」

型式：SG12-M100SPM-B120LIM オンライン特別価格：269,800円（税込み）

可搬式全天候型太陽光発電システム「SG12-M100SSM-B120LIM」

型式：SG12-M100SSM-B120LIM オンライン特別価格：272,800円（税込み）

可搬式全天候型太陽光発電システム「SG12-M200SPM-B240LIM」

型式：SG12-M200SPM-B240LIM オンライン特別価格：309,800円

可搬式全天候型太陽光発電システム「SG12-M200SSM-B240LIM」

型式：SG12-M200SSM-B240LIM オンライン特別価格：312,800円

可搬式全天候型太陽光発電システム「SG12-M200SPM-B480LIM」

型式：SG12-M200SPM-B480LIM オンライン特別価格：519,800円

可搬式全天候型太陽光発電システム「SG12-M200SSM-B480LIM」

型式：SG12-M200SSM-B480LIM オンライン特別価格：522,800円

主な機能

●太陽光または商用電源で内蔵の12V半固体リン酸鉄リチウムイオン電池を充電し、AC100V、DC12V、DC5Vの各種出力により、幅広い電気機器に給電することができます。付属または別売りの出力ケーブルの併用により、AC100VまたはDC12Vの防水・防塵給電もできます。

主な特長

●安全性、耐候性、高エネルギー密度および長寿命を兼ね備えた、半固体リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。液体セルに比べて電解液中の有機溶剤が少ないため、液漏れ、燃焼、高温下での膨張、セパレーターの収縮、熱暴走などのリスクが低く、自己発熱機能による-20℃までの低温充放電、1Cまでの大電流連続充放電や6000サイクル以上の長期充放電が可能です。

●高効率の単結晶シリコン太陽電池セルを搭載した、薄型軽量で割れにくい、船舶用フレキシブル型太陽電池パネルまたは角度調節可能な脱着式架台付き太陽電池パネルを採用しています。

●電池は、内圧調整機能付きで安全な、保護等級IP67防水・防塵仕様の米国ペリカンケースに内蔵しています。持ち運びに便利な着脱式ショルダー・ストラップまたは伸縮ハンドルおよびキャスター付きです。

●電池は、付属の太陽電池パネル、AC100～240V充電器に加え、付属の「MC4コネクタ変換ケーブル」を併用すれば、市販の太陽電池パネルを複数枚直列接続して充電できます。

●無償のアプリをインストールすることにより、発電量、充放電電流、電池残量などをスマートフォンにてモニタリングできます。

●内蔵インバーターによるAC100V正弦波出力に加え、MPPT方式充放電コントローラーによるDC12V夜間自動出力もできます。

●付属の「AC100V出力ケーブル」を使用して、低消費電力のAC100V入力機器に防水・防塵給電ができます。

●別売りの「DC12V出力ケーブル」を使用して、DC12V入力機器に防水・防塵給電ができます。

●別売りの「DCパワーケーブル」で並列接続して、消費電力が200W以下の機器への給電容量を倍増することができます。

主な仕様

太陽電池パネル 型式: SG12-M100SPM

●太陽電池セル: 単結晶シリコン太陽電池セル

●最大出力*: 100.0W（18.0V 5.56A）

●開放電圧*: 21.6V

●短絡電流*: 6.66A

●使用周囲温度: -40～80℃

●外形寸法(幅X奥行きX高さ): 1070X530X約2.8mm（突起部を含まず）

●重量: 約2.0kg（付属品を含まず）

●取付穴: Φ8ハトメX6

●出力ケーブル: IP68防水・防塵コネクタ付き5m耐候キャブタイヤケーブル

●保護回路: バイパスダイオード

●付属品: ミルスペック・コーデュラナイロン製着脱式ショルダー・ストラップ

太陽電池パネル 型式: SG12-M100SSM

●太陽電池セル: 単結晶シリコン太陽電池セル

●最大出力*: 100.0W（19.97V 5.01A）

●開放電圧*: 22.79V

●短絡電流*: 5.31A

●使用周囲温度: -40～85℃

●外形寸法(幅X奥行きX高さ): 865X578X30mm（架台を含まず）

●重量: 約5.9kg（架台を含まず）

●出力ケーブル: MC4コネクタ付き出力ケーブル600mm

●保護回路: バイパスダイオード

●付属品: MC4コネクタ変換ケーブル5m



太陽電池パネル 型式: SG12-M200SPM

●太陽電池セル: 単結晶シリコン太陽電池セル

●最大出力*: 200.0W (20.1V 10.0A)

●開放電圧*: 23.9V

●短絡電流*: 10.74A

●使用周囲温度: -40～80℃

●外形寸法(幅X奥行きX高さ): 1605X748X約3mm（突起部を含まず）

●重量: 約4.9kg

●取付穴: Φ8ハトメX6

●出力ケーブル: IP68防水・防塵コネクタ付き5m耐候キャブタイヤケーブル

●保護回路: バイパスダイオード

太陽電池パネル 型式: SG12-M200SSM

●太陽電池セル: 単結晶シリコン太陽電池セル

●最大出力*: 200.1W (31.03V 6.45A)

●開放電圧*: 37.44V

●短絡電流*: 6.85A

●使用周囲温度: -40～85℃

●外形寸法(幅X奥行きX高さ): 1262X764X30mm（架台を含まず）

●重量: 約10.6kg（架台を含まず）

●出力ケーブル: MC4コネクタ付き出力ケーブル700mm

●保護回路: バイパスダイオード

●付属品: MC4コネクタ変換ケーブル5m

電池格納部 型式: SG12-B120LIM

●内蔵蓄電池: 半固体リン酸鉄リチウムイオン電池

●公称容量**: 1.536kWh（12.8V 120Ah）

●サイクル寿命**: 充放電6000サイクル

●最大入力: 開放電圧:100V以下 最大出力:260W以下

●最大出力:

300W（付属インバーターAC100V出力時）

20A（充放電コントローラーDC12V出力時）

17A（DC12V防水・防塵コネクタ出力時）

●使用周囲温度(充電)***: -20～55°C

●使用周囲温度(給電)***: -20～60℃

●外形寸法(幅X奥行きX高さ): 387x394x260mm

●重量: 約20.1kg（AC充電器を含まず）

●入出力端子: IP68防水・防塵カバー付コネクタX1

●出力端子:

IP68防水・防塵カバー付コネクタX1

AC100VコンセントX1（付属インバーター）

DC12V充放電コントローラー負荷端子X1

●保護回路:

20A MPPT 充放電コントローラー

短絡防止用20AヒューズX2

●付属品:

300W正弦波インバーター

AC100～240V充電器

IP68防水・防塵AC100V出力5mケーブル

着脱式ショルダー・ストラップ

電池格納部 型式: SG12-B240LIM

●内蔵蓄電池: 半固体リン酸鉄リチウムイオン電池

●公称容量**: 3.072kWh（12.8V 240Ah）

●サイクル寿命**: 充放電6000サイクル

●最大入力: 開放電圧:100V以下 最大出力:260W以下

●最大出力:

1000W（付属インバーターAC100V出力時）

2.1A（DC5V USB付属インバーター出力時）

20A（充放電コントローラーDC12V出力時）

17A（DC12V防水・防塵コネクタ出力時）

●使用周囲温度(充電)***: -20～55°C

●使用周囲温度(給電)***:

0～40℃（AC100V、DC5V USB出力時）

-20～60℃（DC12V出力時）

●外形寸法(幅X奥行きX高さ): 500X305X457mm

●重量: 約35.7kg（AC充電器を含まず）

●入出力端子: IP68防水・防塵カバー付コネクタX1

●出力端子:

IP68防水・防塵カバー付コネクタX1

AC100VコンセントX2（付属インバーター）

DC5V USBX1（付属インバーター）

DC12V充放電コントローラー負荷端子X1

●保護回路:

20A MPPT 充放電コントローラー

短絡防止用20AヒューズX2

●付属品:

1000W正弦波インバーター

AC100～240V充電器

IP68防水・防塵AC100V出力5mケーブル



電池格納部 型式: SG12-B480LIM

●内蔵蓄電池: 半固体リン酸鉄リチウムイオン電池

●公称容量**: 6.144kWh（12.8V 480Ah）

●サイクル寿命**: 充放電6000サイクル

●最大入力: 開放電圧:100V以下 最大出力:520W以下

●最大出力:

2000W（付属インバーターAC100V出力時）

2.1A（DC5V USB付属インバーター出力時）

20A（充放電コントローラーDC12V出力時）

17A（DC12V防水・防塵コネクタ出力時）

●使用周囲温度(充電)***: -20～55°C

●使用周囲温度(給電)***:

0～40℃（AC100V、DC5V USB出力時）

-20～60℃（DC12V出力時）

●外形寸法(幅X奥行きX高さ): 559x432x323mm

●重量: 約70.0kg（AC充電器を含まず）

●入出力端子: IP68防水・防塵カバー付コネクタX1

●出力端子:

IP68防水・防塵カバー付コネクタX1

AC100VコンセントX3（付属インバーター）

DC5V USBX1（付属インバーター）

DC12V充放電コントローラー負荷端子X1

●保護回路:

40A MPPT 充放電コントローラー

短絡防止用40AヒューズX1、20AヒューズX1

●付属品:

2000W正弦波インバーター

AC100～240V充電器

IP68防水・防塵AC100V出力5mケーブル



*パネル温度 25℃ AM1.5 放射照度1kW/平方メートル

**周囲温度 25℃ 放電レート 0.2C 80%DOD

***ただし、氷結しないこと



保証期間 お買い上げ日より1年



製品の仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがあります。



株式会社 太陽工房について



当社は、2000年創業の小型太陽電池モジュールおよび独立型太陽光発電システムの専門メーカーです。自社ブランドのコンシューマ向け汎用携帯型システム「ソーラーギア」シリーズのほか、通信・ネットワーク機器、センサー、監視装置、照明等の小電力機器に給電する様々な産業用・業務用薄型軽量モジュールや独立型システムを生産しております。



今後とも、太陽電池モジュールおよびその応用製品における革新的技術の追求により、化石燃料から自然エネルギーへ、集中型・系統型から拡散型・独立型へのエネルギー・システム転換を促進し、地球環境の保全と、循環型社会、低炭素社会の実現に積極的に寄与していきます。



本件に関するお問い合わせ



株式会社 太陽工房

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-10-34-1-101

TEL: 03-5423-6801 FAX: 03-5423-6802

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