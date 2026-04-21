JR東日本「JRE MALL」、リアルタイムな顧客体験の創出に向け「AIMSTAR」を導入

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博）が提供するマーケティングAI Agent「AIMSTAR(エイムスター)」 は、東日本旅客鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 喜㔟 陽一）が運営するJRE MALLに導入されたことをお知らせいたします。

本導入により、物販・ふるさと納税・チケット・駅受取といった多岐にわたる事業データの一元化を実現。さらに、改札通過という「移動」の瞬間を捉えて最適な情報を届ける「タッチトリガー」施策の中の一つとしても活用されています。複雑なデータ構造をいかに統合し、運用の「脱ブラックボックス化」と成果創出を両立させたのか。導入の舞台裏をインタビュー記事に公開いたしました。

▼導入事例インタビュー記事はこちら

URL：https://aimstar.net/case/jre/

AIMSTARについて

「テクノロジー × プロフェッショナルで企業の潜在成長力を最大化する」をプロダクトパーパスに、企業における顧客のLTV最大化を実現するマーケティング AI Agentです。日本を代表する大手企業様をはじめ、様々なBtoC事業者様に対しての導入実績を有しております。

製品URL：https://aimstar.net

◆主な導入実績◆ （社名50音順、敬称略）

イトキン、ウィゴー、ヴェントゥーノ、エニグモ、オークローンマーケティング、クラブツーリズム、再春館製薬所、ジュピターショップチャンネル、ソフマップ、dinos、TBSグロウディア、ディーニーズ、東海東京証券、ベルーナ、三菱地所、ルミネ 等

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI Agentを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai