「APtrikesシリーズ(125cc / 250cc)」を販売する株式会社カーター(本社：神奈川県相模原市、代表取締役：中村 聖士)は、新たに180ccエンジン、CVT(自動無段変速機)を搭載する「GOAT180」を2026年夏頃にリリースを予定しています。





▼GOAT180 車両本体価格

900,000円(税抜)/ 990,000円(税込)





GOAT180





【スペック】

全長 ：2,300mm

全幅 ：1,100mm

全高 ：1,700mm

車両重量 ：300kg

エンジンモデル：WUYANG製 180cc

エンジンタイプ：水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒

燃料 ：無鉛レギュラーガソリン

排気量 ：180.4cc

最大出力 ：13.2kW(17.95PS)/8,250r.p.m

最大トルク ：16.9N・m(1.72kgf・m)/6,500r.p.m

変速機 ：CVT(自動無段変速機)

燃料タンク容量：約14L

※随時品質向上を目標にしている為、実際の商品と異なる部分が生じる可能性がございます。





GOAT180_カラー





■GOAT180の良いところ

・保険、税金関係はバイク(250cc)と同等で低負担

・車検、車庫証明が不要となり維持費が経済的

・普通自動車免許で運転可能(AT免許でOK)

・最大3人まで乗車可能









■ガソリンエンジンならではの安心感。

燃料さえあれば、距離を気にせずどこまでも走り続けることができます。さらに、約14Lの大容量タンクを搭載し、ロングツーリングでも給油回数を抑え、より自由な移動を実現します。

搭載される180ccエンジンは、余裕のあるパワーで坂道もストレスなくスムーズに走破。市街地はもちろん、ワインディングでも軽快で力強い走りを体感できます。





CVT180ccエンジン





■変速機にはスクーターと同様のCVTを採用。

クラッチ操作やシフトチェンジは不要で、どなたでも直感的に運転可能です。加速は常に滑らかで、シフトショックのない快適な乗り心地を実現しました。





シフトノブ





■駆動方式にもこだわりを追求。

従来のプロペラシャフトを使用せず、エンジンから直接ドライブシャフトへと伝達する構造とすることで、メカニカルノイズを大幅に低減。加えて、エンジンをリアシート下に配置することで、静粛性をさらに高めています。





ドライブシャフト周り





■Greatest Of All Time

「走る楽しさ」と「扱いやすさ」、そして「快適性」。

そのすべてを高次元で融合した一台、それがGOAT180です。









■株式会社カーターについて

株式会社カーターは、神奈川県を拠点にトライク(3輪車)の輸入・販売・整備を手がけるモビリティ企業です。これまで、普通自動車免許で運転可能な手軽さと、バイクとクルマの利便性を兼ね備えた車両「APtrikesシリーズ」を展開し、日本市場におけるトライクの普及に取り組んでまいりました。





当社は、単なる輸入販売にとどまらず、販売後のアフターサービスやカスタム対応、さらにはユーザーの声を反映した製品改良にも積極的に関与し、日本の道路環境や使用ニーズに適した車両づくりを推進しております。





そしてこのたび、新たなラインナップとしてガソリンエンジン搭載・CVT(自動無段変速機)を採用したトライク「GOAT180」の販売開始を予定しております。操作性に優れたCVTにより、より幅広いユーザーに快適な走行体験を提供するとともに、日常使いからレジャーまで対応する新たなモビリティとして展開してまいります。





今後も株式会社カーターは、「誰もが気軽に楽しめる新しい移動手段の提供」を目指し、トライク市場のさらなる発展に貢献してまいります。









【会社概要】

社名 ： 株式会社カーター・KATER CO.,LTD.

サービスショップ： プリマライド・PRIMARIDE

本社所在地 ： 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名6026-2

代表取締役 ： 中村 聖士

TEL/FAX ： 042-814-8760

WEBサイト ： https://www.aptrikes.jp

https://primaride.net