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【すみだ水族館】5月22日（金）で開業14周年「14周年記念ステッカー」プレゼントキャンペーンを開催
デニムブランド「EDWIN」とのコラボレーション商品も新発売
すみだ水族館（所在地：東京都墨田区、支配人：川角 類）は、2026年5月22日（金）に開業14周年を迎えるにあたり、2026年5月8日（金）〜5月31日（日）の期間、皆さまへの感謝の気持ちを込めて、「14周年記念ステッカー」のプレゼントキャンペーンを開催しますのでお知らせします。
本キャンペーン期間中、館内のペンギンカフェまたはミュージアムショップにて1,400円以上（税込み）お買い上げのお客さまにステッカーを1枚プレゼントします。また、開業記念日の5月22日（金）には、ご来館のお客さま全員にステッカーをプレゼントします※1。
配布するステッカーは、14周年の「14」の数字と、当館で暮らす小笠原諸島のいきものたちが描かれたデザインです。当館は、2012年の開業時から小笠原村と連携し、小笠原のいきものの展示や情報発信に取り組んできました。今年は、小笠原諸島が世界自然遺産登録15周年を迎える節目の年であることから、その魅力を改めて伝えたいという思いで、小笠原のいきものたちをデザインに採用しました。ご自身のスマートフォンで専用アプリを起動しステッカーにかざすと、AR※2技術により動き出すイラストと、小笠原の海辺の波の音が収録されたBGMをお楽しみいただけます。
さらに、ミュージアムショップでは、老舗デニムブランド「EDWIN」とコラボレーションした新商品を発売します。当館のマゼランペンギンをデザインしたぬいぐるみや、金具でバッグやベルト通しに装着できるカラビナポーチ、トートバッグなど、ご自宅やお出掛け先でも楽しめるアイテムを取りそろえました。
すみだ水族館は14周年を迎え、お客さまや、地域、関係者の皆さまからのこれまでのご支援に深く
感謝するとともに、これからも地域の誇りとなるような施設を目指してまいります。
※1 5月22日（金）のステッカー配布は午前10時〜午後7時に限ります。
※2 現実世界に仮想世界を重ね合わせて表示する技術で、「Augmented Reality」の略。
■「14周年記念ステッカー」の配布
すみだ水族館の開業14周年を記念し、2026年5月8日（金）〜5月31日（日）の期間、当館で暮らす「マイマイ」「シロワニ」「アオウミガメ」をはじめとする小笠原のいきものたちがデザインされた「14周年記念ステッカー」を配布します。ご自身のスマートフォンで専用アプリを起動しステッカーにかざすと、ARでBGMとともにイラストが動く仕掛け付きです。
5月22日（金）の開業記念日には、午前10時〜午後7時にご来館いただいたお客さま全員にステッカーをプレゼントします。
配布日：2026年5月8日（金）〜5月31日（日）
配布時間：平日／午前10時〜午後8時、土日／午前9時〜午後9時
配布場所：館内5階 ペンギンカフェ、5階 ミュージアムショップ
配布条件：ペンギンカフェまたはミュージアムショップにて1,400円以上（税込み）ご購入のお客さまに1枚お渡しします。
※ ステッカーがなくなり次第、配布を終了する可能性があります。
※ 5月22日（金）は午前10時〜午後7時の間、館内5階エントランスにてご来館のお客さま全員に配布します。
■新商品「すみだ水族館×EDWIN」コラボレーションアイテム
開業14周年を記念し、老舗デニムブランド「EDWIN」とコラボレーションした新商品を発売します。当館で暮らすマゼランペンギンをデザインしたぬいぐるみや金具でバッグやベルト通しに装着できるカラビナポーチ、トートバッグなど、ご自宅やお出掛け先でも楽しめるアイテムを取りそろえました。
販売場所：5階 ミュージアムショップ
発売日：2026年4月22日（水）
・ぬいぐるみ
価格：3,300円（税込み）
・カラビナポーチ
価格：2,200円（税込み）
・トートバッグ
価格：2,800円（税込み）
※すみだ水族館はオリックスグループです。
本件に関するお問合わせ先
すみだ水族館 企画広報チーム 山口・奥村
TEL：03-5619-1284 MAIL：press-sumida@orix-aqua.co.jp
関連リンク
すみだ水族館
https://www.sumida-aquarium.com/index.html
オリックス不動産 水族館運営事業
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html
すみだ水族館（所在地：東京都墨田区、支配人：川角 類）は、2026年5月22日（金）に開業14周年を迎えるにあたり、2026年5月8日（金）〜5月31日（日）の期間、皆さまへの感謝の気持ちを込めて、「14周年記念ステッカー」のプレゼントキャンペーンを開催しますのでお知らせします。
本キャンペーン期間中、館内のペンギンカフェまたはミュージアムショップにて1,400円以上（税込み）お買い上げのお客さまにステッカーを1枚プレゼントします。また、開業記念日の5月22日（金）には、ご来館のお客さま全員にステッカーをプレゼントします※1。
配布するステッカーは、14周年の「14」の数字と、当館で暮らす小笠原諸島のいきものたちが描かれたデザインです。当館は、2012年の開業時から小笠原村と連携し、小笠原のいきものの展示や情報発信に取り組んできました。今年は、小笠原諸島が世界自然遺産登録15周年を迎える節目の年であることから、その魅力を改めて伝えたいという思いで、小笠原のいきものたちをデザインに採用しました。ご自身のスマートフォンで専用アプリを起動しステッカーにかざすと、AR※2技術により動き出すイラストと、小笠原の海辺の波の音が収録されたBGMをお楽しみいただけます。
さらに、ミュージアムショップでは、老舗デニムブランド「EDWIN」とコラボレーションした新商品を発売します。当館のマゼランペンギンをデザインしたぬいぐるみや、金具でバッグやベルト通しに装着できるカラビナポーチ、トートバッグなど、ご自宅やお出掛け先でも楽しめるアイテムを取りそろえました。
すみだ水族館は14周年を迎え、お客さまや、地域、関係者の皆さまからのこれまでのご支援に深く
感謝するとともに、これからも地域の誇りとなるような施設を目指してまいります。
※1 5月22日（金）のステッカー配布は午前10時〜午後7時に限ります。
※2 現実世界に仮想世界を重ね合わせて表示する技術で、「Augmented Reality」の略。
■「14周年記念ステッカー」の配布
すみだ水族館の開業14周年を記念し、2026年5月8日（金）〜5月31日（日）の期間、当館で暮らす「マイマイ」「シロワニ」「アオウミガメ」をはじめとする小笠原のいきものたちがデザインされた「14周年記念ステッカー」を配布します。ご自身のスマートフォンで専用アプリを起動しステッカーにかざすと、ARでBGMとともにイラストが動く仕掛け付きです。
5月22日（金）の開業記念日には、午前10時〜午後7時にご来館いただいたお客さま全員にステッカーをプレゼントします。
配布日：2026年5月8日（金）〜5月31日（日）
配布時間：平日／午前10時〜午後8時、土日／午前9時〜午後9時
配布場所：館内5階 ペンギンカフェ、5階 ミュージアムショップ
配布条件：ペンギンカフェまたはミュージアムショップにて1,400円以上（税込み）ご購入のお客さまに1枚お渡しします。
※ ステッカーがなくなり次第、配布を終了する可能性があります。
※ 5月22日（金）は午前10時〜午後7時の間、館内5階エントランスにてご来館のお客さま全員に配布します。
■新商品「すみだ水族館×EDWIN」コラボレーションアイテム
開業14周年を記念し、老舗デニムブランド「EDWIN」とコラボレーションした新商品を発売します。当館で暮らすマゼランペンギンをデザインしたぬいぐるみや金具でバッグやベルト通しに装着できるカラビナポーチ、トートバッグなど、ご自宅やお出掛け先でも楽しめるアイテムを取りそろえました。
販売場所：5階 ミュージアムショップ
発売日：2026年4月22日（水）
・ぬいぐるみ
価格：3,300円（税込み）
・カラビナポーチ
価格：2,200円（税込み）
・トートバッグ
価格：2,800円（税込み）
※すみだ水族館はオリックスグループです。
本件に関するお問合わせ先
すみだ水族館 企画広報チーム 山口・奥村
TEL：03-5619-1284 MAIL：press-sumida@orix-aqua.co.jp
関連リンク
すみだ水族館
https://www.sumida-aquarium.com/index.html
オリックス不動産 水族館運営事業
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html