「キッチンオリジン イオンタウンあびこ駅前店」オープンのお知らせ

イオン株式会社

弁当・惣菜専門店「キッチンオリジン」「オリジン弁当」を展開するイオングループのオリジン東秀株式会社（本社：東京都調布市/代表：後藤 雅之）は、4月25日（土）に「キッチンオリジン イオンタウンあびこ駅前店」をグランドオープンいたします。

キッチンオリジン イオンタウンあびこ駅前店について

“日常の欲しいものが揃う食の集積”をコンセプトとする当ショッピングセンターにおいて、キッチンオリジンは、手軽にできたてのおいしさをお楽しみいただける、お客さまの毎日の食事を支えるお店です。

ご注文を受けてからお作りするお弁当をはじめ、店内で毎日手づくりしているおにぎりやお惣菜、サラダなど、日常使いしやすい商品を豊富にご用意しています。さらに、唐揚げやとり天など一部商品において、お客さまご自身でお好みの量をお取りいただける量り売りを導入します。駅前という便利な立地を活かし、ランチタイムのお食事から、お仕事帰りの夕食、「もう一品ほしい」といったシーンまで、さまざまな食のニーズにお応えします。また、モバイルオーダーやフードデリバリーサービスにも対応し、シーンに合わせてより便利にお使いいただけます。

地域の皆さまの毎日に寄り添いながら、日々の食卓を豊かにできるよう努めてまいります。

店舗概要

住所：〒558-0013 大阪府大阪市住吉区我孫子東2-8-34

最寄り駅：大阪メトロ御堂筋線あびこ駅より徒歩２～３分

電話番号：06-6555-1783

営業時間：9:00～21:00 (ラストオーダーは、20:30まで)

グランドオープン：2026年4月25日（土）9時

イートイン席数：11席

弁当・惣菜専門店「キッチンオリジン」「オリジン弁当」について

「オリジン弁当」は、1994年に、自分で自由に選べる量り売りのお惣菜がある新しいお弁当屋として誕生しました。店内調理にこだわり、毎日お店で心を込めて作っています。

「キッチンオリジン」は、2014年2月、東京都の池袋に誕生しました。商品の品揃えはオリジン弁当と同じのまま、女性のお客さまが親しみやすい落ち着いた店舗デザインへ一新。一部店舗には、イートインコーナーを設置しました。イートインコーナーでは、サクッと食事をすることができ、ライフスタイルに合わせて利用ができる使い勝手の良いお店です。

キッチンオリジン・オリジン弁当は、40種類を超えるお弁当を、直前調理で仕上げるオーダー弁当や、出来立てを店内に陳列する作り置き弁当として提供しています。お惣菜とサラダは、手に取りやすいよう適量に取り分け、パック詰めにして販売しています。

色んなお弁当やおにぎり、野菜をたくさん使ったお惣菜・サラダなど、毎日が楽しくなるラインナップです。いつものお食事や、なにか一品加えたいという時にも、ぜひ、キッチンオリジン・オリジン弁当をご利用ください。

LINE：https://lin.ee/unvjkip/

X：https://x.com/renge_PR

Instagram：https://www.instagram.com/kitchenoriginofficial/

オリジン東秀株式会社について

代表者：代表取締役社長 後藤 雅之

本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル5F

設立：1966年（昭和41年）9月

事業内容：イオングループのオリジン東秀は、弁当・惣菜販売のオリジン事業や外食事業の運営、イオングループデリカ部門にオリジン商品を融合させるデリカ融合事業の展開を行なっております。

ブランド：キッチンオリジン/オリジン弁当/オリジンデリカ/れんげ食堂Toshu/武蔵野うどん小麦晴れ/鉄鍋焼きスパ ゲッティ

公式サイト：https://www.toshu.co.jp/