ナノ・ユニバースより、3DCGしたコンテンツを公開 - 「Anti Soaked(R)」シリーズの機能性と世界観を発信

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、

2026年4月17日（金）にWEBコンテンツ「26SS アンチソーキッド Vol.1」を公開。

これまで汗染みが気になり着用をためらっていたカラーも気兼ねなく楽しめる点が特徴で、春夏シーズンのスタイリングにおいて強い味方となるシリーズです。

今回公開した3DCGコンテンツでは、同シリーズがもたらす快適性とパフォーマンス性を視覚的に表現。日常からアクティブシーンまでシームレスに対応する新たなスタイルを提案しています。

■CONTENTS

「26SS アンチソーキッド Vol.1」

https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/260417-nu-topics-antisoaked

What is Anti Soaked(R)?

「アンチソーキッド(R)」とは、汗染みを防止できるナノ・ユニバースのカットソーシリーズ。生地の表面に特別な加工を施すことで、汗染みなどの濡れから生じる生地の変色を目立ちにくくした画期的なアイテム。汗染みが目立って着られなかった色も気にせずにきることができます。春夏のスタイルの強い味方としてワードローブに備えておきたいアイテムです。

LOOK1

Anti Soaked(R)汗染み防止 ミドルウェイト 7.1oz ビッグシルエットTシャツ

一枚でサマになる、抜け感のあるBIGシルエットTシャツ。ゆったりとしたフォルムで、シンプルながら今っぽい着こなしを楽しめる一枚。

SHIRT \13,750(税込)

TOPS \6,600（税込）

PANTS \12,650（税込）

LOOK2

Anti Soaked(R)汗染み防止 比翼ポロシャツ

「Anti Soaked」から比翼仕立てのポロシャツが登場。ビジネスから普段使いまで活躍するON/OFF兼用の一枚です。

TOPS \7,480(税込)

PANTS \12,650（税込）

LOOK3

Anti Soaked(R)汗染み防止クルーネックリブTシャツ

人気のリブTが再びラインナップ。コンパクトなシルエットと上品なネックデザインで、女性らしさをさりげなく演出。

TOPS \6,600（税込）

CARDIGAN \13,200（税込）

PANTS \12,650（税込）

LOOK4

Anti Soaked(R)汗染み防止カップ付きタンクトップ

一枚でもインナーでも活躍する、カップ付きの優秀タンク。美しいデコルテラインとフィット感で、機能性とデザイン性を両立。

TOPS \7,480(税込)

CARDIGAN \12,100（税込）

PANTS \11,550（税込）

■ナノ・ユニバース オフィシャルECサイト

https://store.nanouniverse.jp/(https://store.nanouniverse.jp/)

■ナノ・ユニバース オフィシャルInstagramアカウント

https://www.instagram.com/nanouniverse_official/